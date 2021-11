¿Por qué debe ser Miguel Frigenti el repescado?









telecinco.es

Ya están tres de los cinco candidatos a la repesca en la casa de los secretos. Eran cuatro chicas y solamente un chico, pero dos de las chicas no han superado el primer corte. Fiama y Emmy fueron quienes menos votos obtuvieron y no llegaron a pisar la habitación blanca, allí donde anoche ya durmieron Lucía Pariente, Adara Molinero y Miguel Frigenti. El falserío se ha adueñado de los tres candidatos a volver al juego repescados y anoche departían con amabilidad extrema entre ellos. Sin embargo, los mensajes leídos por los concursantes llevaban todos toneladas de mala uva. Se reservan el tono bronco y combativo para quienes de momento no son sus enemigos y muestran formas casi victorianas con quienes se están disputando volver a ser concursantes. El mundo al revés.

Ha sido Miguel Frigenti quien más descaradamente ha utilizado la táctica de explotar su buena relación con Adara para intentar contar con la simpatía de sus seguidores. Es una discutible estrategia ya que llegado este momento quienes hayan podido ayudar a este exconcursante a volver a serlo votarán todos en bloque y sin fisuras a Adara. ¿De qué le ha valido entonces? Denota falta de confianza en sí mismo pretender depender de otros para lograr quedarse al menos entre los tres candidatos finales a la repesca.

También vi anoche a Lucía extremadamente amable con Adara, entiendo que por parecidos motivos. Atrás quedan comentarios como aquello de que la ganadora de GH VIP 7 no sabe enlazar más de dos palabras porque es cortita, o duras invectivas en las que la acusaba poco menos que de no haber sido buena madre por no haberse acordado de su hijo hasta ahora. Dentro de la casa aludía al hijo de Adara y fuera a su padre, bonita manera de acordarse de toda su familia. Anoche juraba y perjuraba que el mensaje sobre la relación con su padre llevaba buena intención. Ante la razonable incredulidad de Adara aseguraba que de saber las consecuencias se habría explicado mejor y terminaba disculpándose. Ha tardado un poco en pedir árnica, justo lo que rechazó hacer la noche que Adara leía el mensaje. No le debió impresionar entonces su ataque de nervios.

Debo entender que si Adara, Lucía o Frigenti volvieran a entrar en el juego se acabaría ipso facto el buen rollo que mostraban anoche. Me parece un poco sospechoso que condicionen el tipo de relación que tienen al peregrino hecho de que sean ya concursantes o todavía no. En todo caso, personalmente preferiría que fuera Miguel el elegido, y voy a intentar explicar por qué. En este momento sería bueno que entrase alguien dispuesto a mover el avispero, y nadie está en mejor disposición de hacerlo que él. Adara y Lucía retomarían el concurso donde lo dejaron y no resulta nada complicado imaginar lo que pasaría después. Su más que segura asociación con Sandra y Julen nos proporcionaría una repesca sin matices, donde todo parece demasiado previsible.

Adara se marchó hace cuatro días y ya había demostrado que no daba para más como concursante. La trama de su queja porque Cristina la dejase de hablar nació muerta porque con su forzada reacción Adara demostraba querer solamente poner en aprietos a quien parecía su amiga. De no ser así lo hubiera querido arreglar hablando con ella antes de convertir eso en el eje de su concurso. ¿Qué haría ahora? ¿Volvería a lloriquear porque Cristina dejó de hablarla y Luca se posicionó en su contra? El atractivo de ver las caras de desagrado con las que sería recibida en la casa me parece poca cosa y no muy diferente en el caso de que fuera repescada Lucía o Frigenti.

La vuelta de Adara no preocuparía a nadie en la casa, y fuera solamente a quienes se gastaron el dinero la semana pasada para verla fuera. Sin embargo, de Frigenti llevan días hablando y haciendo conjeturas sobre si su apoyo a Adara ante la posibilidad de su expulsión supondrá o no que deje de llevarse bien con Cristina y Luca. Este fin de semana decía Cristina que si su amigo fuera repescado tendría que ver si vuelve Miguel o Frigenti, considerando al primero la persona con quien pasó sus mejores días del concurso, siendo el segundo un personaje bastante odioso, dependiente del conflicto y la polémica. Estoy seguro de que ni en sus peores augurios se plantea Cristina que Miguel sea alguien capaz de vender a sus amigos, pero visto lo visto no parece ningún disparate.

Por su parte, la vuelta de Lucía sería una repetición de lo ya visto. También provocaría desagrado en la mayoría de los concursantes. No niego cierto interés en ver la reacción de Luis, Julen o los gemelos, que después de tener una muy buena relación con ella censuraron amargamente su crueldad a la hora de decirle a Cristina que su madre no la quiere (lo cual es sencillamente falso) o sacarle a Adara el tema de su padre. Pero ese interés es flor de un día porque conociendo a los personajes mencionados estarían de nuevo bailando el agua a Lucía pasando un par de horas tras su regreso a la casa de los secretos. Los Gemeliers y Julen no dudarían en dar un nuevo volantazo y olvidarse de sus duros juicios para volver a rendir pleitesía a Lucía, lo cual no es ni medio divertido. Solamente dudo sobre lo que haría Luis, aunque tengo claro que huiría del enfrentamiento personal y, si acaso, se uniría aún más a quienes fueron principales enemigos de Lucía.

Lo peor de que vuelvan Lucía y Adara es que tendríamos que volver a soportar a sus defensoras. Me podría llegar a plantear el apoyo a cualquiera de las dos si me garantizan por escrito en declaración jurada ante notario que no vuelven al plató ni Alba Carrillo ni Elena Rodríguez. En el primero de los casos todavía hay cierta esperanza ahora que ha decidido pleitear con la empresa que le ha estado dando de comer, pero a Elena no hay forma de quitárnosla de encima. Mucho más agradable me parece Nuha, novio de Frigenti y su defensor en plató una vez que su madre se retiró tras la polémica de los vídeos de la gordofobia contra una exconcursante de Gran Hermano.

La vuelta de Lucía nos garantizaría un revival sin matices, aburrida repetición de lo visto hace unas cuantas semanas. La de Adara sería también más de lo mismo, con el inconveniente contrario de que se fue hace demasiado poco como para apreciar novedad alguna. Las dos basan su concurso en la provocación y el enfrentamiento, lo cual genera un limitado interés. Las suyas son películas que una vez vistas no apetece revisitar, por eso no les doy una segunda oportunidad dentro del concurso. La casa necesita un revulsivo y no creo que Adara o Lucía sean quienes lo pueden facilitar. Solo veo capaz a un Miguel Frigenti puesto a prueba en sus nuevas buenas intenciones.

Tengamos en cuenta que Frigenti aseguró al salir que había aprendido a tener empatía hacia los concursantes y eso cambiaría su manera de juzgarlos desde fuera. Sin embargo, lo que yo he visto ha sido todo lo contrario, no solo ha seguido teniendo una opinión negativa sobre sus compañeras Cynthia e Isabel, sino que ha exagerado su mal concepto de Luis, a quien no ha sido capaz de ver nada positivo. Por no hablar de su estricto juicio hacia quienes fueron sus amigos Cristina y Luca. Oscar Wilde dijo: “Los verdaderos amigos te apuñalan de frente”, y jamás por la espalda, como me recordaban anoche en Twitter. Miguel ha aprovechado desde fuera para acribillar a sus ¿hamigos? por cuestiones la mayoría de las veces peregrinas. Si hasta se ha molestado porque Cristina dijera de buen rollo que había sido “torpe” como concursante, refiriéndose a que se metió en todos los fregados de manera suicida y poniendo en peligro su permanencia en la casa.

Miguel se ha quejado amargamente de que sus ¿hamigos? Cristina y Luca se llevasen ahora bien con Cynthia o Isabel, en otro tiempo enemigas. Mientras tanto, él defendía que le estaba empezando a gustar Sandra y andaba de buen rollo con Lucía en plató, apoyando algunas de sus opiniones. La coherencia está sobrevalorada, debe pensar. Estos dos días que van a convivir en la white room los candidatos a la repesca se me antojan ideales para que Lucía ayude a que florezca un Frigenti cuyo concepto de la amistad es cambiante. Nunca sé si estoy viendo a aquel que exigió a los gemelos una empatía que él mismo no ha tenido, o el que se desmarca de los problemas de sus amigos considerándose ajeno a sus guerras.

