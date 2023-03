Formados los nuevos equipos, comienza la gresca









Ha sido formar los nuevos equipos, prescindiendo de Tierra de nadie, y que comience la gresca abiertamente y sin complejo alguno. Se trata de una gresca transversal, enfrentando en muchas ocasiones a concursantes que no han llegado a convivir en el mismo grupo. Es como si se hubiera abierto la veda sin que tuvieran reparo en disparar a diestro y siniestro, casi sin apuntar. Lo de Gema y Raquel M. tenía sus precedentes, no sé si de carácter personal o arrastrando haber tomado postura cada una de ellas por un lado distinto en polémicas ajenas a este concurso. Sin embargo, no hubiera previsto que el enfrentamiento más amargo sería entre Sergio y Adara. O que seguiría la tensión entre esta y Diego.

En playa de los Olvidados no se libraron de este nuevo frente frío en las relaciones entre concursantes, mucho más helador que las noches de tormenta y lluvia torrencial típicas del clima tropical. Artur fue el expulsado y nada más encontrarse con Jaime comenzaron los reproches hacia quien va a ser su única compañía en la próxima semana, cuando menos. Muy exagerado me pareció culpando a Jaime de estar ahí por su culpa. Según el ucraniano, el lastre que Jaime decidió otorgarle, consistente en empezar la prueba de líder 10 segundos antes que todos los demás fue culpable de que no consiguiera ponerse el collar que da la inmunidad. No siendo inmune quedó nominado y entre los cuatro candidatos la audiencia decidió eliminarlo a él. Demasiado intrascendentes parecen aquellos míseros 10 segundos como para haber sido tan determinante para ese lastre.

La expulsión de Artur se decidió por apenas 500 votos de diferencia, ignoro si con Gema o Sergio, habiendo quedado el otro nominado como salvado seguro, muy lejos de sus dos compañeros. Es posible que Sergio mereciese más esta eliminación de anoche, pero cuando ayer di argumentos para que fuera Artur quien se encontrase con Jaime en playa de los Olvidados no estaba basándome en merecimientos. Mis razones son otras, basadas principalmente en el contenido que cada concursante genera.

Artur puede ser muy buen superviviente (aunque no ha demostrado mucho más que Sergio, a pesar de tener una forma física muy superior), pero no creo que vaya a generar ni una milésima parte de lo que puede darnos Sergio. Siento el egoísmo, pero cada uno debe pensar en lo suyo. Además de que, como dije ayer, me apetece ver en una situación extrema a Jaime y Artur, dos de los que mejor preparación física tienen. Mi única esperanza es que las cuentas pendientes de Artur con Jaime no hayan quedado anoche saldadas y el jugador de rugby termine con ganas de clavarse en el pecho el mechero solar al tener que compartir playa con su enemigo.

Artur decidió que daría el lastre a Manuel (otro de los más musculados) y la ventaja a Bosco, su principal cómplice hasta ahora. El azar decidió que diera la ventaja y esta consistía en nominar a dos compañeros, en lugar de uno. La eliminación de Artur se produjo al poco de empezar la gala porque había por delante mucho por hacer. Por ejemplo, formar los dos grupos y jugar la prueba de localización para determinar donde vivirá cada uno, es decir, quiénes eran royales y quienes letales. Los grupos se hicieron al azar, cogiendo un doblón tamaño XXL que llevaba grabado si iban al equipo cara o al cruz. Los dos grupos quedaron así compuestos:

Cara > Gema, Jonan, Sergio, Bosco, Raquel A., Alma y Raquel M.

Cruz > Diego, Manuel, Katerina, Ginés, Adara, Asraf y Arelys

En un principio, Raquel M. fue al equipo cruz porque así lo decía su doblón, pero en uno de estos ponía “sorpresa” y lo cogió Arelys. Al final del proceso de formación de ambos grupos supimos que esa sorpresa consistía en que Arelys podía elegir el grupo al que ir. Como el grupo Cara tenía 6 componentes y 7 el Cruz, en caso de elegir el grupo más numeroso tendría que decidir también a quien mandaría al otro grupo. Arelys quiso ir al equipo Cruz y mandar a Raquel M. al Cara. Esta decisión cambiaba radicalmente la composición de los grupos. Mientras que originalmente se separaban Sergio y Mosquera, finalmente seguirán juntos.

Es muy importante esto último que digo porque se ha formado en uno de los equipos un grupúsculo que operan al unísono y tienen una estrategia común. No sé si será por mucho tiempo, pero hasta este momento Raquel M., Sergio y Raquel A. concursan juntos. Esta última se ha unido a la sólida asociación entre Sergio y Mosquera. Y no es algo baladí, porque la existencia de un pacto no escrito entre estos tres concursantes les otorga mucho poder. Diría que prácticamente se están garantizando la inmunidad ante el voto del grupo. Otra cosa es que el líder quiera darle su nominación directa a uno de los tres.

El grupo Cara terminó destinado a Playa Fatal y el Cruz a Playa Royale mediante un juego de localización en jugado en cinco mangas de las cuales ganaron cuatro los actuales royales frente a ninguna de sus rivales. La segunda manga quedó sin ganador al no ser capaces ni Sergio ni Arelys de hacer la gesta que sí lograron Bosco, Gema, Jonan y Alma. Hubo una gran diferencia entre un grupo y otro en la prueba, aunque no creo que vaya a ser siempre así. La presencia de concursantes como Adara, Manuel o Asraf entre los letales hace pensar que en sucesivas pruebas tengan oportunidad de hacerse con el triunfo.

Que Adara llamase “falso” a Sergio sin haber convivido con él en los cayos me genera cierta extrañeza, aunque es sabido que ella se maneja en los realities muy bien en el conflicto. Esta es la razón por la que siempre he pensado que persigue enfrentamientos de manera algo forzada. Los motivos de fricción más curiosos son que Katerina se lave sus partes íntimas (escuchar como dice “cho***” con su acento ruso me hace especial gracia) en el agua que sale del depósito de agua dulce, que está para beber solamente. Katerina, Manuel y Jonan han utilizado el agua de beber para el aseo personal, pero solo Katerina se ha llevado le bronca de los demás. Les han sancionado a los tres sin comer coco durante tres días. Y eso a pesar del refrán que dice: “Agua que no has de beber, déjala correr”. Pues eso hacía Katerina. Y también me reí viendo a Raquel M. ofendida porque Jonan había dicho que se parece a Aramís Fuster. Jonan estuvo rápido respondiendo que se refería a que ambas son igualmente icónicas, o algo así. Es un genio.

Ah, ¡el domingo llegará a Honduras un nuevo concursante!

Observatorio de nominaciones

Jonan ganó la prueba de líder entre los royales y Adara en los fatales. En resumen, tenían que colgarse primero de pies y manos, solo con los pies después, de un palo en horizontal sobre el mar. Impresionante el aguante de los dos líderes. Y así se repartieron las nominaciones:

Playa Royale

Gema > Raquel A.

Bosco > Raquel M. y Gema

Raquel A. > Gema

Alma > Sergio

Sergio > Bosco

Raquel M. > Gema

Gema resultó ser la nominada del grupo y el líder Jonan nominó a Sergio.

Playa Fatal

Katerina > Asraf

Arelys > Katerina

Manuel > Ginés

Ginés > Asraf

Diego > Katerina

Asraf > Katerina

La nominada del grupo es Katerina y Ginés el de la líder Adara.

Nominados Gema, Sergio, Katerina y Ginés. Prácticamente la misma terna que la semana pasada, sustituyendo a Diego por Ginés y a Jaime por Katerina.

Me resultaron curiosas algunas nominaciones. Sergio no siguió a las dos raqueles y nominó a Bosco en lugar de Gema. Adara, por su parte, no nominó a Diego, posiblemente porque este tampoco le había dado a ella su voto. Pero lo más llamativo fue que Gema nominase a Raquel A. en lugar de a Raquel M. Si llega a hacer lo segundo hubieran quedado empatadas Mosquera y ella, obligando a que el líder decidiera. Y en ese caso no tengo duda de que Jonan se hubiera decantado por salvar a Gema.

Aunque no se puede saber, apuesto a que Sergio se disputaba anoche la expulsión con Artur, estando segura Gema. Por eso pienso que Gema se va a volver a salvar, posiblemente el próximo martes, aunque también podría ser Ginés quien dejase de estar en peligro entonces. Por tanto, la cosa estaría entre Sergio y Katerina, con muchas papeletas para la rusa, vistas algunas de sus actitudes poco solidarias o las dormidas que se pega, según critican sus compañeros.

El gato en vídeo

