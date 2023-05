Adara y Asraf toman la salida en sus rotondas correspondientes









Había dos dudas importantes sobre la discusión que podía suponer una ruptura en la alianza entre Adara y Asraf. La primera era si se trataba de algo temporal y habrían retomado ya la amistad que han mantenido durante casi tres meses de concurso. Ya sabemos que no ha sido así y nada ha cambiado desde que el domingo emprendieron caminos separados. Ni siquiera la visita de Elena, madre de Adara, facilitó un acercamiento. Ya dije el lunes que Adara es firme en sus determinaciones y bastante testaruda, aunque pensé que en este caso haría por facilitar una reconciliación. La otra era sobre si se trataba de un rotondazo y, en ese caso, cuál de los dos estaba tomando una de las salidas de la rotonda.

Como adelanté el lunes, la discusión fue consecuencia de la cangrejada de Adara con Artur en la madrugada del sábado. Lo único es que no se podría hablar en puridad de cangrejada porque fueron dos tristes cangrejos lo que comieron. Tampoco se trata de una cuestión de celos, sino que Asraf se sintió imbuido en su rol de líder de la semana (compartido con Bosco) y a la mañana siguiente no paró hasta echar la bronca a alguien por no haber arrojado al fuego los restos de cangrejo. Sucede que eligió mal la persona a la que reprender. No solo porque Adara no fue responsable, sino porque aunque lo hubiera sido no tolera bien cierto tipo de comentarios, especialmente si es una censura a su comportamiento.

Asraf vio los restos de cangrejo y, según contó después, estaban invadidos por moscas y hormigas. Preguntó a Raquel quién había estado comiendo cangrejos y esta le contestó con precisión que los últimos habían sido Artur y Adara. ¿Qué hizo Asraf? Se fue a por Adara para censurar que no hubieran echado al fuego esos restos. Podía perfectamente habérselo dicho a Artur o a los dos, pero le tocaba pringar a su amiga. Se equivoca en varias cosas, por tanto. Lo suyo habría sido preguntar, antes de nada, quién más había estado dándose el festín con los cangrejos, porque esos restos no tenían que ser necesariamente de los últimos en comer.

Hay un detalle por el que pienso que Asraf quería hacerle el reproche a Adara. Y es que ni siquiera procesó que la otra persona había sido Artur y hablando con Adara repite varias veces el nombre de Bosco equivocadamente. No termino de comprender que, tratándose de una amiga, reprendiese a Adara delante de las cámaras. Bien podría haber esperado a no estar siendo grabados para decirle algo sobre eso que, al parecer, tanto le había molestado. Por otro lado, no veo nada nuevo en el comportamiento de Asraf, salvo que su víctima en este caso es Adara. Respecto a las maneras, utilizó el mismo tono impertinente de siempre, aquel con el que ha molestado a casi todos sus compañeros de concurso en alguna ocasión y por lo que tanto ha sido criticado.

Adara, Alma y Jonan coinciden en que Asraf llevaba un tiempo raro y se podía prever lo que iba a suceder. Para Adara se trata de un cambio de actitud ante la cercanía de la final. La reacción de Adara ante el equivocado reproche de Asraf parece algo excesiva y sobreactuada. Entre otras cosas, repite alguno de sus grandes éxitos en anteriores realities. “Soy persona”, ha de decir Adara antes o después. A pesar de la torpeza de Asraf, creo que la respuesta es exagerada. Así tiene que ser si Adara pretende aprovechar la ocasión para marcar distancias con su sempiterno aliado. Sus últimas salvaciones en martes le han convertido en un temido rival.

Por su parte, Asraf había tenido hasta ahora un extraordinario tacto con Adara, cuidándose de no equipararla con el resto de los concursantes. El reproche del pasado domingo hubiera sido impensable hace un mes. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Sí, se acerca la final. Creo que Asraf también pretende poner distancia para dejar de estar a la sombra de Adara. En algún momento ha necesitado a esta concursante, no así al contrario, pero ahora debe pensar que puede valerse por sí mismo. Cuando está el cheque del premio en juego no hay tutelas ni tutías, como dijo un famoso político.

Unos cuantos párrafos de por medio, al final he respondido a la segunda de las dudas que había generado la emisión parcial de lo sucedido: el rotondazo es de los dos. Asraf se empodera y carga contra Adara igual que ha venido haciendo con el resto de los concursantes porque necesita empezar a ponerla en evidencia. Mientras tanto, Adara aprovecha la inédita actitud de Asraf para poner tierra de por medio. A ninguno de los dos le interesa mantener la firme alianza que tanto tiempo ha durado. En el momento de la verdad se sabe que no había cariño auténtico entre ellos. Solo hubo una coincidencia de intereses. Se han utilizado mutuamente hasta que han querido. Poco tiene que reprochar uno al otro, por tanto.

Hay algo a favor de Adara en esta inesperada evolución de su “hamistad” con Asraf. Tras la reconfiguración de grupos teníamos a Raquel, Bosco y Artur por un lado, mientras en el otro estaban todos los demás. Es decir, habían coincidido en otro grupo Asraf, Adara, Jonan, Alma y Manuel, aunque no llevan todos juntos desde el principio. Alma estuvo a caballo entre dos grupos un tiempo y Manuel es una incorporación de última hora, además de estar temporalmente apartado del grupo. El caso es que Jonan y Alma se han posicionado del lado de Adara sin pestañear. Esto tiene a su favor.

De lo anteriormente dicho se puede sacar la conclusión de que Asraf está definitiva y completamente solo, lo cual va a poder aprovechar y explotar como sabe. ¿A quién beneficia la nueva situación? Tener en contra al batallón (aéreo) de adaristas es temible. Pero tampoco es moco de pavo lo de Asraf convertido en víctima al cuadrado tras ser abandonado por quienes eran sus amigos hasta el domingo. Se presenta un final de edición apasionante.

Manuel piensa que su captura número 100 fue el pulpo con el que sorprendió al grupo este fin de semana, poco antes de empezar a sentirse mal y terminar siendo evacuado ya de noche. La cuenta no es correcta y ya superó los 100 peces pescados hace días. Me temo que le pasa lo mismo a Asraf, que a veces ha dudado si estaba siguiendo el orden correcto en el conteo de capturas.

No salió lo del pulpo muy bien, y no porque la indisposición de Manuel tuviera nada que ver con el pobre cefalópodo, sino porque tiene su ciencia cocinar el pulpo y que quede tan tierno como el que venden las pulpeiras por la calle en A Coruña y otras ciudades gallegas. “Está un poco duro”, decía Artur, que a la mínima aprovecha para tener un comentario amable para sus compañeros de concurso. Además, de nuevo hubo polémica respecto al derecho de quien hace una captura extraordinaria y decide quedarse la mejor parte. A Bosco le censuraron que eligiese dos patas de uno de sus king crabs. Fue precisamente Manuel el más crítico con esa decisión. Ahora se toma la revancha y decide reservarse la cabeza del pulpo.

Imposible saber si Manuel hubiera tomado esa misma decisión sin antes haber visto que Bosco también elegía una parte del cangrejo gigante. Es más, no sé si Manuel se queda la mejor parte, sin embargo, Bosco conoce perfectamente lo más valorado de la pieza, no en vano confesó que había comido otras semejantes en Miami. Más o menos como cualquiera de nosotros, que de vez en cuando nos pasamos por allí a comer unos king crabs de esos.

Manuel no está en cama por nada relacionado con la periotonitis que le tuve entre la vida y la muerte hace dos años. Tampoco por haberse comido la cabeza del pulpo. Lo que tiene es un atascazo importante y la única solución es ir evacuando poco a poco hasta liberar a su “alien” interior. Hay precedentes como el del exjugador de baloncesto Santi Abad (Supervivientes 2009) que en sesenta días había defecado solo dos veces. Espero que Manuel se despida pronto de su “nuevo amigo” porque Santi tuvo que volver a Madrid para ser intervenido y regresar luego a los cayos. El próximo parte médico será importante para saber si Manuel vuelve o no con sus compañeros. Eso sí, no se salvó de la expulsión, aunque estará contento porque la salvada fue su hermana Alma.

