Descubre quiénes son los concursantes de esta edición de 'Bailando con las estrellas'

Jesús Vázquez y Valeria Mazza estarán de nuevo al frente de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Ya no queda nada para el esperado regreso. La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' ya está en marcha. Una vez más, el programa contará con la conducción de Jesús Vázquez y Valeria Mazza del formato que ha triunfado en numerosos países y que reunirá a un jurado de lujo.

¡Y ya puedes conocer quiénes serán los rostros conocidos que se subirán al escenario para demostrar sus dotes de baile: aquí tienes la lista oficial de los concursantes de esta edición!:

BÁRBARA REY

La actriz de 75 años ya es concursante oficial de 'Bailando con las estrellas', la que a los 18 años ganó su primer certamen de belleza: el Maja de Murcia. En 1970 fue Segunda Dama de Honor de Miss España convirtiéndose en Miss España por la renuncia de la finalista. Alcanzó la fama durante la Transición española convirtiéndose en una de las mujeres más deseadas del país.

No se le resiste nada: modelo, vedette, presentadora, colaboradora televisiva, reina del destape y estrella circense, recientemente ha lanzado su autobiografía "Yo, Bárbara", contando los detalles de su vida. Nunca ha dado clases de baile, pero sí ha hecho revista y números musicales en su etapa televisiva. Sabe que tiene una edad, y le da miedo el cansancio, pero quiere hacerlo bien.

ANABEL PANTOJA

La colaboradora e influencer, de 39 años, es perteneciente a una familia de artistas. Desde pequeña le ha gustado el baile porque siempre le impactó ver a su tía Isabel Pantoja rodeada de bailarines en sus conciertos. Se fue de Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora convirtiéndose poco después en asistente de su tía Isabel.

Su primera colaboración en televisión fue en 2011 en e’El Programa de Ana Rosa’. De ahí pasó a realities como GH VIP y Supervivientes. No teme al Jurado. Su arrojo y desparpajo en los platós de televisión le han hecho salir airosa de los más duros enfrentamientos. Desde que ha sido madre no ha entrenado nada y sabe que es un reto participar en "Bailando con las Estrellas", pero Anabel lo tiene claro: su objetivo es llegar a la final y ganar.

BLANCA ROMERO

La actriz, de 49 años, empezó su carrera profesional como modelo a los 14 años en Gijón. De ahí a Madrid y después a París. Su debut en cine fue en 2009 con la película "After" con la que recibió una nominación al Goya como "mejor actriz revelación". En Mediaset ha presentado recientemente Next Level Chef, Las Campanadas y en estos momentos está rodando la serie "Pura Sangre" para Telecinco.

Le apasiona el baile, tanto, que de pequeña le prohibieron bailar durante un tiempo porque se lesionó los talones. Tiene mucho ritmo interno y se imagina buena bailarina, pero no se considera buena alumna. Su objetivo en "Bailando con las Estrellas" es que se vea en el escenario al menos un 15% de lo que ella proyecta.

NONA SOBO

Es actriz y cantante y tiene 25 años. Saltó a la fama por su papel de Irene en la serie de Telecinco ‘Entrevías’ emitida desde 2022.

Nona nació en Tailandia y fue adoptada a los dos años por una familia española. Le encantaría volver con su madre al orfanato para conocer sus orígenes, porque no recuerda nada de esa época.

Desde pequeña practicó ballet y gimnasia rítmica y se sintió atraída por el mundo del baile. Considera "Bailando con las Estrellas" su oportunidad para aprender a bailar en pareja. Es muy perfeccionista en todo lo que se propone y no le da miedo la disciplina. Si hay que repetir algo hasta que salga bien, se repite.

SARA ESCUDERO

Tiene 44 años, es humorista y actriz y, su facilidad para hacer reír hizo que se subiera al escenario en 2006 y desde ese momento no ha parado. Tiene varios monólogos propios emitidos en El Club de la Comedia durante los años 2011, 2012, 2015 y 2017. Teatro, cortometrajes, radio, televisión. También ha publicado cuatro libros.

Sara no es nada perezosa y muy exigente consigo misma. Amante de los perros ha hecho varias veces el Camino de Santiago con ellos. Le apasiona el baile. Tiene grabada la coreografía de "Dirty Dancing" desde niña, pero nunca ha tomado clases. Quiere llegar a la final de 'Bailando con las estrellas'.

NEREA RODRÍGUEZ

La cantante y actriz, de 26 años, saltó a la fama por su participación en ‘Operación Triunfo 2017’ y un año después se convertía en la protagonista del musical "La Llamada" de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Desde muy pequeña le gustaba la música y cantaba canciones de Pastora Soler.

Con 14 años se presentó a las audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ emitida en Telecinco, pero no resulta seleccionada. 4 años más tarde se presentaba al casting de OT donde permaneció 10 galas tras perder con Agoney en una de las expulsiones más reñidas de ese año.

Ha estudiado teatro musical donde trabajó canto, interpretación y baile. Aunque según ella, es su disciplina más débil. Es muy perfeccionista y quiere hacerlo bien y llegar a la final.

TANIA MEDINA

Modelo y creadora de contenido, tiene 27 años y saltó a la fama por su participación en la cuarta temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ en 2021 junto a su pareja Alejandro Nieto. La canaria abandonó sola la isla en su hoguera final. Se reconciliaron y posteriormente permaneció en Honduras 52 días en ‘Supervivientes 2022’, edición que ganó su novio.

En 2019 participó en Miss Mundo España consiguiendo el título de primera dama de Honor. De hecho, fue en un certamen de belleza donde Alejandro y Tania se conocieron.

En ‘Bailando con las estrellas’ tiene el reto de mostrarse como es y que se vea que está en una etapa más madura. Es muy autoexigente y quiere llegar a la final.

PEPE NAVARRO

El comunicador, de 73 años, comenzaba su trayectoria profesional al cursar estudios de Guion, Redacción y Locución en la Escuela de Radio Juventud. Debutaba en televisión como presentador de ‘La Tarde’ de TVE en 1983 y en 1984 llega a presentar el ‘Telediario’ de La 1. En 1995 ponía en marcha ‘Esta Noche cruzamos el Mississippi’, programa que lanzaba una nueva franja desconocida hasta entonces: el Late Night.

Aunque ha estado casado con una exbailarina profesional, nunca ha tomado clases de baile, pero es un alumno aplicado y paciente, por esto no le da miedo ningún concursante rival.

MANU TENORIO

El cantante y compositor, de 50 años, dio su salto a la fama por ser uno de los participantes de ‘Operación Triunfo’ en 2001 cuando tenía 26 años, en la que quedó en quinta posición.

Con más de 10 discos en el mercado es uno de nuestros artistas más consolidados. Cuenta con 6 discos de platino y uno de oro por su trayectoria musical. Sus llamativos ojos azules le han hecho ganador del apelativo "Paul Newman español". Según una encuesta elaborada por la agencia Personality Media en 2016, el cantante es reconocido por el 85% de la población española.

Para Manu es un reto participar en ‘Bailando con las Estrellas’ porque desde que ha descubierto que tiene TDAH le cuesta memorizar los pasos y concentrarse.

IAGO GARCÍA

Actor, de 46 años, A los 18 años dejó su Ferrol natal para trasladarse a Londres. Volvió a España para instalarse en Madrid y convertirse en actor tras su paso por la Real Escuela de Arte Dramático. Sus primeros pinitos en el mundo de la actuación consistieron en trabajar como figurante en el Parque Warner haciendo de Batman.

En TV comenzó su carrera con pequeños papeles en series de Mediaset como Aída y Siete Vidas. Posteriormente se hizo conocido tanto en España como en Italia por sus papeles en "El secreto de Puente Viejo" y "Acacias 38". Por este motivo en Italia participó hace una década en "Ballando con le Stelle" y el año pasado estuvo en ‘Grande Fratello’ la versión italiana de Gran Hermano.

No baila desde hace 10 años, y, considera que tiene dos pies izquierdos, pero es muy disciplinado. Su deseo: volver a España y sentirse querido por el público.

JORGE GONZÁLEZ

Este cantante de 36 años se dio a conocer por su participación en ‘Operación Triunfo 2016’. Aunque no fue el ganador de su edición sí salió del concurso con un contrato firmado con Vale Music. En 2023, quedó finalista en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión con su canción "Caliente".

Es fanático del baile desde niño cuando vio la película de Chayanne y Vanessa Williams "Baila conmigo" y se enamoró de los bailes de salón. En 2022 colaboró en el musical "La Jaula de las Locas".

El año pasado participó en "Bailando con las Estrellas" como bailarín por una noche, y en esta segunda temporada quiere demostrar que puede llegar a la final como concursante y ganar.

MATÍAS ROURE

Modelo y actor, de 42 años, que es conocido en España por ser el barman de ‘First Dates’ desde su estreno en abril de 2016. Dejó Argentina hace 17 años para buscar nuevas oportunidades en España. Su primer destino, Alicante, como portero de discoteca. Después se mudó a Madrid y trabajando de camarero consiguió presentarse al casting de First Dates.

No ha tomado clases de baile nunca, pero nació en Córdoba, Argentina, donde el Cuarteto: ritmo original que fusiona la tarantela y el pasodoble, es parte de la vida y se baila mucho.

Durante muchos años fue entrenador personal, por eso es un reto participar en ‘Bailando con las Estrellas’ y convertirse en alumno. Para él es una faceta desconocida, porque siempre ha sido el maestro y esta vez tendrá que aprender.

ALESS GIBAJA

Su verdadero nombre es Alessandro Vicente Gibaja de Blasio, es influencer y tiene 37 años. Su popularidad comenzó en las redes sociales por sus frases icónicas y fue de los primeros creadores de contenido en tener miles de seguidores en Tuenti.

Hijo de un empresario canario y de madre italiana, sufrió bullying en el colegio. Ahora es una figura relevante contra el acoso escolar y ferviente defensor de sus "bebés". Es fan absoluto de Britney Spears y conocido por sus llamativos bolsos.

Nunca ha bailado, pero le apasiona. Sabe que va a ser muy duro porque tampoco hace deporte. Quiere vivir la experiencia de participar en "Bailando con las Estrellas" y disfrutarlo al máximo. Su reto: no abandonar.