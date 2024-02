Elena Tablada protagoniza su baile más sensual con un tango argentino: "Hemos sentido la pasión"

La semana de ensayos no ha sido precisamente fácil para Elena y Adrián porque, pese a que entre ellos hay una excelente conexión, las muchas horas que pasan juntos han hecho mella en ellos: "Ojo cuando un gallego se enfada, estás a malas conmigo porque crees que no me esfuerzo lo suficiente, me pintas como una frívola que solo está pendiente de su imagen y eso no es verdad", se quejaba Elena. Pese a la tensión, Elena y Adrián lograban dejar a un lado sus pequeñas diferencias para recuperar su magia como pareja de baile.