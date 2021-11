No es ninguna broma: a Adara le molesta el ruido en la cocina de madrugada









Para entender por qué es un disparate la protesta de Adara y Frigenti el pasado viernes porque tres concursantes se habían quedado tras la fiesta hablando en la cocina es necesario conocer bien lo sucedido. Veríamos entonces que la fiesta había terminado poco antes, que no fue tanto el ruido que hicieron y, sobre todo, que Miguel Frigenti no estaba dormido cuando esto pasó. Para poner en antecedentes al lector se me ha ocurrido que lo mejor es emular por una vez, y sin que sirva de precedente, a mis compañeros Viruete, Comas, Ada y compañía haciendo un detallado minutado de la hora previa al show de los repescados. Vamos allá:

3:03 > Luca y Cristina en la cocina comiendo unos bocadillos. Hace muy poco que ha dejado de sonar la música de la fiesta. De pie, detrás de ellos, Frigenti observa con cara de pocos amigos.

3:13 > Aparece Dani en la cocina. Frigenti pasa por detrás con una taza en la mano.

3:17 > Aparecen en la cocina Jesús y Luis. Jesús hurga en la nevera. Luis se prepara unos cereales y pide que no le dejen solo.

3:27 > Luca y Cristina llevan diez minutos charlando con Luis. Luca recuerda que un actor español estuvo en la primera edición de 'Grande Fratello VIP' (habla del malagueño Bosco Cobos, prácticamente desconocido en nuestro país). Quiere recordar de quién era amigo aquel concursante y a los tres les sale de improviso decir en voz algo alta: "De nadie". Siguen la broma de Luca, repetida desde hace semanas, que consiste en preguntar a uno de sus compañeros "¿sabes quién me habló bien de ti antes de entrar?", y cuando la otra persona quiere saber quién responde: "¡Nadie!". Esta es la primera vez que levantan la voz. Por cierto, como se puede comprobar, no son las cinco de la madrugada, sino las tres y media.

3:29 > Luca tira una bolsita de infusión a la pared de cerámica de la cocina y esta se queda pegada. Luis y Cristina ríen. Siguen tirando bolsitas de infusión a la pared exclamando "¡puaaa!". Es la segunda vez que hablan fuerte. Por detrás, pasa Frigenti a por un vaso de agua. Es la tercera vez que pasa en menos de media hora. En ninguna de estas ocasiones ha dicho nada.

3:36 > Luis ha estado un momento ausente, pero vuelve a la cocina. En este tiempo Luca y Cristina han estado hablando en voz baja. Retoman la conversación.

3:37 > Retumba en la casa "la voz" por megafonía para avisar de que deben dejar los móviles en el almacén antes de acostarse.

3:38 > Siguen tirando bolsitas de té a la pared. La de Cristina también se queda pegada (sería la primera en caer). Los tres tienen su trofeo en la pared. Están de buen humor, hablando como tres amigos tras una noche de fiesta y pasándoselo bien con la broma del té.

3:40 > Luca habla de Aída Nízar, que también estuvo recientemente en un ‘Grande Fratello’. "Era muy movida", dice. Se ríen y bromean sorprendiéndose irónicamente de que Aída fuera movida. Siguen hablando de personajes televisivos en España e Italia: Sonia Monroy, Aída Yéspica, Natalia Estrada...

4:00 > Llevamos prácticamente una hora de postfiesta francamente agradable gracias a Luca, Cristina y Luis (con quien me resulta imposible no reírme). El plano ha cambiado por primera vez hace tres o cuatro minutos al dormitorio azul. Los gemelos e Isabel están despiertos hablando. Igual que en la cocina, la conversación tiene un tono normal. Nadie baja la voz, pero tampoco la suben.

4:02 > Otra vez en la cocina, ahora están solos Luis y Cristina de confidencias, hablando de Luca.

4:03 > Vuelve Luca a la cocina y Luis cambia de tema de conversación. Cristina dice que se va a desmaquillar y ponerse el pijama porque está muerta de sueño.

4:04 > Se escucha a Adara preguntando si lo están pasando bien. Empieza el show.

Lo que sucedió a continuación prefiero no minutarlo porque me aburre soberanamente. Simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando paro la narración minutada han pasado solo 35 minutos desde que Frigenti pasó por la cocina por última vez. Desde entonces no se ha escuchado en la casa voz alta alguna, salvo "la voz", recordando lo de los móviles. Por tanto, es imposible que Frigenti no pudiera dormir por culpa de lo que había pasado en la cocina porque todo lo ruidoso sucedió antes de haberse acostado. Adara sí puede que durmiese, pero insisto en la consideración de que cuando aparece Adara eran poco más de las cuatro y tan solo una hora antes había dejado de sonar la música de la fiesta. Igual algunos piensan que todos tienen un interruptor para pasar de la fiesta a la cama sin transición. Pero esa debe ser una habilidad de algunos solamente.

