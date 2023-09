Mis segundas impresiones









Cuando llevan de encierro más de diez días ya me parece un buen momento para plasmar mis segundas impresiones sobre todos los concursantes de esta edición. Las primeras me las reservo, lo cual era premeditado. Ahora tengo más elementos de juicio y eso evitará que cometa grandes equivocaciones. No obstante, algunos fiascos habrá, como es costumbre. Antes de ir a esto algunas cosas de lo sucedido ayer.

Tras dos días intensos este lunes ha sido reflexivo, sin nada especialmente destacable aparte del ataque de Laura Bozzo a Jessica Bueno cuando la mayoría intentaba conciliar el sueño en el dormitorio naranja. “Yo soy conocida por mi trabajo y no por ir con hombres”, llegó a decir. No entiendo que Carmen Alcayde y Albert Infante quiten importancia siempre a todo, salvo si les afecta a ellos. Lo visto el resto del día me resultó útil para confirmar algunas cosas que venía apreciando en jornadas anteriores. Empieza a haber cierta unanimidad en que Laura está fatal de lo suyo. Lo opinan casi todos, pero evitan hacérselo saber a la presentadora. Tras lo sucedido el domingo se ha pegado como una lapa al trío mortífero (Oriana Marzoli, Marta Castro y Pilar Llori), sin saber que las tres han coincidido en expresar que no la soportan.

Sol Macaluso ha coincidido con sus compañeras en la opinión sobre Laura Bozzo, aunque de la periodista me resulta imposible creer nada. Lleva con tan poco disimulo su doble juego que parece demasiado burdo para ser cierto. Pero lo es. Ella va llevando información de un lado a otro, embrollando la situación todo lo que puede. Es capaz de mosquear a Oriana y a Jessica al mismo tiempo, aunque al tener un perfil bajo como concursante a nadie parece preocuparle demasiado. También es posible que no se hayan dado cuenta todavía de su papel, una mala copia de Pulpillo, mítico concursante de GH 8 al que también tardaron en pillar algunos de sus compañeros.

Oriana teme que alguien de su corte le vaya a ser infiel

Todos se han dado cuenta ya de que el vaquero (Luitingo) y la vaquera (Pilar) quieren empezar a cabalgar juntos. El cantante ha dejado atrás sus reparos y, según Pilar, le ha dicho que la prefiere a ella antes que a Jessica Bueno. Además, ha confesado que se lleva bien con la chica de fuera (ya no dice “novia”), pero no está enamorado. Luitingo se explica y justifica, entre otras cosas porque así se lo reclaman. No solo quieren todo tipo de detalles sobre su relación con la higienista dental, también pretenden marcarle los tiempos y decidir cuándo deben acabar con los tonteos para formalizar una relación.

Por su parte, a Pilar le preguntan si siente mariposas en el estómago y contesta que sí, aunque luego rectifica y dice que mariposas no, más bien cosquillas. Más tarde vuelve a cambiar y asegura que ni mariposas ni cosquillas. No es que se esté haciendo un lío, sino que duda entre decir la verdad ya mismo o esperar un poco más. Si escucha los consejos de Gustavo Guillermo a Luitingo no esperaría más. En realidad, creo que le urge pasar a la siguiente pantalla de ese juego que se traen, otra cosa es si cree que le conviene avanzar o es mejor esperar un poco.

Vengo diciendo que el grupo en torno a Oriana corre peligro de disolución. Su líder está perdonando a regañadientes que algunos de sus súbditos se relacionen normalmente con Jessica, su nueva enemiga. Cuando ayer expresaba su deseo de que le hicieran el vacío se daba por aludida Marta, que está logrando evitar enemistarse con más gente. Desde el principio tuvo a Bozzo en su objetivo, pero parece haber desistido. Laura es tan veleta que pronto han aceptado sus locos vaivenes. Oriana cree que se llevan bien con Jessica por temor a quedar nominados. “No soporto ese falso buen rollo”, decía anoche. Aunque para mí que es ella quien está aguantando algunas actitudes de sus más afines por temor a perder esos apoyos.

La relación entre Michael Terlizzi y Albert Infante parece ahora algo distinto a lo comentado en un escrito anterior. Entonces parecía claro que Albert bebía los vientos por el italiano, pero ahora hay todo un mar de dudas sobre si este corresponde a la “Infanta”. Ayer decía Michael que no puede estar separado de él más de un minuto. Aparte de que el comentario pueda pecar de desmesurado, entiendo que empiece a parecer urgente para algunos que Terlizzi arroje un poco de claridad sobre esta relación.

Los concursantes uno a uno

Lo prometido es deuda, así que voy con mis segundas impresiones.

