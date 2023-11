La salida récord de José Antonio Avilés eclipsada por el bombazo de la repesca









Como era previsible, José Antonio Avilés salió expulsado por el 85 % de los votos de la audiencia votante. Récord absoluto en Gran Hermano VIP, a gran distancia del más votado hasta el momento. También era previsible que en la repesca no entrasen Alex Caniggia y Gustavo Guillermo. A pesar de desear que se recuperase a un concursante de pata negra, como pocos han pasado por esa casa, lo lógico es que un expulsado disciplinariamente no tenga opción a volver a incorporarse al juego.

Lo último previsible de la noche era que entrasen como candidatos a la repesca Albert Infante, Pilar Llori y Luitingo. Raro hubiera sido que con sus porcentajes de expulsión pudieran volver Sol Macaluso o Marta Castro. En cuanto a Luca Dazi, todo en él parece tan artificial como su caída al entrar en la sala de expulsiones, que incluso sus compañeros le preguntaron si eso había sido real. Lo que no hubiera podido prever es que la repesca fuera a eclipsar la salida con récord de Avilés. Y es que el reencuentro sucesivo de Pilar Llori y Luitingo en solitario con Jessica Bueno fue un auténtico bombazo.

Toda la gala fue una auténtica bomba. Adoro esa mente retorcida de guionista maléfico que fabricó un guion impecable, donde todo estaba previsto y medido al milímetro para que funcionase como un potente espectáculo del entretenimiento. Esta edición nos está dejando algunas galas para guardar en la vitrina como ejemplo para mostrar en las academias de televisión. La de anoche es una de ellas, tal vez mi preferida. Muy buena tiene que ser una gala para provocar una postgala tan apasionante. A la hora que escribo estas líneas llevo casi seis horas sentado mirando la pantalla y sin perder ripio, o eso intento. Como dijo en su despedida una impecable Marta Flich: “¡Viva Gran Hermano!”.

Para remate de parabienes, quedó nominada Susana Bianca, aunque en la casa todavía no lo saben. Fue un día aciago para ella: aparte de nominada, con cistitis, después de haber tenido que escuchar cómo la llamaban “falsa” desde el megáfono del exterior y ninguneada durante toda la gala. Calculo que estuvo esperando junto a Zeus Montiel (los dos fueron de los últimos en nominar) en torno a un par de horas en las que la atención de la gala estaba centrada en Albert, Pilar, Jessica y Luitingo; después de la poco plácida salida de Avilés. Cómo sería su despedida de la casa de Guadalix que renunció a ser candidato a la repesca y se negó durante un buen rato a entrar en plató tras bajar las curvas hasta llegar a Fuencarral. Lástima que le pusiera tanto esfuerzo por ser protagonista de todos los titulares de hoy, para que estos se los terminaran llevando otros.

Avilés, expulsado de récord

Dice la madre de Avilés que su hijo está en todo su derecho de acudir a plató o no tras salir de la casa. No sé si se le ha pasado por la cabeza que el redactor o redactora que lo acompañó en el coche no tiene opción de elegir si acude o no a su puesto de trabajo, y si no lo hace sin una causa justificada le puede costar perder el empleo. El trabajo que asume Avilés al aceptar convertirse en concursante de Gran Hermano VIP incluye esta y muchas otras cosas. Si renuncia a ellas debería hacerlo igualmente a ese caché del que tanto presumió en la casa, haciendo de menos a compañeros de concurso que supuestamente no cobran tanto y hasta por abandonar tendrían que pagar la mitad de sanción que él. ¡Pobrecitos! Al final entró a plató y Alex le castigo con el látigo de su indiferencia.

Ni harto de gluten habría creído José Antonio Avilés que se iría con tan alto porcentaje de votos. Al comienzo de la gala tenía la sensación de que se iría él, después de pasarse la semana pensando lo contrario y diciendo, incluso, que había recibido señales que le hacían ser optimista. La imaginación de Pierre Nodoyuna Avilés es tal que se ha estado inventando constantemente cosas como esta, que cuando menos ponen en duda el trato igualitario a los concursantes. La responsabilidad se la atribuyan a él, por favor. Igual que ha sido culpable del bucle en el que entró Albert Infante con Michael Terlizzi, que acabó con el primero en la calle. O del forcejeo que provocó la expulsión de Alex y Gustavo.

Se quedó noqueado Avilés al ver el porcentaje de récord y ya entonces asumió que estaba a punto de salir de allí. Pero todavía habría de encontrarse con Albert y con Marta. Del primero podía imaginar que no sería un encuentro amable, pero a Marta se lo tuvo que leer en su rostro nada más entrar en la sala de expulsión. No importa que fuera algo injusta culpándolo de su expulsión por haber dado al timbre para salvarse de salir a la palestra. Tampoco ha sido justo ni coherente Avilés rechazando que se le acusase de la expulsión de Alex, para acusar luego al argentino de su propia expulsión. Le faltó decir que si no hubiera sido por el líder en el exilio del team naranja en lugar de un porcentaje tan alto hubiera sido parecido al de Alcayde. Albert, por su parte, comenzó llamándolo “sinvergüenza” y con eso parecía que lo tenía todo dicho. A la reclamación del expulsado sobre el uso de insultos estuvo acertada en la respuesta Marta Flich recordándole las veces que él mismo insultó a sus compañeros, de manera igual de grave o más, incluso.

Peligra la repesca de Luitingo

Los dos primeros repescados por el voto de la audiencia fueron Albert Infante y Pilar Llori, por ese orden. Albert se encontró con Avilés, como ya he contado, y Pilar con Jessica. Ese fue el gran momento de la noche, capaz de eclipsar cualquier otra cosa. Ya aviso de que por el momento está ganando esta batalla Pilar, principalmente porque es creíble todo lo que cuenta. La versión de Jessica tiene más fugas que la cárcel de Alcatraz. Pienso que esa fue la razón por la cual en un primer momento se bloqueó y parecía incapaz de decir algo.

Al torrente de información que estaba aportando Pilar se añadieron unos vídeos que tuvieron el detalle de poner a Jessica. Se le cortó el habla, y posiblemente la respiración también, cuando Jessica se vio en un vídeo contándole a Susana dónde le tocaba Luitingo y cómo le ponía ella la pierna encima (homenaje al gran Jorge Berrocal) notando que estaba empalmado. Ella no sabe, y probablemente no recuerde, que también le contó a Susana Bianca la técnica para comprobar si Zeus Montiel, a la sazón su novio, tenía bulto entre las piernas, porque ella no se lo había notado todavía. La casualidad (o tal vez no) es que dicha técnica es exacta a lo que la propia Jessica hizo con Luitingo.

Concluyendo este espinoso apartado: Jessica recomendó a su amiga que estando en la cama cruzase su pierna por encima de él para tocar sus partes con la rodilla. ¿Cómo supo Jessica que Luitingo estaba empalmado? Precisamente, cruzando su pierna por encima de él y tocando sus partes con la rodilla, probablemente de manera accidental. Siéntase libre el lector de dudar de la casualidad de lo accidental, o de la accidentabilidad de lo casual. Por mi parte, ni quito ni pongo nada al relato, tan solo relaciono dos momentos igualmente bizarros que tienen una misma protagonista, la correcta Jessica. Apelo de nuevo al sano juicio del lector para decidir si es correcto tanto cruce de piernas. Y algún catedrático de anatomía entre nuestros lectores que nos diga si la rodilla es la parte más apropiada para este tipo de comprobaciones. Hubiera dicho que no tenemos tanta sensibilidad en esa parte. Personalmente, lo que tengo es unas cosquillas que te mueres.

Luitingo ha vuelto a la casa con otros planes bien distintos a los de Pilar Llori. En lugar de quemar sus naves en el primer encuentro con Jessica Bueno ha preferido empezar con una autodefensa poco intensa para irla camelando (como él mismo diría) después. Tiene hasta el domingo para ello, porque mucho me temo que no va a ser uno de los dos candidatos que se quedarán como concursantes de pleno derecho. Si al final se quedan Albert y Pilar puede que el equipo naranja crezca inusitadamente. La “infanta” es miembro reconocido y Pilar pasó su primera noche con los naranjas, aunque dijo que dormiría su primera noche donde siempre (en el dormitorio azul) y luego ya vería. No la veo compartiendo habitación con Jessica y Susana, sinceramente. Mucho menos mientras esté ahí dentro Luitingo.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las nominaciones anoche, por fin en privado para todos los concursantes:

Laura > Zeus (1), Michael (2) y Susana (3)

Carmen > Zeus (1), Michael (2) y Susana (3)

Michael > Laura (1), Carmen (2) y Naomi (3)

Jessica > Naomi (1), Carmen (2) y Laura (3)

Zeus > Naomi (1), Carmen (2) y Laura (3)

Susana > Laura (1), Carmen (2) y Michael (3)

Naomi > Zeus (1), Susana (2) y Michael (3)

Nominados: Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael Terlizzi y Susana Bianca.

La pequeña diferencia entre los equipos (nominaban 4 azules y 3 naranjas) no fue suficiente para evitar que volvieran a salir dos nominados de cada equipo. Incluso el más votado fue Michael por los tres puntazos que le dio Susana, única excepción de los azules al no nominar a las tres naranjas. Naomi, por su parte, le dio dos puntos a Susana evitando darle los tres, tal como hicieron sus dos compañeras de team, porque se lleva bien con ella.

Tal como dije en el Moleskine de ayer, Susana se ha puesto a tiro y puede que sea expulsada por segunda vez el próximo jueves. Veremos en quien descarga las culpas de su expulsión porque siendo la mujer perfecta es extraño que nadie le vote. Me temo que Zeus tiene muchas papeletas, si no se inventa algo, sea creíble o no, relativo a la conmoción que sufre la casa por la trama de Pilar, Luitingo y su amiga Jessica.

Moleskine del gato

