Jessica Bueno enseña técnicas exploratorias en la cama









telecinco.es

Empiezo a tomarle el pulso a la inocente Jessica Bueno, esa misma que pujó solo cien euros más que Laura Bozzo y anoche cogía comida para ella por importe de otros cien cuando había solo ciento cincuenta para repartir entre todos, la que no se podía imaginar que fuera de la casa estaríamos hablando de su peculiar relación con Luitingo, a la sazón consejera áulica de Susana Bianca. No es solo consejera, su labor va más allá y llega hasta instructora de técnicas exploratorias a su pareja en la cama, o sea, Zeus Montiel.

Como quien no quiere la cosa, Jessica pregunta a Susana si sigue sin haber notado nada en la entrepierna de Zeus. Se trata de una pregunta normal, que hacemos día sí y día también a nuestras parejas. ¿Qué grupo de chicas no se ha pasado semanas haciendo conjeturas sobre la razón de que una de ellas no haya notado nunca nada en salva sea la parte de la anatomía de su novio? Incluso habiendo estado en situaciones propias de un preámbulo amatorio. Que Susana Bianca comparta esa inquietud con sus amigas (Jessica Bueno y Marta Castro) y luego lo comente de manera más o menos jocosa con la mitad de la casa me sorprende, pero todavía más que Jessica insista en el tema al preguntar con su candidez habitual.

Ante la respuesta negativa de Susana, impaciente por notar algo de vigor en el chico con quien está empezando una relación, Jessica le muestra de manera práctica lo que debe hacer para salir de dudas. “Mira, ponte así en la cama, delante de él”, le muestra, y se tumban las dos de lado en la cama frente a frente. A partir de ahí tenemos que imaginar lo que sucede bajo las sábanas, pero por lo que ambas hablan parece que la instructora del amor ha doblado su pierna aproximando la rodilla a la entrepierna de Susana. En caso de notar un bulto endurecido seguramente hubiera pegado un respingo tal que igual se cae de la cama. Recordemos que solo estaba dando instrucciones de cómo palpar disimuladamente.

La clase de Jessica sobre cómo palpar manteniendo las manos lejos del objetivo exploratorio no debió convencer a Susana porque hoy en día sigue sin haber salido de dudas, según yo sé. A pesar de lo intrascendente que me resulta la información de fondo, prometo mantener debidamente informados a mis lectores. No cabe otra después de la expectación creada, que este humilde cronista tan solo recoge. Como decía el gran José María García, soy notario de una actualidad que otros protagonizan. Y en la casa es tema de conversación lo que tendrá entre las piernas el pobre Zeus Montiel. No está bien, pero es así.

Jessica Bueno ha sido cómplice de Luitingo al seguirle el juego

No he dicho nunca que desde poco después de entrar en la casa me pareció ver que Javier Fernández le ponía caras a Jessica Bueno. Luego vino la prueba de la serie los médicos y sí fue comentado el beso entre ambos que la trama incluía, seguramente de manera no del todo casual. Ignoro si Javier ha fantaseado con tener algo con Jessica, pero en tal caso no sería el único de los que han habitado esa casa. Anoche supimos que Luitingo no quiere saber nada de Pilar Llori porque le gusta Jessica Bueno. Así, como si estuviera jugando a las damas, me refiero al juego de mesa. O sea, en plan comerse una tras otra, si se puede.

Sin profundizar en detalles más espinosos, como lo revelado por Belén Rodríguez sobre la supuesta noche de amor que vivieron el cantante y Pilar el jueves, debo decir que este giro de guion no me extraña en absoluto. Luitingo ha podido jugar con Pilar y con Jessica, pero han sido juegos diferentes porque esta última ha sido su cómplice. Diría que han jugado juntos, al tiempo que jugaban con nosotros. Jessica le ha seguido el juego a Luitingo consciente de cuáles eran sus planes.

Luitingo dejó claro a Jessica que durmiendo a su lado había conseguido que subiera el porcentaje de su rival. Partía de un error: creer que su rival era el más votado. Salió de ese error el jueves pasado, cuando supo que el expulsado era él. Su cara reflejó lo inesperado que era para él ese final. Ahora se propone que no fuera lo del jueves su final, esperanzado de poder ser repescado en un futuro cercano. Ni siquiera el fracaso de su anterior relación en la casa le disuade de intentarlo de nuevo, esta vez con una Jessica avisada de esta trama.

No en vano, Luitingo preguntaba a Jessica si estaba dispuesta a dejarse llevar, sin que ella negase en redondo, como habría hecho si realmente estuviera preocupada por lo que pudiera molestar a Pilar y a Pablo (su novio), mucho menos por lo que estaríamos comentando aquí fuera. Con Luitingo fuera de la casa, Jessica parece querer abjurar de su complicidad con el expulsado. Eso explica que cuando se entera anoche de que Luitingo ha dejado a Pilar se apresura a decir que por ella no ha sido.

El tongo de Luitingo

El tongo de Luitingo (por algo le puse el mote de Luitongo) se demuestra con el radical cambio de opinión del viernes al domingo. Al día siguiente de salir de la casa pone un incendiario mensaje en redes en el que acusa al programa de manipular la realidad. Dice así: “Por cierto, quería hacer una pequeña reflexión acerca de la manipulación de @ghoficial (cuenta del programa en redes). Me parece lamentable, repugnante y triste que este programa, con tal de ganar un poco de audiencia, manipulen imágenes, tengan a una presentadora con órdenes de meter mierda, sin tener en cuenta que detrás de esas personas hay familia, amigos, seres queridos sufriendo. Hacéis mucho daño, y os la suda. Es una pena…”

No sigo copiando el resto del mensaje porque no aporta nada. No sé qué pensará el lector, pero yo entendí que acusaba al programa de manipulación por los comentarios sobre su especial relación con Jessica. Fue parte importante de la entrevista del jueves pasado su cruce de comentarios con Pilar y la encendida intervención de su padre negando que Luitingo tuviera nada con Jessica, igualmente ofendido porque simplemente se apuntase como hipótesis. ¿Qué dirá ahora el padre de Luitingo una vez que ha expresado su deseo de intentar tener algo con esta Jessica Bueno?

Las intenciones de Luitingo quedan al descubierto en otra publicación posterior en redes, promoviéndose para la repesca y donde dice lo siguiente: “Si hay repesca os prometo que vamos a gozar y vamos a darle mucha alegría y energía a la casita bonita”. El exconcursante evita mencionar a Jessica, imagino que no por falta de ganas. Busca ser repescado a cualquier precio, incluso el de dejar con un palmo de narices a Pilar, que se entera en directo de sus intenciones oficiales, porque las reales seguro que ya se las imaginaba.

José Antonio Avilés ya no engaña a nadie

Uno de los últimos intentos de engaño de José Antonio Avilés ha sido decir que su jamón de la subasta del jueves no era una pata de cerdo, sino que se trataba de una persona. Claro, por eso explicó en directo que le dijeron debía elegir un objeto. También niega haber pujado más de 10.000 euros, pero su mayor puja fue de 32.000, aunque no lo escuchase Marta Flich en medio de todo el alboroto, al igual que sucedió con alguna otra. La mejor parte, porque hizo muy bien su papel en esa subasta.

Para los que me han llamado mentiroso por decir que Avilés pujo más de 30.000 euros, pongo aquí la lista completa de las pujas en su orden, con un asterisco en aquellas que no fueron repetidas por la presentadora: Jessica 100 €, Laura 1.000, Marta 1.500, Avilés 10.000, Jessica 15.000, Marta 25.000, Susana 30.000*, Laura 30.000, Marta 31.000*, Carmen 32.000*, Avilés 32.000*, Susana 40.000*, Jessica 35.000, Marta 35.100*, Carmen 35.200*, Marta 35.300*, Carmen 36.000, Laura 40.000, Carmen 40.100*, Laura 45.000, Susana 50.000, Jessica 50.100, Laura 55.000, Jessica 55.100, Carmen 55.200, Laura 60.000, Alex 61.000, Jessica 62.000, Laura 70.000, Alex 71.000, Laura 75.000, Jessica 75.100, y... ¡Adjudicado!

Marta Castro ya no confía en Avilés después de que la intentase convencer de que salía beneficiada con no estar nominado él. Y anoche le enfrentó enérgicamente por haberse comido las dos bandejas de sushi que cogió del regalo de la audiencia. Se ventilaron esos 150 euros la misma Marta (fuet y pan por 30 euros), Jessica (chocolate y pizza por 100 euros) y Avilés (sushi por 60 euros). Susana también cogió (2 pollos por 20 euros), pero tuvo que devolverlo porque sus tres compañeros anteriores se habían gastado 190 euros, o sea, 40 más de lo que podían coger. Se quedaron sin nada Gustavo Guillermo y Javier, así como los seis concursantes del segundo turno. Luego Jessica quiso devolver lo suyo y dijo que no iba a comer nada. Como siempre, haciéndose la tonta. Y sin esfuerzo aparente.

Se salvó Carmen Alcayde, lo cual celebraron Naomi Asensi y Alex Caniggia, mientras Laura Bozzo hablaba del hambre que tenía. Marta Castro se lo imaginaba el sábado cuando afirmaba: “Yo sé que, contra Carmen, que lleva 20 años en la tele, y Naomi que acaba de salir de un reality y sus fans tienen 15 años y están todo el día con el móvil, no tengo nada que hacer”. Gustavo le advertía: “Pero tú no has hecho nada”. “Pues igual es eso”, respondía ella. Esto mismo decía una profesora mía del colegio cuando contestabas a un aviso suyo “pero, señorita, si no estoy haciendo nada”, y te decía “pues por eso”. Cada vez me cae mejor Marta.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así antes de salvarse Carmen Alcayde: 64 %, 19 %, 9 % y 8 %.

Michael Terlizzi está empezando a provocar desconfianza entre los azules porque se lleva bien con alguno de los naranjas. Esta y otras cosas las analizo en el Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado