Miguel Frigenti, Sandra Pica y Luca Onestini, nuevos nominados de 'Secret Story'

Llama y vota en 'Secret Story': Tú decides quién se va

Sandra Pica, Miguel Frigenti y Luca Onestini son los tres nominados de esta semana

Cristina Porta consigue la inmunidad y Frigenti coge el teléfono y decide quién nomina a la cara y en privado

Los concursantes se han enfrentado a su tercera nominación en 'Secret Story'. Miguel Frigenti, tras ser salvado de la expulsión, ha sido el afortunado de esta noche en contestar el teléfono a la llamada misteriosa y su privilegio ha sido poder decidir quién nomina a la cara y quién en privado.

El periodista ha elegido a Cristina Porta, Luca Onestini, Canales, Cynthia, Luis Rollán y él mismo para hacerlo en secreto y a la cara el resto. Cristina Porta ha sido elegida por la audiencia para enfrentarse al dilema, con esto ha recibido la inmunidad y una dieta muy reducida para ella y sus compañeros.

Los concursantes nominan a la cara y en privado por decisión de Frigenti: Cristina Porta es inmune

Miguel Frigenti: Con un punto a Julen porque ha venido a cuestionarme todo el rato, se ha metido en una discusión que ni le iba ni le venia y no me aporta en la casa. Dos puntos a Lucia Pariente porque es incoherente y dice que nos insulta y no nos falta el respeto cuando si lo hace. Y con tres puntos a Sandra Pica porque me hizo la pelota la primera semana y después del primer martes empezó a pasar de mí. Me parece una falsa y no me aporta nada.

José Antonio Canales Rivera: Un punto para Emmy Russ porque quiere recompensarla, como ella entraba dentro de mis puntos, con esa conversación le doy un punto a ella. Dos puntos para Cynthia porque tiene muy buena afinidad con todo el mundo. Y tres puntos, aunque no se lleva tan mal con él a Miguel Frigenti, es el único que le ha dado tres puntos para dárselos.

Cynthia Martínez: Con un punto a Luca Onestini porque no tienen mucha relación. Dos puntos para Canales Rivera porque le tengo mucho aprecio a la gente de la casa, la relación está mejor pero me aporta menos que muchos de los que están en la casa. Tres puntos a Miguel Frigenti le dije que no hiciera una cosa que ha vuelto a hacer, no me gusta la situación en la casa. Lo que está haciendo con Isabel, Lucía y Sandra, delante de mí no, hay que jugar dentro de lo que haya aquí.

Luis Rollán: Le da un punto, por descarte y sin ningún tipo de motivo, a Canales Rivera. Dos puntos para Cynthia, sin razón. Tres puntos a Miguel Frigenti.

Sofía Cristo: Un punto, aunque sintiéndolo mucho, para Canales porque no quiero tocar a otra gente. Dos puntos para Luca Onestini porque le cae bien, pero no tienen muchas conversaciones. Y tres puntos para Miguel Frigenti porque le ha parecido muy sucio su juego y no le pienso permitir que me hable así y saca cosas sucias de fuera.

Sandra Pica: Le mete un punto a Emmy Russ porque no sabe a quién dárselo. Dos puntos a Luca Onestini. Y tres puntos a Miguel Frigenti porque no puede meterle los seis.

Dani y Jesús, de 'Gemeliers': Con un punto a Luca Onestini como llamada de atención para que sea consciente de lo que pasa en la casa. Dos puntos para Emmy Russ. Y tres puntos, sin querer ni nombrarle, a Miguel Frigenti. Dani asegura que le da asco por lo que le ha hecho a su hermano.

Fiama Rodríguez: Entre lágrimas le ha dado un punto a Cynthia y dos puntos a Luca Onestini. Y tres puntos a Miguel Frigenti porque no hace más que generar mal rollo y es un coñazo tenerle en la casa.

Lucía Pariente: Le da un punto, sin querer dárselo, a Jesús y Daniel, de 'Gemeliers'. Dos puntos para Luca Onestini. Y tres puntos para Miguel Frigenti, es absurdo que diga por qué.

Cristina Porta: Un punto para Cynthia porque le parece muy cobarde y no está siendo como ella es. Dos puntos a Lucía Pariente porque ella puede estar tranquila porque mi madre jamás le haría a su hija lo que ella está haciendo conmigo. Tres puntos a Sandra porque quiero que sea la persona que se enfrente a Luca y Miguel. No me aporta nada.

Luca Onestini: Un punto a Sofía Cristo porque no tienen "rollo". Dos puntos a Lucía Pariente porque en la casa no faltan peleas. Tres puntos a Sandra Pica porque no tiene relación con ella.

Emmy Russ: Con un punto, por devolverlo, a Julen. Dos puntos a Canales Rivera, por descarte. Y tres puntos para Miguel Frigenti.

Julen: Le da un punto a Cynthia porque su corazón dice una cosa y su cabeza dice otra. Luca Onestini se lleva dos puntos porque no ha dicho nada sobre las nominaciones. Tres puntos para Miguel Frigenti porque no todo vale y el día que se vaya él se irá con sus principios y él no sabe si podrá hacer lo mismo.

Isabel Rábago: Un punto para Canales Rivera, aunque lo siento en el alma. Dos puntos para Luca Onestini porque está demasiado ausente de la casa. Y tres puntos para Miguel Frigenti.

Miguel frigenti, Luca Onestini y Sandra Pica: los nominados de la semana