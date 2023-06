Artur podría batir un récord y ser expulsado por tercera vez









El próximo jueves será un día importante para Supervivientes 2023. Anoche supimos que ese día, a medianoche, el programa comunicará a concursantes y espectadores por qué era tan importante ser líder esta vez. Sospecho que el líder, inmune a las nominaciones, se convierte en el primer finalista. Este hecho, por sí solo, ya sería importante, pero aún hay más. Si el expulsado fuera Artur batiría un récord en la historia de este reality. Sería el primer participante expulsado tres veces en la misma edición. La primera vez fue a parar a playa Abandonada junto a su brother Jaime Nava, y la segunda se enfrentó a Raquel Arias en una votación de urgencia. Es de esperar que la tercera fuera, por una vez, definitiva.

No quiero pensar en el mal humor de ese espectador que votó para que Artur dejase de ser concursante y le vio volver un rato después de su expulsión. Menos mal que el voto es gratuito, porque la broma no es pequeña. Pero estas son cosas que pasan en los realities. Si Artur se salva el jueves próximo no podrá presumir de ser el primer concursante al que la audiencia ha votado tres veces para mandarlo a casa. Estoy seguro de que no le importará prescindir de tan discutible honor.

Pero si la próxima gala será importante no le va a la zaga la de anoche. Asistimos a otro hito, gracias al cual me atrevo a decir que este Supervivientes se convierte en la mejor edición de la historia. Así lo veo yo, al menos. La semifinal de la prueba de líder, que en realidad fueron unos cuartos de final, consistía en permanecer el mayor tiempo posible de pie y con una mano apoyada en una urna de cristal. Quienes más tiempo durasen se enfrentarían anoche a la noria infernal. No sé si la organización tenía previsto que los concursantes de esta edición fueran tan obcecados y competitivos para que a la hora de comenzar la gala hubiera tres de ellos todavía en pie.

Llevaban 20 horas y 40 minutos aguantando al sol y sin dormir. Por suerte, el programa les proporcionó los materiales y sus compañeros colaboraron en montarles un techadito con cuatro palos y una lona. Alma fue la primera en abandonar, seguida por Adara. Las chicas tienen una desventaja en este juego porque les resulta más complicado miccionar en tal circunstancia. Jonan lo dejó cuando estaba cerca de llegar a las ocho horas. Lo que nadie esperaba es que los otros tres fueran a permanecer casi 21 horas. La prueba, en cualquiera de sus múltiples variantes, es un clásico de los realities. En Gran Hermano 9 se hizo en la modalidad que exige permanecer apoyado a un coche. Bosco planteó pactar una salida, algo habitual y con frecuencia realizado por los concursantes. Si pasadas diez horas hubieran separado sus brazos a un mismo tiempo de la urna los tres serían finalistas, justo lo mismo que sucedió, solo que después de haber pasado el doble de ese tiempo.

Todavía no es momento para hacer balance de la edición, pero en estos 100 días que mañana se cumplen ha sido la primera vez que un viernes dediqué medio artículo a analizar las nominaciones. Es algo que convierte esta edición en un puro reality, más que nunca. Y pasa lo mismo con la semifinal de la prueba de líder que tuvo lugar entre el miércoles y el jueves. El que llegasen tres concursantes hasta el final planteaba un problema porque el objetivo era jugarse el collar de líder en la noria infernal, que es una prueba solo para dos. Una prueba sencilla descartó a Bosco, que dejó caer una esfera sujetada en dos cueras más por descuido que por cansancio. Explicable, en todo caso, teniendo en cuenta lo que llevaban a sus espaldas los tres semifinalistas.

Asraf y Artur se enfrentaron a la noria infernal y todo indicaba que en este caso no aguantarían 15 minutos. Asraf repetía, pero Artur era la primera vez que hacía la prueba. Pasados los cuatro minutos, Artur caía al agua de manera aparatosa, como si su cuerpo fuera un pelele agitado y baqueteado. Es indescriptible la épica de esta prueba de líder. Más teniendo en cuenta que Bosco, eliminado en la segunda semifinal, podía haber sido expulsado, en cuyo caso habría hecho semejante esfuerzo para nada. Y que a la dura prueba de la noria se enfrentaban anoche dos personas con sus cuerpos doloridos.

