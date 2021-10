"No me ha parecido normal, estoy en shock", le confiesa Cristina Porta a Isabel Rábago tras su cara a cara con Adara. La periodista le explica que su compañera ha estado vendiendo en la sala que la está "marginando, que yo estoy buscando un enfrentamiento silencioso con ella", pese a que cree que ha "sido muy generosa" con ella.

Luca Onestini también escucha las palabras de Cristina, que le cuenta las palabras que le hubiera gustado decir y no le ha dicho a Adara: "Tú estás buscando un enfrentamiento conmigo". La concursante niega que sea ella la que quiere el enfrentamiento: "Hubiese opinado mucho de cosas que se me han puesto en bandeja esta semana". El italiano le aconseja que siga sus pensamientos, lo que ella sienta y ella le asegura que aunque sentía a Adara con el "rol de amiga" en la casa, ya le ha demostrado "que no".