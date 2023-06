La expulsión de Jonan interesa igualmente a Asraf y Adara









Sospecho que a los seguidores de Asraf y los de Adara les ha vuelto a juntar el interés común por propiciar la expulsión de Jonan. Dado que el voto es para salvar, la manera de conseguirlo es no exponer mañana a Artur. Entiendo que por eso se salvó anoche, contra todo pronóstico. Y no estoy hablando de ejercicios de adivinación, precognición o supercherías, sino de la consecuencia lógica de que Artur fuera el expulsado del jueves pasado, aunque luego se salvó en la confrontación con Raquel. Artur tuvo la suerte de no tener que pasar por esa especie de purgatorio, aka tortura china, que es vivir en soledad al raso de la selva que hay tras la playa. Raquel no se libró de la semana en tan poco confortable lugar, y evitando ser descubierta por sus compañeros.

Artur expulsado un jueves y salvado al siguiente martes es una anomalía que se explica con que los seguidores de dos de sus compañeros se han puesto de acuerdo para pedir hacerlo inmune. Quienes más han estado cuidando el concurso de sus favoritos son los seguidores de Adara y los de Asraf. No tengo duda de que han aprovechado el momento perfecto, una semana en la que ninguno de estos dos concursantes estaba nominado. Con Adara y Asraf fuera de peligro, era muy fácil ir contra quien más daño puede hacer como rival, quitando a aquellos dos porque no están en peligro. La batalla entre los dos concursantes otrora amigos se ha trasladado a otro terreno.

Artur no parece ser un peligro para los dos claros favoritos con vistas a la final. Tampoco Bosco, por mucho que haya ganado enteros las últimas semanas. Por tanto, había que apuntar a Jonan y Alma. Me temo que pocos compañeros pueden jugársela a Alma sin un enorme cargo de conciencia. Esto es algo que se ha ganado ella, con su actitud atenta y nada egoísta. Los rivales de Adara y Asraf con posibilidades de ser finalistas y llevarse el premio final son Alma y Jonan, tal vez más este último. Y esta era la ocasión, es la ocasión, de quitárselo de encima abriendo un cómodo camino hacia el triunfo. Sin conocimiento de los propios protagonistas, sus hinchadas creo que han ido por ahí.

Ahora falta saber quién será el expulsado entre Bosco, Jonan y Alma. Si esta situación llega a darse hace unas pocas semanas hubiera afirmado que se iba Bosco, pero el desgaste de Jonan en este tiempo ha sido importante, lo cual puede jugar contra de sus intereses. Si los seguidores de Bosco son inteligentes concentrarán el voto en Jonan o en Alma, lo mismo que los de Asraf y Adara. Si así fuera estará más en peligro Jonan, por lo que Alma podría estar tranquila de momento. Se me hace muy extraño que vayamos a pasar las tres últimas semanas sin este concursante, más después de que superase su crisis y decidiese no abandonar voluntariamente. El impacto para Adara y Alma sería importante, aunque esa posibilidad suponga eliminar un duro rival.

Las fantasmas del pasado han ido a tramitar la beatificación de Asraf. Todo el mundo tiene sus preferencias, pero no es ni medio normal que lleguen dos personas para dar ánimos y ayudar a pasar estas últimas semanas, pero solamente a Asraf. Pensé que harían eso mismo con el grupo. Bueno, Alexia todavía tiene tiempo para tontear con Bosco, pero en eso no me meto. El grupo ha apreciado bien la cuestión y hay cierto pasmo con la ventaja que esta visita le está dando a Asraf. No solo porque está siendo más beneficiado que tras pasar consulta con un buen coach, también por la campaña de promoción con vistas a la audiencia. El juicio de las fantasmas fue un episodio fundamental para ello.

Ana María y Alexia tenían que responder una serie de preguntas con la condición de ser sinceras. Fueron más bien hipócritas, aunque no dejaron pasar la oportunidad para ensalzar a Asraf mientras tiraban por tierra a los demás. Así dijeron que Asraf es el más importante para la supervivencia; Jonan quien menos merece seguir en el concurso; el más calculador es Artur; nadie actúa ante las cámaras; Bosco quien hace más de lo que dice y Adara quien hace menos de lo que dice. Por último, preguntaba Laura Madrueño si los concursantes están a la altura que exige esta aventura y decían que sí, lo cual corroboraba la propia presentadora.

