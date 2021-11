Fátima, la amiga de Cristina, desmiente a Miguel Frigenti y su versión sobre el mensaje de la hermana de la concursante: "Es un traidor"

Cristina se planteaba las muchas situaciones que podían haber pasado fuera para que su hermana haya mandado un mensaje al periodista en las redes y termina preguntando a Miguel qué ha pasado y este no duda en responderle: "Ha escrito un tuit, yo he hablado con Fátima y ella ha disculpado a tu hermana porque en este tuit se pasa un poco porque dice que no conozco lo que es amistad y que no se me ocurra volver a decir en un plató de televisión que tú eres mi amiga". Y ella se termina enfadando del todo con esto: "Ahora me estás diciendo lo de Fátima y me estás desestabilizando, lo de Fátima te ha parecido a ti contármelo para dejar mal a mi hermana".