Pedro García Aguado: Cuando dice que su papel ha sido mediar entre sus compañeros esta fabulando igual que cuando cree haber sido el infiltrado. Ni una cosa ni la otra. Eso sí, tuve siempre la sensación de que miraba a todos por encima del hombro, y no por su estatura.

Sol Macaluso: Lo dije antes: es la agente doble menos discreta de la historia. Correveidile de Oriana, va con chismes de un lado a otro. No cabe mayor deslealtad.

Jessica Bueno: Dudo si está preparada para vivir esta experiencia. Me llama la atención que opine sin pensárselo dos veces antes, pero las consecuencias de ello le hagan derrumbarse. De momento, me interesa más que la mayoría y podría ser la gran sorpresa de esta edición.

Oriana Marzoli: Quisiera tener el poder, pero no sabe muy bien cómo hacer. Su auténtica arma es un fandom enloquecido donde reside el poder que realmente pueda tener. Es por esto que algunos la temen y no se atreven a nominarla.

Laura Bozzo: Es capaz de poner la casa patas arriba en cero coma. Lianta, lengüilarga y caótica. Nadie como ella para animar el cotarro. No es fácil encontrar una joya como esta, impagable para cualquier reality.

Karina: Tiene la ternura de abuela mezclada con el surrealismo de una niña. Está eligiendo bien a quien se acerca. El dúo que forma con Alex Caniggia es oro puro y ambos están aportando juntos los momentos más divertidos hasta el momento. Además, de tonta no tiene un pelo.

Michael Terlizzi: Es la antítesis del italiano típico que recala en nuestros realities. Ni creído, ni presuntuoso, ni siquiera un conquistador nato. Introvertido y poco amigo de las polémicas, debería quitarse pronto los complejos por el idioma o por ser el menos conocido.

Luca Dazi: No parece que vaya a ser nada más que el apéndice de otros, especialmente de Oriana. Laura acertó al llamarle el pequeño Oriana. Parece su ‘miniyó’ y sospecho que le gustaría ser como ella. No te digo nada y te lo digo todo, que diría Joaquín Reyes.

Albert Infante: También parece un apéndice, aunque en este caso no sabría decir si de Carmen Alcayde o de Michael Terlizzi. No me creo que sea tan poco espabilado como para creer las justificaciones de Laura. Su buenismo aparenta tener un trasfondo maléfico.

Zeus Montiel: Hereda apellido falso de su madre, cuyo completo era en realidad María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández (Antonia Abad, para los amigos), y no el de su padre, Pepe Tous. Dicen que está embelesado por Susana Bianca, pero no se nota. Es un genuino mueble.

Pilar Llori: Se nota a la legua que su misión es hacer carpeta. Preparada para ello, si no lo consigue será un gran fracaso. Su justificación: mucho peor es lo que me hizo él (su novio de fuera).

Gustavo Guillermo: Del ‘hijísimo’ solo me he enterado en estos días de cosas relativas a Teresa Campos y que le gusta escuchar a Julio Iglesias o Luis Miguel. Sus consejos huelen a naftalina. Es un hombre chapado a la antigua.

Alex Caniggia: Es un espíritu libre. Su independencia se debe a la convicción de que no depende de nadie, solamente de sí mismo. A pesar de ser un kamikaze, se las sabe todas. Cinco minutos suyos junto a Karina valen más que todo un día de Pilar, o Marta, o…

Carmen Alcayde: Hiperactiva y agotadora, tiene la extraña habilidad de ponerse siempre del lado contrario al que apoyaría este gato obstinado.

Luitingo: Me agotó al segundo día y todavía me estoy recuperando. Bajo su arrolladora simpatía y abierto carácter me parece que estuviera escondiendo cierta falta de principios.

Marta Castro: Por si no te habías enterado: es la novia de Rodri. Empezó con intención de manipular a algunos compañeros, pero se le ha pasado esa fiebre, o algo.

Susana Bianca: Su corazón es más grande que ella misma. No dudaría en comprarle un coche de segunda mano, lo cual no puedo decir casi de ningún otro. El paso de la cueva a la casa no le ha beneficiado hasta el momento.

Javier Fernández: Se nota demasiado que ha ido por el dinero más que por la experiencia, por no decir que solamente piensa en lo primero. Lleva desde el jueves como un elefante en una cacharrería.

Moleskine del gato

Esta noche se salvan los dos nominados menos votados. Además, comienza la nueva prueba semanal y Jessica Bueno hará la curva de su vida.

Luca Dazi y Carmen Alcayde son dos de los protagonistas del comentario de hoy en el Moleskine.









El Gato Encerrado