Un día reúne el valor suficiente como para presentarse ahí y decirle lo que siente por él, "no me gusta que me hayas hecho sentir como una quinceañera tonta que pierde los papeles por un carnicero", le dice Celeste ante la atenta mirada de todos los clientes del supermercado. Y continúa, "no me gusta compararme contigo porque me siento mala persona pero sobre todo no me gusta que ahora yo no te guste".