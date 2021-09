Frigenti no fue esta vez el Coyote del Correcaminos









Imaginemos que nos dejan elegir lo que va pasando en la novela que estamos leyendo o el largometraje que estamos viendo. Esto fue lo que paso anoche: un auténtico sueño casi imposible de repetir. A lo largo de la noche se fueron sucediendo los hechos que justifican lo que digo. Otro mueble expulsado, Frigenti salvado, Cristina inmune y Sandra nominada es una combinación tan increíble que ni hecho a posta. He dicho en varias ocasiones que Miguel es como ese Coyote de los dibujos animados que persigue a su enemigo el Correcaminos poniendo cuantas trampas puede a su paso. Lo extraordinario es que anoche el Coyote no fracasó, como de costumbre, y fue el ganador, atrapando por una vez al Correcaminos.

Frigenti no solo se salvó de la expulsión, sino que la estrategia de colar un nominado del grupo mayoritario funcionó a pesar de que solo Luca se unió finalmente al club. Emmy se la jugó, lo cual era un riesgo que debían correr. Si no lo intentaban nunca sabrían si la princesita se terminaría uniendo al club o no. Que tardase tan poco en decidir unirse a ellos se explica sabiendo que nunca tuvo intención de hacerlo. Muy al contrario, no tardó nada en ir a contárselo al grupo mayoritario. La cosa pintaba que de nuevo ganaría el Correcaminos, pero el tuvo suerte el Coyote de que la audiencia eligiese a Cristina como inmune.

Para la audiencia fue una gran noche porque desfiló hacia la salida otro de los concursantes que menos nos ha dado durante las dos primeras semanas de encierro. Que los dos primeros expulsados sean Chimo y Edmundo dice mucho de una audiencia dispuesta a pasarlo bien, no sacrificando a los concursantes más polémicos, aquellos que han dado vida a la casa arriesgando su propia continuidad en el concurso. En su lugar, han causado baja dos concursantes poco dispuestos a ser suficientemente generosos al optar por dejar en manos de los demás el peso del programa. Bigote ha sido un concursante entrañable a veces, pero casi siempre desaparecido.

Hacía mucho que no salía todo también en una gala de reality, y eso a pesar de que Miguel Frigenti no lo puso nada fácil. Convencido a veces de que se quedaba y otras de que estaba viviendo sus últimos instantes en la casa, terminó convirtiéndose en un kamikaze dispuesto a abandonar la casa no sin antes haber dejado caer unas cuantas bombas. Igual que pasó cuando se enfrentó a Isabel a cuenta de una rencilla del pasado, anoche le sacó a Sandra el tema de un vídeo que supuestamente habría ido ofreciendo a compañeros en la tele donde no quedaba en buen lugar una tercera persona relacionada con ella. Independientemente de si es una historia veraz o no, Miguel se volvía a enfangar en un terreno pantanoso de forma innecesaria.

Este nuevo error de Frigenti no es la razón por la que la mayoría de sus compañeros le nominaron anoche, pero sirvió para darles carnaza y una perfecta excusa para hacerlo. Seguramente los 11 concursantes que le dieron los 3 puntos lo hubieran hecho igualmente, pero la convivencia con ellos en los próximos días hubiera sido algo menos tensa. Me parece curioso el reproche a Miguel por haber sacar temas del pasado y ajenos al concurso tanto a Isabel como a Sandra o Lucía. Que lo vean tan mal es algo insólito en un programa que ha basado parte del interés de sus dos primeras semanas en si Bigote se despidió a la francesa de María Teresa Campos (en adelante Teresita, como se dice en los contratos).

Hubiera sido más coherente que quienes tanto se escandalizaban anoche porque Frigenti hablase de algo del pasado de Sandra hubieran expresado idénticas quejas por lo de Edmundo. La verdad es que, hiciese lo que hiciese, a Miguel se la tenían sentenciada, algo de lo que él mismo es responsable al haber aplicado la política de tierra quemada ante la posibilidad de su salida. Pero la rabia del grupo no solo era provocada por la incontinencia de Frigenti. Que volviese de la sala de expulsión contribuyó a alterar los ánimos ya bastante caldeados. Más aún que Cristina tuviera el privilegio de la inmunidad.

