Un testigo nos cuenta la noche de fiesta de Antonio Tejado: "Estaba como fardando de la cárcel"

Y, de repente, entró un hombre y se generó cierto revuelo: "Se quedaron todos mirando, algunos se rieron..." Según su reato, Antonio estaba "en un estado lamentable" y daba ciertos detalles: "Tenía la ropa sucia, desastroso... No sé, lo vi bastante raro, la verdad, como si no hubiera dormido".

Al parecer, la gente no tardó en acercarse a él: "Estaba como fardando de que había estado en la cárcel, como orgulloso de ello". Es más, las personas a su alrededor estaban "como animándole" y el resultado habría estado claro: "Se vino arriba ¿Sabes?"

De hecho, Antonio habría contado algún tipo de "anécdotas" de lo que ha vivido en la cárcel: "Yo he estado ahí, he estado tranquilo, bien, me han cuidado... Lo hizo como orgulloso".