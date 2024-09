Luis Zahera desvela de qué trabajó en las Torres Gemelas y sorprende a Coronado: "Qué fuerte"

Pero antes de trabajar como actores, ambos aseguraban que se han dedicado a muchas cosas. Siendo la que más llamaba la atención cuando Luis Zahera nos confesaba que se dedicó a algo de lo más sorprendente mientras vivió en Nueva York en el año 90-91: " Hice demolición en las 'Torres Gemelas ". "Qué fuerte, eso no lo sabía yo", reaccionaba su compañero.

"Empecé de modelo mientras estaba en la universidad, me daba mucha vergüenza hasta que llegó un anuncio de whisky en el que me pagaban una pasta, me lo pasé muy bien. Lo utilicé para viajar", nos contaba José Coronado sobre sus inicios como modelo.