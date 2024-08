Carlos Latre, sobre su nuevo programa, 'Babylon Show': "Vamos a dejar al público loco"

Carlos Latre está entusiasmadísimo con su nuevo programa y no es extraño. El plató ya está a punto para el debut de 'Babylon Show' , que llegará a la pantalla la noche del lunes 26 a las 21.50 , y como dice el nombre, emula a Babilonia, la capital del antiguo reino que pasó a la historia por sus proezas arquitectónicas, artísticas y sus personajes legendarios. Babilonia también fue sinónimo de desenfreno, lujuria y excesos tal como describió La Biblia en su Antiguo Testamento. Todos estos ingredientes estarán en los guiones del programa que liderará Carlos Latre a partir de la semana que viene. Y más. De ahí proviene su alegría. "Será un ambiente, no un programa de televisión, será un show, un desenfreno , donde el público será muy importante. Vamos a descubrir nuevos personajes y talentos. Y vamos a volver loco al público" , dijo el humorista a esta web esta mañana en la presentación para la prensa del programa.

Tal como reconoce, está feliz pero nervioso: "Tengo hormiguitas en el estómago, cosquilleo", nos cuenta. "Va a ser solo disfrute. Vamos a estar con toda la actualidad a la orden del día", dice y luego imita a algunos de los personajes de actualidad que seguramente aparezcan en el programa, como Javier Milei, el presidente de Argentina que ya ha aparecido en las promos, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. "Es como el resumen de mis 25 años en la televisión. Habrá algo de Crónicas Marcianas, de Tu cara me suena... Formatos que he disfrutado y de los que he aprendido".