"Lo debéis estar pasando bien, con los golpecitos, los gritos... deben ser como las cinco o las seis de la mañana", decía Adara. Está claro que buscaba bronca, igual que Frigenti. Desde que han vuelto repescados este va siempre detrás de su nueva mejor amiga, cual perrito faldero. No han pasado ni dos minutos y ya ha aparecido el experto en realities. Estaba cantado. En la fiesta ya habían buscado bronca practicando el tiro de tarta, pero no lo consiguieron. Otra vez, esta era su última oportunidad, porque ya se había anunciado retirada. "¿Queréis fiesta? Pues vamos a tener fiesta. ¡Qué empiece la fiesta! Ahora sí que va a empezar", dice Adara a puro grito. Luis pregunta a quién ha estado gritando Adara y se sorprende de que sea a ellos.

Frigenti no habla hasta que tiene bien colocado el micrófono. “Miguel se ha tomado una 'pirula' para dormir”, dice Adara. Su eco repite el mensaje: “Sabéis que tomamos cosas para dormir”. Van al unísono. Frigenti no dijo nada cuarenta minutos antes sobre lo que en ese momento se quejaban los dos. Tal vez callase entonces porque no tenía a su jefa al lado. La reina de la provocación, ganadora de GH VIP 7, hablando de provocaciones. ¡Es el colmo! “Son provocaciones continuas, dando golpes en la mesa, descojonándoos en voz alta. Provocaciones continuas”, decía Adara. Frigenti pretendía imitar lo sucedido y amenazaba con interrumpir la siesta del día siguiente dando unas sonoras palmadas y aporreando la encimera de la cocina. Nada de eso había sucedido.

Como vería las cosas Adara que le pidió a Miguel que parase. Luca le recomendaba que se tranquilizase y, si hacía falta, se tomara una tila. Lo hacía, como siempre, en tono tranquilo y relajado, lo cual interpretaba después Frigenti como una manera de provocar porque sabe que ellos no tienen esa templanza y van a quedar peor. Pues hágaselo mirar, que eso también tiene tratamiento. Y si considera que no tiene la templanza suficiente quédese en su casa. Cristina fue inteligente y se quitó de en medio en cuanto vio que comenzaba el show. Tampoco quiso darles coba Luis. Lo más gracioso es comprobar cómo en su primera etapa en la casa hablaban una madrugada Adara, Cristina y Luca, también en la cocina, y aparecía Sandra quejándose del ruido que estaban haciendo. Adara se burlaba entonces de ella con esta respuesta: “¿Qué pasa? ¿Estamos en la biblioteca?”. A ver quién es ahora la bibliotecaria.

"Vamos a tener fiesta todos los días", amenazaba Frigenti. Luego Adara iba al cubo y él se quedaba en el dormitorio naranja comentando la jugada con Dani, Sandra y Julen. Las luces se habían vuelto a encender porque estaban hablando. Al poco salía Frigenti amenazando de nuevo y al pasar por el otro dormitorio gritaba dos veces: "Nadie, nadie". Su voz sonaba mucho más atronadora que nada de lo escuchado en la cocina durante la hora anterior. Más que hacer referencia a la repetida broma de Luca (al que en una ocasión llegó a llamar Lucas) parecía querer emular a Bea, la legionaria. La verdad es que la concursante de GH 6 me parece un angelito al lado de este Frigenti que estoy descubriendo tras su regreso a la casa de los secretos, que ahora me parece más bien un frenopático.

Tras la bronca, provocada por ellos mismos, Adara salía lloriqueando del cubo y Frigenti amenazaba con boicotear la prueba. “A mí me da igual no comer, con tener arroz blanco me vale”, decía ante la atónita mirada de sus únicos aliados, que serían damnificados directos del abandono de la prueba por parte de este compañero. Como también habían sido los principales perjudicados por la movida de esa madrugada porque ellos sí que estaban durmiendo y, graciosamente, no se despertaron con el ruido de Luis, Luca y Cristina, sino por el de la desmesurada protesta de Adara y Frigenti.

No había mejor manera de contrastar la desproporcionada reacción de la pareja de repescados que contando el supuesto motivo de su protesta. Aunque, insisto, para mí tengo que solo pretendían generar una bronca para el programa del domingo. Por esto he traído aquí mi personal minutado de lo visto, no por demostrar que veo el 24 horas prácticamente las 24 horas (lo veo incluso cuando no puedo verlo buscándome la mejor manera de grabarlo). No era mi objetivo presumir, pero es cierto que no hay nada como ver lo que sucedió para poder opinar con autoridad sobre la reacción posterior. Una reacción que, aparte de asíncrona y tardía, no tiene sentido. Los repescados forzando de nuevo las situaciones, justo lo contrario a lo que debería ser un programa de telerrealidad. Y luego haciéndose las víctimas, como pasó con Adara en el cubo inmediatamente después de montar la bronca. En los más de 20 años de reality en España pocos concursantes me han transmitido tan mal rollo como los dos repescados.

