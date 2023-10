El grupo mayoritario pone en su punto de mira a Carmen Alcayde









telecinco.es

La gala del ‘superjueves’ fue una de las mejores que recuerdo en mucho tiempo. La cacería emprendida a principios de semana contra Albert Infante, en la cual tuvo un papel esencial José Antonio Avilés, se cobró una víctima, la primera del grupo mayoritario. Es el grupo de la hipocresía y la ocultación. Empezando porque niegan ser un grupo y nominan al unísono. Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, probablemente sea un pato. Confirmamos que es un grupo y está bien organizado. Al escuchar la llama de pato (silbato de caza que suena, casualmente como un pato) todos comenzaron anoche una nueva cacería. Su objetivo era ahora Carmen Alcayde.

Como veremos más adelante en el observatorio de nominaciones, todos le dieron sus tres puntos a Alcayde. No hubo ni una sola excepción. Siete días atrás criticaban al team de Alex Caniggia y Laura Bozzo, que está viviendo su momento más crítico, por pactar las nominaciones. Justo lo que ellos hicieron anoche. En cuanto a los dos puntos, se aseguraron alternando el nombre de Alex con el de Laura. Y no les dieron idéntico número de puntos a ambos porque son siete concursantes, o sea, un número impar. Esa hipocresía por la que hacen exactamente lo mismo que critican en otros se vio con la vida extra que Zeus Montiel proporcionó a Susana Bianca.

Después de llevar seis semanas censurando a sus compañeros del grupo minoritario por gastar dinero del premio final, anoche lo hizo Zeus y respondieron dándole su comprensivo apoyo. A Alex le pusieron de chupa de dómine por gastar la ridícula cantidad de 100 euros, pero pronto supieron entender que Zeus gastase nada más y nada menos que 25.000 euros. Esto deja el premio final en unos 119.200 euros (recordemos que el programa empezó con 150.000). Susana decía que no es lo mismo gastar para ser inmune que por devolver a la casa a un amor que conoció hace menos de 40 días.

A Susana no podrían darle un Premio Nobel de economía

Mala planificación económica hace Susana porque si ella misma hubiera pujado el jueves anterior para lograr la inmunidad se habría asegurado seguir en la casa por una cantidad posiblemente no muy distinta de 100 o 200 euros. Sin embargo, le ha salido mucho más caro seguir en la casa y ha bajado el premio en una cantidad mucho mayor a esa. Para el caso es lo mismo permanecer en la casa por no poder ser nominado que por una vida extra decidida por su reciente novio.

Aunque el gran factótum de la hipocresía fue anoche el gran tapado de esta edición, un concursante que ha renegado de esta experiencia, quejándose por lo mucho que se aburría y reflexionando que no le salía a cuenta estar allí pudiendo estar haciendo otras cosas. El poco convencido Javier Fernández parecía que se estaba enterando de todo, pero la realidad no era distinta a las apariencias: efectivamente, no se ha enterado de nada en todo este tiempo. Pero la ignorancia es atrevida y anoche arremetía contra Albert con argumentos falsos y aceptaba hacer el alegato a favor de Gustavo. Un alegato que aprovechó para hablar mal de su rival, lo cual no era el objetivo.

Es tan entendible que Zeus se liara la manta a la cabeza y decidiera darle la vida extra a Susana, aunque tuviera que pagar un alto precio por ello, como que a algunos se les quedara una cara de tontos imposible de describir. Como son expertos en ocultar su propia realidad, Marta le puso buena cara a la pareja, pero qué pensará al recordar su renuncia a hablar y ver, ni que fuera fugazmente, a su novio. Y, sobre todo, el rostro de un Luitingo pasmado al ver lo mal que ha quedado ante Pilar Llori al no haber hecho por ella lo mismo que hizo anoche Zeus por Susana.

Ignoro si el cantante evitó hacer ese gasto temeroso de la respuesta que eso pudiera generar, tanto en la audiencia como entre sus compañeros. O igual quiso ser leal y coherente con el pacto no escrito al que había llegado su (no) grupo sobre no tocar el dinero del premio. Ni un céntimo, llegaron a decir. Esa fue una decisión mantenida de manera férrea y convencida, que Zeus ha roto por todo lo alto, con el gasto más grande habido hasta el momento. Luitingo no tuvo su noche porque un poco antes de quedar en evidencia por no haber demostrado su amor por Pilar Llori como haría Zeus se le ocurrió saludar en directo a su padre. Alguien le apuntó: “Y a Pilar”, y solamente entonces le mandó un saludo. Le tuvieron que apuntar para que no quedase mal con la pobre Pilar, aunque ya lo había hecho.

La mala fortuna de Albert Infante

No tuvo mucha suerte Albert Infante, que hubo de soportar la humillación de festejar una salvación para al rato volver a vivir una segunda ceremonia de expulsión, en este caso junto a sus compañeros, en el salón de la casa. Además, Susana ya había gastado la vida extra, que no volverá a entrar en juego en lo que queda de edición. Así son las reglas de este juego, aunque es injusto que no tuviera opción habiendo sido expulsado con un porcentaje de votos considerablemente inferior al de la modelo. La mala suerte se cebó con Albert, porque si no se hubieran expulsado a dos concursantes estaría todavía en la casa y tendría ocasión de apartarse de Michael Terlizzi y dejar que este buscase alguien por quien brillar, dado que no tiene suficiente luz propia.

Nadie ha sido tan enemigo de Albert como él mismo. Ha saturado a la audiencia, aunque nada hubiera sido igual de no entrar dos nuevos habitantes que han trabajado a destajo para hundir su concurso, y lo han conseguido. No ha sido suficientemente inteligente como para bregar con una situación originalmente creada por él y que Michael ha aprovechado a su favor. No es pequeño el papelón del italiano llorando desde el comienzo de la gala como si fuera un adolescente abandonado por sus progenitores, teniendo que pedir a sus compañeros del grupo mayoritario que hablasen en su nombre. Albert es una folclórica que disfruta de su histrionismo, pero anoche fue Michael quien dramatizaba como en una de esas películas del neorrealismo italiano.

Como un personaje de Visconti, Michael Terlizzi aguantó en la casa teóricamente afectado por la situación, aunque de madrugada parecía haber olvidado su drama. La expulsión de Albert frente a un mueble como Gustavo Guillermo se me antoja como un castigo inexplicable. Gustavo el tapado, intrascendente en el concurso, frente a un Albert entregado, pieza importante durante todo este tiempo y gran protagonista de esta última semana gloriosa que tan entretenidos nos ha tenido.

Observatorio de nominaciones

Con un juego que simulaba ser un tragabolas humano se decidió que la inmunidad se la disputaran entre Michael Terlizzi y Javier Fernández, decidiendo este último que fuera su compañero quien disfrutase ese ventajoso estatus. Así fueron las nominaciones:

Alex > Zeus (1), Luitingo (2) y Marta (3)

Luitingo > Laura (1), Alex (2) y Carmen (3)

Gustavo > Zeus (1), Laura (2) y Carmen (3)

Jessica > Javier (1), Alex (2) y Carmen (3)

Javier > Jessica (1), Alex (2) y Carmen (3)

Marta > Gustavo (1), Alex (2) y Carmen (3)

Laura > Zeus (1), Luitingo (2) y Gustavo (3)

Carmen > Javier (1), Marta (2) y Luitingo (3)

Zeus > Alex (1), Laura (2) y Carmen (3)

Michael > Jessica (1), Laura (2) y Carmen (3)

Nominados Alex, Carmen, Laura y Luitingo.

Como dije anteriormente, siete concursantes dieron sus tres puntos a Carmen. Luitingo, Jessica, Javier y Marta le daban los dos a Alex, mientras que Gustavo, Zeus y Michael se los daban a Laura. Pacto claro en las nominaciones por parte del grupo mayoritario, aunque ellos lo llaman “complot”. Sin embargo, en el grupo minoritario Laura se desmarcaba a última hora de lo pactado y nominaba por libre. Si en lugar de darle los tres puntos a Gustavo hubiera elegido a Marta Castro, como habían pactado, habría salido a la palestra también esta concursante, con lo cual aparte de los tres miembros del disminuido grupo (Laura, Carmen y Alex) habrían logrado meter a dos del otro lado (Luitingo y Marta).

No estoy seguro de que el resultado de la estrategia planteada por Alex mejorase el panel de nominados. Al ser cuatro los nominados, parece mejor estrategia quedar tres de ellos y uno del otro grupo. El miedo del argentino es que no sabe si Luitingo es un rival débil, mientras que sí lo tiene claro con Marta. La última semana Marta ha tenido momentos de lucidez donde ha podido mejorar un poco su imagen. Si no fuera porque dice un “gordi” cada cuatro o cinco palabras, diría que está gustando más que al principio. Por tanto, igual es más débil Luitingo, absolutamente desdibujado desde la salida de Pilar Llori y ridiculizado anoche por no haber demostrado su amor hacia ella como sí lo hizo Zeus por Susana.

Moleskine del gato

Desde anoche Naomi Asensi es concursante de pleno derecho de Gran Hermano VIP 8. A pesar de que el día anterior habían celebrado su incorporación al grupo minoritario, Laura no solo los traicionaba en las nominaciones, sino que preguntada por cuál de los nuevos habitantes debería quedarse contestó que Avilés o Yiya. Laura Bozzo está últimamente más perdida que Marco el día de la madre. En el Moleskine de hoy voy a intentar explicar los bandazos de esta concursante.









El Gato Encerrado