Por suerte para Cristina, la decisión sobre si aceptar la inmunidad a cambio de una contraprestación tuvo que tomarla sin saber de qué se trataba. De esta forma, podía ser algo que afectase al grupo o a ella misma. Tanto es así que llegó a temer que fuese una nominación directa para Miguel o, aún peor, para Luca. De todas formas, en el ánimo del grupo quedará que por su culpa se van a tener que alimentar hasta el domingo con solo tres alimentos. La disparatada elección de pan, huevos y arroz (falta la salsa de tomate para el arroz a la cubana) tuvo un único motivo: castigar a Miguel y Cristina sin fruta o verdura. Como reconoció después Sofía, la defensa de esta tridieta no fue por otra cosa que por fastidiar a sus compañeros, sin pensar que el castigo era para todos, ella incluida.

El grupo mayoritario no solo quiere aplastar a los disidentes, también parecen pretender que se queden quietos y callados, como concursantes desahuciados que ni siquiera se deben defender. Ocho concursantes coincidían anoche dando sus dos votos a Luca y los tres a Miguel, pero al terminar la gala el único interés de la mayoría era acusar a estos de haber hecho una estrategia pactando las nominaciones, eso que ellos llaman “complot”. Que Miguel, Cristina y Luca dieran sus dos puntos a Lucía y los tres a Sandra resulta que es un complot, pero lo de ellos no. “En la guerra no hace falta señalar al enemigo”, decía anoche Cristina con toda la razón.

Pues estamos en esas: parece que es malo tener una estrategia en un programa de estrategia. Aunque en realidad: es mala la estrategia de otros, pero no la propia. Acusar a Luca de mentiroso por negar que hubieran pactado las nominaciones es como pensar tal cosa de un jugador de cartas que niega llevar el rey de oros siendo esto cierto. Nadie en su sano juicio descubre su juego. Solo un demente considera lícito exigir al contrario que le muestre sus cartas.

El ‘coyote’ Frigenti lograba salir a la palestra la próxima semana junto a un Luca a quien no va a votar ni el tato y Sandra, posiblemente la rival más débil. Se quejaba su madre de que Miguel hubiera dicho en la casa que Sandra es muy odiada, pero lo que dijo en realidad es que cae mal a mucha gente. La discutida elección de Sandra para salir nominada con ellos fue defendida por Miguel y el próximo jueves veremos si es un acierto o no. De momento, en su haber de aciertos y los de Cristina debemos apuntar cuando dijeron a Luca que sería el próximo a por el que irían. Y, según lo visto ayer, también puede que acierten en lo de Canales, a quien supimos ayer que también propusieron votar junto a ellos y lo rechazó porque es muy pronto (¿?). El torero se acercaba esta semana a Miguel y Cristina para decirles que estaba orgulloso de ellos y que lo estaban haciendo muy bien. Miren lo que nominó luego y me dicen cómo se llama eso.

Tanto Canales como Emmy, tocados por el grupo pequeño para intentar que nominasen junto a ellos, daban anoche sus tres puntos a Miguel. También lo hicieron los Gemeliers, no sin antes afirmar que les da asco (lo dijo Dani, concretamente). Nadie como los gemelos cantantes va a lamentar más la tridieta. Durante unos días dejarán de presumir de dar de comer a todos, aunque estoy seguro de que seguirán controlando la despensa. Lo harían aunque solo quedasen las ratas. Confieso que me dio cierta ternurita comprobar anoche como eran incapaces de entender lo de que Luca (o Canales) iban a ser los próximos. Por más que se lo explicaron no lograron que salieran de su error, creyendo que Cristina y Miguel señalaban así sus próximos objetivos en las nominaciones, como si solo dos concursantes pudieran decidir quien sale a la palestra y sin darse cuenta de que uno de ellos era Luca. ¡Luca!

Es totalmente lícita la maniobra de Emmy afirmando a Frigenti que se sumaba a la estrategia del grupo pequeño en las nominaciones para ir luego a contárselo a los demás. Pero hay un matiz que no se le debía escapar a Luca, a quien de alguna manera habría traicionado. Emmy no hizo nada para evitar que Luca saliera nominado, lo cual da buena cuenta de su interés por el italiano. Por la mañana tuvieron Luca y Emmy una conversación en el cuarto de baño donde ella le reprochaba el beso a Cristina en la fiesta de la noche anterior. Luca evitó decir nada que pudiera hacerle daño hasta el punto de asegurar que no volverá a hacer algo así, aunque el mensaje de fondo era que seguirá haciendo lo que le venga en gana, como es natural.

