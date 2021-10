Cynthia considera que sus compañeros la subestiman









“Me he salvado antes que mucha gente aquí”, decía Cynthia. “Lo que no entiendo es cómo esta semana se ha salvado Adara antes que yo”, seguía diciendo. Porque ella parte de la base de que se ha convertido en la gran revelación de la casa de los secretos. Y una revelación así no puede ir por detrás de nadie, por mucho que haya ganado una edición de GH VIP. Desgranaba su razonamiento así: “La semana pasada me salvaron a mí antes que Adara y ahora a ella antes que a mí, no lo entiendo, sinceramente”. A Cynthia le extraña el inexplicable proceder de la audiencia. ¿Salvar a Adara antes que a ella? Pero qué me estás contando.

Y es que Cynthia es una superviviente. Desubicada y rechazada por casi todos, no se ha llegado a encontrar del todo sola porque Isabel Rábago siempre ha estado ahí. Es su gran apoyo, aunque no aseguraría que cumpla el papel de un amigo que te ayuda a ver las cosas como son. Isabel tiene una visión de la realidad igualmente deformada. Tal vez esto haya sido lo que terminó uniendo a estas dos concursantes. La ensoñación que lleva a Cynthia a pensar que es uno de los favoritos indiscutibles de este reality está promovida por la única persona que siempre le ha dado su apoyo. “Mira la semana pasada, Adara pudo haber salido porque estuvo a la par con Lucía”, le decía Isabel a Cynthia, abundando en su extrañeza.

Cynthia dice que no entiende nada e insiste en lo extraño de que la audiencia salvara a Adara antes que a ella. También le llama la atención que algunos de sus compañeros no la tengan en cuenta. Se lo decía el otro día a Luca y Cristina: “Canales me ha subestimado al nominarme pensando que saliendo conmigo tenía más posibilidades de no ser expulsado. Mucha gente en esta casa me subestima”. Tampoco entiende que los demás no compartan su optimismo respecto a lo bien que le debe estar yendo en el concurso. Por eso repite la idea de que está siendo subestimada. “Es que la gente me está subestimando, pero siempre me salvo”, repetía. Está a poco de verse más que posible ganadora. Si sale algún día con un abultado porcentaje sufrirá un choque emocional importante.

El optimismo lleva a Cynthia a estar convencida de que la audiencia va a castigar a José Antonio Canales, llegando a expulsarlo por haberla nominado a traición esta semana. Como siempre, Isabel no solo evita sacarla de su error, sino que fomenta la confusión en la que se haya inmersa. “Lo estás haciendo muy bien, tanto en el concurso como con los secretos”, respondía cuando Cynthia afirmaba ufana: “Les estoy liando mucho con mi secreto”. Pues no dice que la está liando mucho (perdón, esto iría en otro apartado). Para ella, el mundo gira a su alrededor, pero no creo que sea por egocéntrica, sino por optimista.

Por todo lo dicho, Cynthia me hace recordar la historia del niño pesimista y el niño optimista. La recordaré para quienes no la conozcan. El distinto comportamiento de sus dos hijos tenía extrañados a unos padres, por lo cual decidieron consultar a un psicólogo que los sometió a una prueba. Encerró al pesimista en un cuarto con toda clase de juguetes y le dijo que hiciera con ellos cuanto quisiera. Al optimista lo llevó a un cuarto lleno de estiércol de caballo.

Horas después encontraron al primero desolado frente a los juguetes. “El columpio me golpea las piernas, las fichas del rompecabezas me dañan las manos, ese acertijo me tiene con jaqueca y aquel videojuego me toma mucho tiempo”, dijo el niño. El otro niño estaba cubierto de porquería hasta la cabeza y cuando le preguntaron por qué estaba así respondió: “Presiento que debajo de toda esta boñiga hay un poni, y lo estoy buscando”. La optimista Cynthia confía en que un premio la espera.

Luca quiso hablar ayer con Adara. El resumen de la conversación que tuvieron en el porche del jardín es que en apenas cinco minutos el italiano desmontaba a una Adara que solo era capaz de repetir el mismo mantra de continuo. “No voy a entrar en ese juego”, decía una vez tras otra. Luca puso en evidencia que no ha pasado nada que justifique el distanciamiento entre ellas, y abogaba por que se sienten a hablar con tranquilidad. Si lo hicieran verían lo fácil que es pasar página y superar este bache. Aunque para ello hay que querer. Luca no entiende que Adara considere un juego la actitud de Cristina. Pero Adara terminaba descalificando la opinión de Luca porque piensa que siempre va a defender a su amiga.

Me llama la atención que Adara repita el mismo esquema en cada reality. La frase “no voy a entrar en tu juego”, que ya le adelantó a la propia Cristina en la sala de la verdad, me sonaba a Adara en su máximo esplendor. Una simple búsqueda en Internet en la que incluyamos la frase de marras y el nombre de Adara nos devuelve un buen puñado de resultados. Esto me ha hecho recordar que en GH VIP 7 dijo eso mismo a Hugo Castejón cuando este la reprochaba haberse acercado en exceso al grupo mayoritario. “Mira, no voy a entrar en tu juego” fue entonces su respuesta. No tiene porque ser necesariamente malo que responda de manera parecida ante ciertas situaciones que la contraríen en el concurso. Aunque personalmente me aburre y hace que tenga una sensación continua de déjà vu.

Esta noche es Halloween en la casa de los secretos. Por eso he querido imaginar una fiesta de disfraces con todos los concursantes de Secret Story. Esta es mi propuesta:

Cristina podría llevar el disfraz de un singular Joker de ‘Batman’, con su amplísima y poco forzada sonrisa, que no escatima ni aunque esté planeando algo no muy bueno. Podría ser un buen ejemplo del llamado efecto mariposa en la teoría del caos, que se formula así: “El aleteo de una mariposa que vuela en la China puede producir un mes después un huracán en Texas”. Cristina es la mariposa cuyos sutiles gestos pueden provocar todo tipo de reacciones desmesuradas en la casa.

Luca podría llevar la capa y la máscara de ‘El fantasma de la ópera’. La historia de un amor imposible, el fracaso del perdedor que termina esperando a su amada cada día al borde del mar, como el protagonista de ‘Havana’, que como casi todas las películas de Sidney Pollack tiene un final no tan feliz. Solo falta que se despoje de su careta, como el fantasma ante su ángel de la música, y deje ver su herida.

Adara sería, sin duda, ‘Alien, el octavo pasajero’, aunque más que el número octavo haga el dieciocho. Es el elemento infiltrado que no estaba en las cuentas de nadie y que se propone acabar con todos los que se le crucen, uno a uno.

Cynthia podría ser ‘Catwoman’, mujer y gata de figura tan sinuosa como tentadora, mimosa y observadora, más perezosa que poderosa.

Luis llevaría el disfraz de ‘Frankenstein’, personaje que parece hecho con las mejores partes del resto. Aunque también debemos pensar que aquel experimento no fue tan bien como parecía en un principio.

A Julen le veo como Norman Bates travestido de su madre en ‘Psicosis’. No me pregunten por qué.

Isabel podría ser Tormenta, la heroína de Marvel. De carácter conciliador, pero capaz de hacer estallar truenos y relámpagos si alguien va a la cama a ofrecerle un café de buena mañana. También encaja como una esfinge en una película de momias.

Sandra sería Miércoles de ‘La Familia Adams’, aunque si lo prefiriese se podría poner el de la niña de ‘El exorcista’. O alternar uno con otro.

Canales podría ir de la novia de ‘Kill Bill’ solo que sustituyendo la katana de Hattori Hanzo por las banderillas, el estoque y la puntilla.

También tengo en mi desván el disfraz de las gemelas de ‘El Resplandor’, dos niñas bien con las que al final nadie quiere jugar, que les vendría de perlas a los Gemeliers tras haberse enterado de que la audiencia no quiere verlos en la final. Aunque ellos son muy apañados y se podrían hacer un disfraz con bolsas de basura.

