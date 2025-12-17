Patricia Fernández 17 DIC 2025 - 23:49h.

La pareja se reencuentra ante la hoguera, entre reproches y lágrimas, para revivir todo lo que ha pasado en 'La isla de las tentaciones 9' y darse explicaciones

Rodri estalla al ver a Helena y Barranco besándose en el jacuzzi delante de su foto y pide una hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 9': "No puedo más"

Rodri tenía la oportunidad, gracias a la decisión de los chicos, de ver lo que ocurría en directo en 'Villa Playa' y lo que observaba durante estos 10 minutos de Helena con Barranco le hacían estallar por completo y acabar pidiendo una hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 9' con su pareja.

Tras confesar no poder más con la situación, llegaba el momento de que Rodri se pusiera frente al fuego y, después de confesarse sobre cómo se sentía con Sandra Barneda, esperar a conocer la decisión que había tomado Helena, ir o no a su encuentro. La espera se hacía complicada para él, que ante la tardanza de su novia, le surgían los nervios: "Está tardando mucho, ¿no? Si no viene me voy a llevar una decepción muy grande".

Pero, finalmente, Helena atravesaba la pasarela con antorchas, la que llegaba con reproches para su pareja: "Me pareces un egoísta de mierda, ¿por qué me has pedido una hoguera? ¿Has visto una conexión real y te has cagado? Algo que no entendía Rodri: "¿Encima vienes así y tienes los coj* de mirarme a la cara después de lo que me has hecho?"

Helena no dudaba en reprocharle de lo que se ha dado cuenta en 'La isla de las tentaciones' sobre su relación: "Me has intentado hundir y he estado reprimida. No eres mi salvador, estaba cegada, vine echa una mierda". Pero él cree que "ella se deja influenciar", no estaba para nada de acuerdo en sus argumentos y le recordaba que habían entrado en el programa "para demostrarle a él".

Sandra Barneda finalizaba estos primeros reproches entre ellos, momento en el que Rodri aprovechaba para explicarle a Helena lo que le había llevado a pedir una hoguera de confrontación y su novia se sinceraba con él: "Cuando llegué aquí he estado muy hundida, Barranco es un tío maravilloso, me entiende y escucha. Los últimos meses no te reconocía, me sentía sola y me he dado cuenta que nos queríamos mal. Me cambiaste muy drásticamente, he abierto los ojos".

Reproches entre ambos al ver imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones 9'

Y, tras esto, la presentadora les recordaba que había imágenes para ellos: "Os voy a pedir que me atendáis cuando hablo, que no os faltéis al respeto y tratéis de escucharos".

Primero recordaban cómo Rodri cayó en la tentación con Olatz, lo que Helena comentaba: "¿Entonces qué me recriminas? ¿Lo tuyo está perfecto y lo mío una mierda? Como siempre". Pero él aseguraba que se ha reprimido y después de algunos momentos con la tentadora se ha sentido muy mal: "Entré aquí y Olatz fue una chica que llenaba algunos vacíos, he estado como una mierda y me dejé llevar porque es una chica que me ha apoyado, pero luego frené porque de la mujer que estoy enamorado de es ti". Pero este argumento no convencía a Helena: "Si tan enamorado estás no te dejas llevar".

Un Rodri completamente roto, entre lágrimas, afrontaba las siguientes imágenes, en las que recordaban juntos cómo ha evolucionado con Barranco en la villa. "Has permitido que me trate este tío como una mierda. Yo no he puesto una foto tuyo para reírme en tu cara", reaccionaba Rodri y Helena se explicaba: "Siento ilusión por él, hacía que no estaba así con un chico mucho tiempo".

Y cuando llegaba el momento de ver las imágenes de Helena y Barranco en la cama, Rodri estallaba por completo: "¡Esto no lo quiero ver!". El que se levantaba muy enfadado en la hoguera: "Da mucho asco, te vas a arrepentir de esto". Mientras ella le pedía que "no le hablase así". Generándose un tensísimo momento, ¿cuál será la decisión que tomará la pareja? No te lo pierdas en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'.

Así eran los momentos previos a la hoguera de confrontación

Después de que Rodri pidiera la hoguera, Sandra Barneda entraba en 'Villa Playa' para comunicarle a Helena, ante las chicas, que tenía la posibilidad de tener este cara a cara con su pareja, lo que la rompía por completo: "Lo sabía, no me está entendiendo, creo que está destrozado, no entiende mi conexión con Barranco, él solo ve guarreo".

La que confesaba que "quiere mucho a Rodri", pero que siente que él "no la ha entendido durante la relación. Momento en el que la presentadora le explicaba las normas de la hoguera de confrontación y recibía el apoyo de sus compañeras: "Tienes que decirle todo lo que nos dices a nosotras y cómo se siente".

Albert Barranco se unía a este momento y reaccionaba cuando ella le contaba que iba a tener esta hoguera con Rodri, al ver a Helena muy afectada: "Me parece muy injusto que él se haya dejado llevar y ahora se quiera ir".

"Me parece injusto, pero da igual, tenla. La hoguera no le va a servir para nada, nos vamos de aquí juntos y que se peine", le decía el tentador y compartían un momento de cariño entre ambos.

Mientras tanto, antes de marcharse a la hoguera, Rodri se despedía de las solteras y de sus compañeros, que se mostraban muy apenados de tener que decirle adiós, mientras él les explicaba las dudas que le surgían de lo que se podía encontrar.

"Os quiero mucho, sois mi familia", les decía Rodri y se dirigía directamente a Olatz, en un emotivo momento entre ambos: "Muchas gracias por todo, eres increíble, pase lo que pase, te quiero muchísimo". Mientras todos aplaudían y le abrazaban para que emprendiera su camino a esta hoguera con Helena en el que tantas dudas iba a resolver.