Discusiones evitables y meterse donde no te llaman

Muy rápido se ha notado que ya no concursan en dúo (o trío) sino individualmente. Enseguida hemos visto a Lucía Sánchez enumerando un torrente de reproches a Manuel González que debía tener guardados en un cajón bajo siete llaves. Entiendo que no se fíe de él y sea incapaz de olvidar un pasado de sufrimiento por su culpa, pero solo se me ocurre la razón que digo para explicar este cambio. Lograron que una parte de la audiencia albergase la esperanza de una próxima reconciliación, y ahora están enfrentados de manera aparentemente irreparable. El premio es solo para uno, y Lucía sabe que ella es una candidata clara a llevárselo.

Mayka Rivero se pregunta qué puede hacer en esta situación. Su situación es ahora mucho menos cómoda porque quienes fueron sus cómplices en el concurso ya no se llevan y eso le afectará a ella antes o después. Pero su pregunta era sobre si podía hacer algo para que Manuel González y Lucía Sánchez volvieran a acercar posturas. Elena Rodríguez le dio un muy buen consejo: “lo mejor que puedes hacer es no meterte”. Esa manía de entrometerse en todo está siendo uno de los fallos de algunos concursantes, entre quienes destaca Ivana Icardi. La argentina está tirando por la borda su concurso por entrometerse y sacar a relucir una susceptibilidad que no cuadra con como se ha estado mostrando hasta ahora.

Entrometerse, meterse donde no te llaman o querer hacer la labor del otro son actitudes contrarias a la prudencia recomendable en cualquier circunstancia, también en un reality. Lo recoge muy bien la vieja fábula india del asno intruso. Un hombre que trabajaba hasta tarde cada día tenía atados en un pequeño patio un asno y un perro. El perro para avisar de la entrada de intrusos y el asno por si su amo quería salir a dar un paseo. Una noche entró al patio un ladrón. El asno miró al perro y se extrañó de no verlo ladrar. El perro no tenía ninguna intención de hacerlo. El amo no le dedicaba suficiente cariño y pensó que no merecía su trabajo.

El asno se inquietó al ver que el perro ni siquiera se movía de su sitio cuando era su deber avisar al amo, entonces decidió hacerlo él. Comenzó a rebuznar con todas sus fuerzas armando un gran escándalo. Pero el ladrón ya salía de la casa con su botín y a los pocos minutos aparecía en el patio el amo en pijama. “¿Qué escándalo es este? ¿Cómo osas despertarme con ese horrible rebuzno?”, dijo al asno mientras le golpeaba con un palo. El perro miró la escena con gesto displicente y el asno aprendió esa noche que no se hace lo que es obligación de otro porque al final es muy posible que te debas arrepentir.

Nadie debe entrometerse en la relación entre Lucía Sánchez y Manuel Sánchez

Mayka Rivera hará bien dejando que Lucía Sánchez y Manuel González decidan solos la mejor manera de seguir en el concurso. Es posible que sea buena decisión de Lucía promover un enfriamiento en esa relación, aunque pienso que canta demasiado al coincidir en el tiempo con el comienzo de una nueva etapa en el juego. Etapa en la que todos concursan individualmente. Ivana Icardi se entrometió y no creo que lo hiciera para dar su apoyo a Lucía, que no es precisamente su mejor amiga. Parece claro que pretende pasar factura a Manuel, con quien tiene un contencioso desde el comienzo de la edición. Lucía, que es de las más listas en esa casa, se ha dado perfecta cuenta. “Discuto y viene una por un lado y la otra por otro", decía en la sala de confesiones. Como aves de rapiña que acuden al banquete.

No soporto las discusiones forzadas y claramente evitables. Ivana Icardi aprovecha que la expareja que se rompió en ‘La isla de las tentaciones’ parece estar de nuevo en crisis para cargar contra Manuel con argumentos repetidos que hemos oído todos muchas veces. Nada nuevo bajo el sol. Como decía el ensayista Eugenio d'Ors: “Si no tienes nada nuevo que decir, da un paso al frente y calla”. Igual de forzada me pareció la discusión en la sobremesa del almuerzo del sábado a cuenta del pene que pintó Mayka Rivera en la puerta del frigorífico. Ivana se mostró muy ofendida porque apuntaba presuntamente al nombre de su hija.