Asraf sería el primer finalista confirmado si estoy en lo cierto respecto a la noticia que conoceremos el próximo jueves a las doce de la noche. Esto facilita su posible triunfo, aunque todavía tendrá que recorrer un trecho importante, al igual que el resto. Quien ya no tiene recorrido en este concurso es Alma, que anoche protagonizó el abandono forzoso de la palapa más emotivo que recuerdo. Alma ha sido una fantástica concursante, que ha aportado mucho al grupo sin quejarse casi nunca e intentando no plantear problemas. Ha sido generosa y la he llegado a ver más preocupada por alguno de sus compañeros que por ella misma. Ha sido así con Jonan y Adara, aparte de su hermano, lógicamente. Con aquellos dos compañeros tuvo una despedida tan sentida que no pude evitar la lágrima. De los seis concursantes que quedaban al comenzar la gala de anoche es quien menos hubiera querido ver expulsada.

Ya conté que los seguidores de Adara y los de Asraf han coincidido esta semana, o se han puesto de acuerdo, en salvar el martes a Artur y anoche a Bosco. De esta manera, se aseguraban quitarse de en medio a dos duros rivales con vistas a la final. Pensé que el expulsado sería Jonan, pero tiene lógica que fuese Alma. Las opiniones en contra de los hermanos Bollo han sido una constante durante estos tres meses, entiendo que en buena medida por el rechazo que genera su madre, Raquel Bollo. También por la ventaja que suponía concursar juntos. Además, Jonan tiene un apoyo mediático importante. Cualquiera se plantearía vender su alma al diablo a cambio de tener la defensa mediática de Dulceida y Paula Gonu, la cream de la cream del mundo influencer.

No sé si es porque andan todos cansados, especialmente los tres protagonistas de esa semifinal de la prueba de líder que ha pasado ya a la historia, pero nadie quiso hacer sangre anoche en la palapa. Es posible que viéramos por primera vez a una Alma contemporizadora, que evitaba repetir algo que le vimos comentar con Jonan sobre cómo Asraf provoca discusiones y cuando no entran al trapo de una se apura en sacarse de la manga otro motivo de disputa. Anoche lo negaban los dos protagonistas de esa discusión. También vimos al propio Asraf en la tesitura inédita de reconocer un posible error, como su obsesión porque hubieran elegido los trozos más grandes del bizcocho que llevaba el desayuno de una prueba de recompensa. En realidad, eran más largos, pero menos gruesos, con lo cual compensaba su volumen.

Aunque lo que más destacaría es que Asraf nominase a Bosco pudiendo darle su punto definitivo a Adara o Jonan. Me gustaría saber qué dirán quienes han estado defendiendo que este concursante ha sido maltratado de manera incruenta viendo como pudiendo nominar a quienes han sido sus últimos azotes le da su voto al inofensivo Bosco. Tan mal no le estarán tratando Adara o Jonan cuando ni siquiera les nomina. No sé qué dirá ante esto la novia de Asraf, que anda siempre por el filo de la navaja como los caracoles del coronel Kurtz. Va a resultar que aquí el olor a napalm y las balas de diamante son parte de un mal sueño.

Observatorio de nominaciones

Alma, en su última palabra, le daba el lastre a Artur, devolviéndole lo de la semana anterior. En este caso el lastre era un decisivo veto en las nominaciones. Artur, por tanto, no podía nominar, pero (obviamente) sí ser nominado. Así (de rápido) transcurrieron las nominaciones:

Adara > Artur

Jonan > Artur

Bosco > Adara

Los nominados del grupo son Artur y Adara. Asraf, de nuevo líder, nominó directamente a Bosco. Por tanto, estos son los nominados: Adara, Artur y Bosco.

Casi cualquiera que fuera nombrado quedaría nominado, especialmente si un nombre se repetía dos veces. Solo se salvó Jonan, aparte del líder Asraf, que posiblemente sean ya finalistas. La duda es si se quedará a las puertas de la final Adara, Artur o Bosco. En este caso no creo que haya consenso entre los seguidores de los dos teóricos aspirantes al triunfo, que serían Adara y Asraf, por lo que se supone habrá un voto menos dirigido. Puede no repetirse lo sucedido ya dos veces antes, que es la expulsión de Artur, pero los precedentes no juegan a su favor.

El gato en vídeo

La emotiva despedida de Alma en la palapa y la lucha en la noria salvaje entre Asraf y Artur después de haber pasado 21 horas de pie y un día entero sin dormir son los argumentos del vídeo de hoy.









El Gato Encerrado