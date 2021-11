Adara reprocha la actitud de parte de la casa con ella, algo a lo que Gianmarco ha reaccionado: "Si a ti no te gusta que te hagan una cosa tienes que ser el primero en no hacerla porque ella es la primera que despierta a toda la casa a las cuatro de la mañana, ha gastado bromas a todos y si los demás lo hacen se enfada y va a atacarlos, ¿por qué siempre está doble vara de medir?".

Tras su explicación, Jordi González le ha preguntado al italiano "por qué se enamoró de ella", pero Lucía Pariente se ha adelantado en la respuesta: "Había que ganar un concurso". Algo que no le ha gustado nada al hermano de Luca: "La diferencia es que yo en mis reality gracias a Dios no me han echado como han hecho contigo, lo hago de verdad, de corazón y soy yo mismo, no entro ni con un papel"