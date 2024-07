Las pruebas definitivas de Valeri contra Álvaro Muñoz Escassi: sus whatsapps y el documento que firmaron

’Yo tengo un mail de esta señorita que me dice ‘Hola, María José soy Valerí, tengo que contarte una cosa porque la persona con la que estás no es lo que tú crees’ y me deja un móvil’’, aseguró María José Suárez en su entrevista en '¡De viernes!' Y es que para la modelo este fue el punto de inflexión en su relación con el jinete: ‘’Me cuenta muchas cosas que pasaron ese día en ese piso. Me cuenta mucha información que me deja en shock, se ha dicho que lo que a mi me había molestado es que fuera una chica trans, no, lo que me molesta es las cosas que me cuenta que hace con Álvaro ese día porque hay situaciones en las que yo no me veo con mi pareja’’.