Frigenti se disfrazaría de ‘Chuky, el muñeco diabólico’. Encantador y divertido, aunque también puede ser todo lo contrario.

Emmy podría ser cualquiera de esas princesas Disney de curvas exageradas y talle falsamente reducido, como la Esmeralda de ‘El Jorobado de Notre Dame’, por ejemplo.

Chimo iría de ‘Casper’, visible solo a veces y por algunos.

El de ‘La Mosca’ (¿cojonera?) sería para Fiama, siempre revoloteando alrededor de la carne sin apenas tocarla, en especial si ha sido envasada al vacío o se trata de Sofía.

Sofía podría ir de ese ‘El hombre lobo’ al que le cuesta cada vez más contener sus instintos ante la blancura refulgente de Fiama… quiero decir de la luna. Su verdadero yo solamente sale de noche, especialmente si hay gala.

Bigote vestiría la capa de ‘Drácula, de Bram Stoker’, personaje poco dado a las relaciones sociales. Pero sería un Drácula en turno de mañana, que la oscuridad no está hecha para él.

Lucía iría unas veces del Dr. Jekyll y otras de Mr. Hyde. Como en ‘El Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’ su personalidad se desdobla pudiendo ser amable y solícita tanto como amarga, celosa y peligrosamente venenosa. Es dos en uno, y un éxito que Stevenson escribió bajo los efectos del LSD. Aunque también le caería bien el disfraz de Hannibal Lecter en ‘El silencio de los corderos’, deseosa de comerse a todos.

¡Puede comenzar la fiesta de disfraces!

Secretos

Luis apostó anoche a que el secreto de Cynthia es que tuvo sexo en un tanatorio. Como ya sabemos seguro que ese es el secreto de Adara no hago ningún spoiler si digo que Luis va a perder la esfera que se ganó el pasado martes. Por cierto, en el programa de anoche se descubrió otro secreto: Luca es famoso desde el día que nació. El italiano está seguro de que Cristina conoce su secreto, aunque considero improbable que luchara por quitarle su buena colección de esferas.

Daniel está muy despistado con los secretos. Ayer decía esto: “El secreto del funeral yo creo que es de Luis Rollán porque un día dijo que él se iba con unos colegas al tanatorio. Ahí hay gato encerrado”. Le agradezco la mención, pero Luis tampoco es.

Moleskine del gato

No hace falta decir que esta noche tenemos una fiesta, y es de las que esperamos con mayor expectación.

Los porcentajes para la expulsión de esta noche eran estos ayer: 66,1 % y 33,9 %. Julen está convencido de que se marcha él. Para algunos, la salvación de Sandra Pica se explica por la lotería que le tocó a su familia. Según esto estarían haciendo una inversión importante para salvar a esta concursante. No tengo ni idea de si es así, pero de serlo y en caso de que saliera hoy Julen, está claro que la inversión es solo para Sandra.

Me sorprendió que Sandra pidiera perdón a Julen. ¿Perdón por haberse salvado? ¿Por irse a dormir a otra cama como reacción ante la infantil actitud de ese concursante? No salgo de mi sorpresa, porque verle a él molesto y sin querer hablar con nadie justo después de que ella se salvara de la expulsión me parece algo alucinante. Ni siquiera le dio la enhorabuena por salvarse. ¿Y al día siguiente esto? "Sé cuándo me equivoco y le pedí perdón", decía Sandra. Es el mundo al revés.

Sigo diciendo que ningún defensor está haciendo alegatos para que no expulsen a su defendido. Lara Álvarez les advierte que no pueden dirigirse al concursante, pero tampoco hacen caso de esto. Ayer tuvimos otro ejemplo de esto que digo con Caparrós (defensor de Canales) y la madre de Julen. Están convirtiendo los alegatos en mensajes de ánimo.

No sé si soy yo, pero veo a Adara haciendo ojitos a Jesús. No es solo que pase cada vez más tiempo a su lado, es la manera de mirarle y la unión que estoy empezando a ver entre los dos. No sé, igual me está pudiendo el sueño.