Mira que tenían la posibilidad de equilibrar la cuestión diciendo que Asraf actúa ante las cámaras, algo que han afirmado sin excepción todos los concursantes que han ido saliendo, incluyendo a Raquel anoche mismo en plató. También lo dicen sus compañeros todavía de concurso. O sea, todos menos Ana María Aldón y Alexia Rivas, dos excepciones que prefirieron dejarnos sin respuesta. Todos callaron menos Adara, que explotó como ella sabe, aunque en este caso supo utilizar la ironía y convirtió su intervención en un análisis impecable de la situación. Las fantasmas del pasado no han cumplido su misión de animar a todos y al día siguiente de llegar ya estaban dedicándose a tomar el sol tumbadas sobre la arena de la playa. Bueno, Ana María también a pescar para ganar una competición que tiene con ella misma.

Preguntaba anoche Carlos Sobera que si todos tenían claro que lo de Asraf es una estrategia por qué no lo han neutralizado. Pero es que el error ha sido precisamente intentarlo. Hay que decir las cosas por su nombre y dejarse de miramientos. Asraf es una gran mentira, lo cojas por dónde lo cojas. Cuando le dice a Alexia que nunca había cantado y bailado hasta que ellas han llegado miente. Miente también haciendo ver que lleva tres meses marginado por todos, cuando durante semanas formó el grupo de presión más importante del concurso junto a Adara, Jonan, Alma e incluso Manuel. Así fue hasta que se dieron cuenta de que estaban sosteniendo la gran mentira de la edición.

La manera de plantear el concurso de Asraf ha dejado a los demás un camino sin retorno en el cual si le llevan la corriente están haciendo más grande la mentira y si lo intentan desenmascarar presentan el típico escenario de todos contra uno donde este logra la simpatía y solidaridad de la mayor parte de la audiencia. Siendo un poco inteligente puede incluso que logre poner de su parte a la audiencia en pleno. No es el caso, entre otras cosas porque ha ido dejando muchos flecos, puntos de fuga por donde se difumina su gran papelón de víctima a quien todos maltratan.

Si hubieran pasado de Asraf y nadie se llega a plantear la neutralización de esta gran mentira le hubiera costado mucho más construir ese personaje de pobrecito que tiene a todos en contra. El error ha sido ese, querido Sobera, que intentasen neutralizarlo, con lo cual han terminado creando un mártir. Ahora el mártir puede recibir ejércitos de fantasmas con el propósito de defenderlo, que a estas alturas ya no se podrá sacudir esa fama de víctima aunque quisiera, que no quiere. Pero lo que yo veo es un concursante con ventaja para mantener los ánimos suficientes para llegar con fuerza y convicción hasta la recta final, en la que ya estamos. Cuando Isa Pantoja, a la sazón novia de Asraf, habla de que ha sufrido vejaciones de sus compañeros no hace otra cosa que apuntalar la gran mentira. Para ello está usando el cheque del premio, del que ya tiene una parte importante.

Anuncié ayer algo que no vimos. Decía mi texto así:

«Si no me equivoco, esta noche veremos la especial relación que están teniendo estos días Alma y Artur, que nunca han congeniado bien del todo».

No me lo inventaba. En la nota de prensa sobre el programa de anoche se decía esto:

«El programa, que recibirá en el plató a Raquel Arias, décima expulsada definitiva, para abordar su paso por el reality, ofrecerá la última hora del concurso, con especial atención, entre otras situaciones, al rol de ‘celestina’ de Ana María Aldón con Adara y Artur; a las nuevas diferencias entre Asraf y el resto del grupo sobre el consumo de la última recompensa obtenida; y a la sorprendente unión en la convivencia entre Alma y Artur».

Imagino que no hubo tiempo y veremos esta noche o mañana esa unión sorprendente entre Alma y Artur.

El gato en vídeo

Insisto en el Moleskine del gato en comentar la defensa que está haciendo Isa Pantoja del concurso de Asraf, pidiendo que se defienda a otros concursantes sin echar tierra encima de su novio. Lo hace mientras defiende que Asraf hace cosas que nadie más hace, como cucharas de madera. Pero resulta que la primera cuchara de madera la hizo Ginés. ¿Se acuerdan de él? Pues eso. Además, en los momentazos veremos cómo Alexia Rivas falta de manera grosera a la verdad anoche mismo en directo.









El Gato Encerrado