Observatorio de nominaciones

Hasta tal punto fue la gran noche de Frigenti que fue él quien cogió el teléfono previo a las nominaciones. De esta forma decidía que él mismo, Cristina, Luca, Canales, Emmy y Luis nominasen en privado, mientras los demás lo hacían en la cara. Casi se vuelven locos con el resultado final de las nominaciones, así que no puedo imaginar lo que hubiera sido si todos nominan en el cubo. Fantasía pura. Así fueron los votos:

Miguel > Julen (1), Lucía (2) y Sandra (3)

José Antonio > Emmy (1), Cynthia (2) y Miguel (3)

Cynthia > Luca (1), José Antonio (2) y Miguel (3)

Luis > José Antonio (1), Cynthia (2) y Miguel (3)

Sofía > José Antonio (1), Luca (2) y Miguel (3)

Sandra > Emmy (1), Luca (2) y Miguel (3)

Gemeliers > Luca (1), Emmy (2) y Miguel (3)

Fiama > Cynthia (1), Luca (2) y Miguel (3)

Lucía > Gemeliers (1), Luca (2) y Miguel (3)

Cristina > Cynthia (1), Lucía (2) y Sandra (3)

Luca > Sofía (1), Lucía (2) y Sandra (3)

Emmy > Julen (1), José Antonio (2) y Miguel (3)

Julen > Cynthia (1), Luca (2) y Miguel (3)

Isabel > José Antonio (1), Luca (2) y Miguel (3)

De forma que quedaron nominados Miguel (33), Luca (14) y Sandra (9). Canales y Cynthia fueron los siguientes con 7 puntos. Insisto en que no iban nada desencaminados quienes le dijeron al torero que sería el próximo. Por otra parte, Emmy ha pasado de los 18 puntos de la primera semana y la nominación directa en la segunda a tener solo 4 anoche.

Secretos

Luis apostó que el secreto de Cynthia era “quería ser monja y me han propuesto ser escort”, lo cual le hizo perder su esfera, ahora en manos de Cynthia. Pensé que habría optado por utilizar la información de la pista lograda por Emmy. No sé si pensó que el corazón iba por lo de monja o por lo de escort.

Con el secreto de Bigote me pasó igual que la semana anterior con Chimo. A ver, que en el registro de Argentina tenga los mismos apellidos que su padre no le convierte en su hermano ni allí ni en Sebastopol. Cuesta discutir lo del milagro no fuera a frustrarse Chimo Bayo, pero lo de Edmundo es una estafa en toda regla. Y su secreto también.

Pues no dice…

Pues no dice Sandra que ha entrado a este concurso para que la gente la conozca. ¿Quiero conocer a quienes tengan tan curioso interés?

Pues no le dice Bigote a Lucía que cuando está haciendo pis meta un dedo y lo chupe para ver si está salado. No prueben a hacerlo en sus casas (que os conozco).

Moleskine del gato

Terelu estaba anoche en plató porque es defensora de Isabel sin que esta estuviera nominada y, siendo la hija de Teresita, salió corriendo justo cuando iba a entrar Edmundo. Igual peco de tiquismiquis, pero no termino de entenderlo.

Frigenti volvió a la casa muy subido, especialmente en su encuentro con Lucía en el cubo. “No me he ahorcado”, fue lo primero que dijo. El salvado de la expulsión debe saber gestionar su triunfo y lo que hizo es justo lo que no debería hacer. Pero debo confesar que me gusta mucho más ver a este Miguel inconsciente que si estuviera midiendo sus reacciones de acuerdo al concepto aprendido de lo que debe o no hacer.

Muy bien por Isabel Rábago anoche desmontando las mentiras de Lucía. Según esta, Luca le había dicho que ellas dos estaban moviendo el cotarro de las nominaciones en el grupo mayoritario. Isabel cogió a Lucía y la llevó hasta Luca para preguntarle. Con esfuerzo, Lucía terminó agachando las orejas y reconociendo que no había sido exactamente así.

Dice Sofía: “Si no tienen capacidad de gestión emocional que se vayan a un terapeuta”. ¿Hablaría de Lucía? ¡Pregunto! Solo pregunto.