Secretos

Julen, Luca y los Gemeliers apostaron anoche que Isabel fue kelly (o sea, trabajó en labores de la limpieza). Imagino que valdrá la apuesta primera, aunque el que Julen se ponga en las galas en el extremo del sofá más cercano a la puerta que da salida al jardín del cubo le hace disfrutar de más posibilidades. Bien es verdad que anoche los cuatro ejercieron la fuerza bruta para llegar primero. Quien sea que tenga un careo con Isabel veo muy probable que se lleve sus esferas.

El secreto de Cynthia fue revelado para la audiencia y no así para la casa. Los concursantes no conocerán a quién corresponden los secretos de quienes salgan a partir de ahora. Tampoco el de Adara, quien no puede participar ya en el juego de los secretos, lo mismo que Frigenti. Cynthia tuvo una relación con un jugador del Real Madrid. Florentino me librará de dudar de Cynthia, pero no vale decir un secreto sin dar nombres. Yo también puedo asegurar que he tenido una relación con Jennifer Lopez y así tener el secreto más increíble de la historia. Es un poco trampa. Y se repartieron con un juego las dos esferas de Cynthia: una para Luca y la otra para Julen.

Les propusieron el reto de permanecer en una pequeña plataforma en el jardín todo el tiempo del que fueran capaces para lograr una pista. En lugar de seguir en pie a estas horas que estoy escribiendo, como confiaba en que sucediera, se desequilibraron al poco, cayendo todos fuera menos Cristina. Ahora bien, tener una pista sin tener esfera es como tener tos y rascarse la barriga.

El gato responde

Me preguntan por qué ahora critico a Frigenti y lo defendía en su primera parte en el concurso. Pues porque entonces me gustó y ahora me espanta. Si lo entiende bien y si no qué le voy a hacer. La amistad es libertad, como él dice.

Cambiando de tema, anoche Lucía Pariente quiso dejar de mentiroso a Gianmarco Onestini en plató, pero la que mentía era ella. Contó Gianmarco que los repescados, con Lucía a la cabeza, dieron información del exterior a Sandra y Julen recomendándoles que en lugar de nominar a Cristina, que tiene un fuerte apoyo fuera, dieran sus puntos a rivales más fáciles, como Isabel o los gemelos. Lucía negó con rotundidad haber dicho nada parecido, pero ahí está el vídeo que lo demuestra. Gracias a @Locura__ (https://twitter.com/Locura__) en Twitter hemos podido comprobar que Gianmarco decía la verdad.

¡Cristalino!

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos oficiales arrojaban anoche este impresionante panorama de porcentajes: 89,3 %, 10,1 % y 0,6 %. Apenas se movió unas décimas desde el comienzo del programa, cuando el altísimo porcentaje mayor superaba el 90 %. No peligra el récord de Nagore Robles en el Gran Hermano de anónimos, que alcanzó el 95 %. Si pienso que los seguidores de Cristina y los hermanos Onestini están votando de forma organizada por Isabel para mantener a la pareja en la casa creo que se irá con una importante mayoría Isabel Rábago. Pero si pienso que quienes han apoyado a Adara para lograr su regreso a la casa están votando masivamente creo que será Cristina Porta la expulsada. Sobre esto último solamente me frena pensar que la repesca se ha resuelto con votos gratuitos por la web mientras que para expulsar hay que gastar dinerito, y Adara no está nominada esta semana (porque no era posible nominarla, entre otras cosas).

La amiga de Cristina negó que fuera cierto lo que le contó a su amiga Frigenti sobre que ella le había mostrado su desacuerdo con un tuit de la hermana de la concursante. Lo siento mucho, pero por los antecedentes no puedo hacer otra cosa que creerme a Fátima.

Cristina está un poco obsesionada con la comida sana. Estoy hasta la coronilla de escucharla defender que deben comer más healthy. Lo último ha sido su descubrimiento de la quinoa. Según la periodista, ese alimento llena menos que el arroz, pero tiene mayor valor nutricional. Mientras lo contaba, analizaba la composición de la quinoa en comparación con la del arroz. Y me da la impresión de que a nadie más le interesaba el tema.

Frigenti tiene el rostro de decirle a Julen que no entiende cómo utilizan el argumento de que se pasa el día en la cama para intentar devaluarlo como concursante. Recordemos que la abuela de Julen llegó a decirle a Frigenti que le tenía manía a su nieto precisamente por decir que se pasa el día en la cama. Eso sí que es un rotondazo, pero con descaro total y absoluto.