Ivana Icardi pidió a Mayka Rivera que en una próxima ocasión pintara el pene al lado de su familia o ella misma, “alguien a quien le gusten los penes”, añadió. La queja con ofensa, posiblemente más malintencionada que el hecho motivo de la discusión. No le bastó a Ivana que desde Asraf Beno a Keroseno no creyeran que Mayka pintase el pene con mala intención. También es verdad que Ivana y Keroseno, una vez admitido que pudo no hacerlo a malas, seguían dudando de que pintar penes sea gracioso. Ivana puede dispararse al pie si sigue cuestionando la gracia de los demás. Al final parecerá la típica concursante amargada a la que nada hace gracia y le saca punta a todo.

Ivana Icardi pide a Mayka Rivera que pinte los penes en otro lado

Marta López dio con la clave de este “Penegate” con el siguiente comentario: “¿Te molesta? Pues bórralo”. Confieso que eso mismo pensé cuando vi a Ivana Icardi quejarse del pene pintado. A esto le añadió la queja a Manuel González, ¿cómo no?, porque quitó la ropa de todas las camas menos la suya, o algo así. Me dio la impresión de que el pene o la ropa eran coartadas que debió considerar perfectas para tener una bronca de sábado, víspera del debate. Aunque lo mejoró cuando el domingo decidía pedir perdón a Manuel, y de pasada también a Mayka. Este buen gesto quedó anulado en buena medida cuando tras las disculpas volvían los reproches. Pedir perdón para seguir discutiendo.

En esta discusión de ayer me gustó una observación de Manuel González, si bien estaba viendo la paja en el ojo ajeno, porque él también lo ha hecho. Como dijo anoche Ana María Aldón: “Ningún ‘cagao’ se huele su mierda”. Me refiero al comentario que censuraba la costumbre que tiene Ivana Icardi de aparecer acompañada cuando tiene intención de comenzar una discusión. Lo critiqué de Finito y Keroseno, que irrumpían juntos sin disimulo en el dormitorio para decirle inmadura a Mayka. Cuando Ivana va con ganas de jarana suele llevar a su fiel escudero Sancho Keroseno a su lado. Pero no se queda atrás Manuel, en cuyas discusiones suele entrometerse Mayka. El dos contra uno no se ve nunca con buenos ojos. Sobre entrometidos ya comenté anteriormente.

Nada nuevo en los posicionamientos

Hubo posicionamientos anoche, también de los familiares o defensores en plató. Los de los concursantes se me antojan importantes para confirmar el estado de la casa ahora que concursa cada uno por su cuenta. No ha cambiado mucho el panorama. Detrás de Mayka se posicionaron Ivana, Keroseno y Asraf. El antiguo trío (Manuel, Mayka, Lucía) contra Ivana. Ponerse tras Ana María fue la elección de Elena y Marta. Mientras que solo Ana María se posicionaba contra Marta. Confirmado que con Ivana Icardi ya no está Elena Rodríguez. Aunque no se posicionó en su contra le dijo el otro día: “Pelear contigo es muy fácil. Por eso me alejo de ti, para no pelear contigo”. Igual que me pareció el jueves pasado que estaba rotondeando y así lo dije, creo que a veces Elena toma sabias decisiones, y me gusta su forma de expresarlas suavemente y con suma tranquilidad.

También me llama la atención que el trío continúe unido, al menos a la hora de posicionarse. En cuanto al posicionamiento mutuo en contra de Marta López y Ana María Aldón, era completamente previsible. Dice Ana María que se llevaba guardando la venganza desde que coincidieran hace cuatro años en ‘Supervivientes’. No debían ser muy importantes las cuitas de estas dos concursantes en ese reality si la venganza es tan leve como una nominación de tres puntos el jueves y un posicionamiento anoche. Le dijo bien Marta López a Ana María Aldón que ella sí se ha guardado el reproche años cuando el segundo día del encierro la acusaba de haberla “arrastrado por los platós”. Quiero pensar que no es textual.

Moleskine del gato

Los cambiantes porcentajes ciegos estaban así la última vez que supimos de ellos anoche: 35 %, 35 %, 17 % y 13 %. Efectivamente, hay empate técnico entre los dos más votados. Siguiendo mi propia previsión del viernes pasado, serían Ana María y Mayka.

Por última vez hoy voy a citar a Marta López. “¿Qué dónde está Ana María? Montando el show, dijo anoche en el debate cuando Ion Aramendi reclamaba la presencia de Ana María Aldón en el salón. De nuevo estoy de acuerdo con la primera expulsada de la segunda edición de Gran Hermano. Y es así de continuo. De esto hablo en mi Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado