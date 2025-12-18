Claudia Barraso 18 DIC 2025 - 14:31h.

Eduardo Casanova ha anunciado a través de su perfil de Instagram que tiene VIH: "Hoy rompo este silencio tan desagradable"

El actor Eduardo Casanova ha anunciado a través de su perfil de Instagram que tiene VIH. Con un extenso comunicado acompañado de una publicación, ha querido explicar públicamente por qué ha decidido contarlo ahora.

El actor ha querido contarlo de una manera muy original y emotiva, con un vídeo en el que hace un reportaje sobre su vida y decidiendo contar que tiene VIH. En el reportaje aparecen diferentes personalidades, actores, periodistas y médicos hablando del significado de esta enfermedad en la sociedad.

Pero Eduardo le ha querido plantar cara a todos los estereotipos y ha decidido revelar que padece esta enfermedad desde hace años. “Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”.

Una película documental

En el mensaje que acompaña al tráiler de esta película documental que se estrenará en 2026, hace referencia a la valentía, pero sobre todo a la dignidad. No solo de él, sino también de muchas personas que contraen esta enfermedad y que no se atreven a contarlo a sus seres más cercanos por miedo al qué dirán o por miedo a ser rechazados socialmente pese a todos los avances médicos que han conseguido que el VIH sea una enfermedad casi invisible.

“Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo). Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”.