Cristina teme descubrir con el regreso de Frigenti que ya no es su amigo y no se equivoca en nada. También adivinó este sábado que ayer entrarían de repesca varios exconcursantes y apostaba por Lucía, Emmy y Frigenti. No concebía que pudiera estar Adara entre ellos al ser tan reciente su expulsión. De intuición va bien servida la periodista. Pienso que sea quien sea repescado la gran beneficiaria será ella porque pondrá en evidencia las diferentes maneras de afrontar el concurso, también el distinto concepto de la lealtad y la coherencia. O son inteligentes o pueden darle a Cristina el espaldarazo definitivo.

No veo comparable el interés que puede tener repescar a Adara o Lucía con el de volver a ver a Frigenti ante sus amigos y enemigos, sin nadie realmente afín en la casa. Nada puede ofrecer tanto interés como que vuelva repescado y lo haga él solo, por supuesto. Si entrase junto a Adara uno anularía al otro y la repesca sería un fracaso monumental, pero si lo hiciera él solo se enfrentaría a una situación extremadamente interesante. ¿Seguiría defendiendo a Adara delante de quienes fueron sus amigos? ¿Simpatizaría ahora con esa Sandra que tanto empezaba a gustarle? ¿Mantendría su opinión sobre Isabel? Esto último es una de las cosas más llamativas que he visto recientemente en el exconcursante. Su animadversión hacia Isabel Rábago le ha llevado a construir un personaje inexistente que es mucho más interesante que el de verdad. Según él, se trata de una manipuladora que intoxica toda la casa, pero yo solo veo una concursante bastante intrascendente que sube de categoría gracias a la inventiva de Miguel. Por todo lo dicho, no tengo duda de que debería ser Frigenti el repescado.

Secretos

Luca quiso bloquear otras apuestas y accionó el pulsador para apostar porque Cynthia tuvo una relación con un jugador del Real Madrid. No le sirvió de nada porque Isabel, que acababa de hacerse con la esfera de Adara, apostaba que Luca fue famoso nada más nacer. Parece que habrá pronto baile de esferas.

El gato responde

Este tuit de Adara Molinero da muestra de cierta altivez, entre otras cosas. Vean:

“Ya no se podrán unir más porque se gastaron todo en mi expulsión”, dice Adara. Me parece más que suficiente para que no sea repescada. No cabe mayor desprecio por la audiencia que gasta su dinero para decidir la marcha del concurso.

Moleskine del gato

Para quienes llevan tiempo repitiendo que Luca no es claro e incluso lo siguen repitiendo, decir que tras la gala del jueves el italiano ha dicho al menos dos veces que Cristina le gusta. Si alguien considera su pecado que no esté enamorado hasta las trancas tal vez no se ha planteado que eso no pasa siempre. Si alguien cree un pecado que no lo diga posiblemente no ha pensado que si no lo dice posiblemente sea porque no lo está.

Denota escasa empatía decir que Cristina está muy subida. Claro que es cierto, pero ¿cómo iba a estar? Ha pasado de estar nominada cada vez a llevar tres semanas salvándose. Luca corresponde su cariño y no solamente dice que le gusta, también le ha dicho “te quiero”. La envidian por haber sido capaz de reconvertir la mala relación que tenía con casi todos en una relación cordial, cuando no bastante estrecha. Además, aunque ella no lo sepa, dos de los candidatos a la repesca la tienen como principal objetivo, puede incluso que los tres. ¿No es para estar subido?

Cristina está ayudando a poner claridad a algunos asuntos sobre los que había duda. He de decir que se lo agradezco porque viene a apoyar mi interpretación al menos en dos temas. El primero es sobre aquello que contó Luca sobre que Frigenti a veces debía defender en los platós cosas que no pensaba realmente. Cristina explicaba el otro día que Luca quiso decir que Miguel a veces ha tenido que exagerar algo para que destacara más. “Tú no lo haces, pero hay gente que sí”, le decía Cristina a Luis. La explicación puede ser que Luis lleva muchos años en la profesión y Frigenti es un recién llegado. Y sobre lo dicho por Miguel sobre su amistad con Adara aclaró Cristina que han hablado varias veces y han quedado otro par, pero una relación de amistad propiamente dicha no es. Pues nada más que decir.

Encuesta









El Gato Encerrado