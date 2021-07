Gianmarco es el único que decide no entrar al juego en la mesa de las tentaciones









No hubo en la gala de anoche ni expulsión ni nominaciones. Merecía la pena apostarlo todo a la mesa de las tentaciones. La expulsión se solventará el próximo jueves entre Alejandro (eliminado ayer), Lola y Lara. Era de esperar que se partiera la cuerda por su lado más débil. Alejandro ha tenido la suerte de sufrir los desprecios de sus compañeros de nominación. El agravio de estos dos concursantes, que lo ridiculizaron con frecuencia, ha podido servir a este para beneficiarse de la compasión de la audiencia. Voluntarioso y paciente, ha llegado hasta tan lejos sin apenas quejarse y con una fortaleza tanto física como mental admirable.

Pero Alejandro sigue en juego y la votación que decidirá la expulsión definitiva no será hasta el próximo jueves. Será entonces cuando dejará de haber desterrados y se dará por terminada una unificación que habrá costado completar en torno a los diez días. Llegado este momento, iniciada ya la recta final del concurso, da lástima cualquier expulsión. Por otro lado, no sería capaz de apostar por uno de los tres en liza. No obstante, creo que la cosa estará entre Alejandro y Lara, con bastantes posibilidades para esta última. Es una predicción poco convencida, que de cumplirse dejaría en juego a tres chicas y tres chicos cuya relación está más que nunca en la cuerda floja.

La hasta ahora idílica relación entre Olga y Gianmarco pende de un hilo después de que ella parece haberse decantado por sustituir al italiano por un francés. Ya dijo Tom el miércoles que Olga era su nueva amiga, lo cual ha extrañado a casi todos. Un cambio tan radical de la noche a la mañana despierta suspicacias, especialmente cuando se produce en vísperas de unas nominaciones. Ahora igual se arrepiente Tom de haberse precipitado sin necesidad porque no nominaron. Gianmarco llamó “falsa” a Olga y esa fue la auténtica revelación de la noche, no las lindezas que salieron sobre este concursante en boca de Lara.

Era sabida la enemistad entre Lara y Gianmarco, pero este tenía desde el principio una especial relación con Melyssa y Olga, ahora resquebrajada con esta última. La sensación de Giamarco es que su compañera nunca fue sincera, visto que sus simpatías se rifan en una almoneda donde triunfa el mejor postor. No es fácil de asumir que Olga se lleve ahora tan bien con aquel contra el que arremetió duramente hasta hace unos pocos días, malmetiendo entre ese concursante y su amigo Gianmarco. Anoche este no se consideraba amigo de Olga, lo cual la disgustó muy poco. No se le escapa a Gianmarco que todo esto no es otra cosa que uno de esos movimientos condicionados por las nominaciones. Por qué no fingir una nueva mejor amistad si así podía evitar la undécima nominación, debió pensar Tom.

Antes de escenificarse la ruptura de la confianza entre Gianmarco y Olga, así como la nueva amistad de esta con Tom, todos pasaron por la mesa de las tentaciones, pero no todos cayeron es la tentación. Gianmarco fue el único que no quiso participar del juego. Le ofrecían una pizza a cambio de que pelase su cabeza al uno. Enseguida subieron la oferta hasta tres pizzas. Parece extraño que Gianmarco no fuera convencido por una recompensa tan buena. Se vio a la legua que estaba improvisando la excusa de que tiene un compromiso publicitario previo al que no quiere decepcionar por quedarse sin pelo. Si fuera verdad lo hubiera utilizado antes y no como último recurso para de ser tentado.

El compromiso de todos los demás por dar el espectáculo que se espera de ellos en una gala donde la apuesta principal era esta dinámica dice mucho a favor de ellos. Del mismo modo, que Gianmarco no se adaptase es un buen resumen de su actitud en estos casi tres meses de aventura. Anoche ninguno de sus compañeros, ni siquiera Melyssa (tal vez la única con quien sigue teniendo buena relación) le consideraba generoso. Solo el propio Gianmarco se calificaba de esa forma. Si con sus compañeros no lo ha sido, tampoco demostró serlo anoche con el programa y su audiencia.

La negativa a rapar el pelo de su cabeza a cambio de tres pizzas motiva que muchos duden de si realmente está pasando tanto hambre como dice. Si así fuera lo hubiera aceptado sin pestañear, como hicieron Lola y Lara, por poner un par de ejemplos. Lara Sajen llegó a preguntar a su tocaya Lara Álvarez nada más terminar de tentarla que cuándo se ponía el grillete que la unirá a una pesada esfera de presidiaria que deberá llevar a rastras toda la semana. Cualquier cosa a cambio de recuperar sus tres amuletos, entre los cuales no olvidemos que está aquel con el cual podría robar el liderazgo. De nuevo se encuentra Lara ante la tesitura de poder utilizar ese amuleto dependiendo de si se salva de la expulsión. La vez anterior se quedó sin usarlo y esto puede repetirse una vez más en una semana.

También Lola cayó en la tentación sin apenas dudarlo. Ya vimos en otro reality que ella es tentada con facilidad. En este caso deberá estar un día sin ver, otro sin hablar y dos atada (uno de ambas manos y otra por el pie con un compañero). A cambio se llevó una hamburguesa no tan apetitosa. Algo más se lo pensó Alejandro, aunque terminó optando por confiar en el azar y se jugó llevarse una bandeja de pollo con patatas cantando el “pío, pío” o algo similar. A cambio no podrá nominar más en lo que queda de edición. Los platos fuertes de las tentaciones estaban reservados para Tom, Olga y Melyssa. A diferencia de Gianmarco, los tres se emplearon a fondo para no defraudar al espectáculo.

Por Tom el espectáculo lo dieron sus testículos que asomaban por un lado de la hoja de vid que estrenó a modo de taparrabos. El propio nombre de esa primitiva prenda parece comprometer que dejará oculto el miembro masculino, pero no sus dos colganderos acompañantes. Para decirlo en román paladino, anoche los huevos de Tom tuvieron más protagonismo que Alejandro, lo cual explica muchas cosas. A cambio, recibió un sándwich y una llamada a Sandra Pica. Si alguien se lo perdió no tiene razón para sufrir porque estará con el taparrabos puesto los próximos siete días, con sus noches. Que los realizadores nos asistan porque sino vamos a terminar empachados con tanto huevo.

Y las dos chicas que faltan tenían que dejar parte de su pelo en los cayos Cochinos. Melyssa se lo estuvo pensando desde el principio hasta que terminaron las tentaciones, ejerciendo durante todo ese tiempo de consejera para sus compañeros. Se ven las cosas más claras cuando no le perjudican a uno. Al final, Melyssa y Olga se terminaban cortando el pelo mutuamente, aunque no con el mismo acierto. Melyssa se esmeró más en igualar el corte sin dar mucho trasquilón. Sin embargo, Olga cortó sin contemplaciones, con poco cuidado y diría que incluso añadió unos centímetros más a los 20 que debía cortar.

Ninguna de las dos se quedó pelada como María Jesús Ruiz o Ana María Aldón en ediciones anteriores. Tampoco les perdonaron muchos centímetros como pasó con Isabel Pantoja. El corte de 20 centímetros le dio a Olga para una verdad a medias y una faltada. Imágenes suyas más o menos recientes, por supuesto previas a esta aventura, demuestran que no llevaba el mismo largo de pelo desde hacía 20 años porque en alguna de esas instantáneas lleva un largo muy parecido al que le quedó tras el corte. Y la faltada fue para Aldón de quien dijo que se había atrevido a cortárselo tanto porque “tenía 4 pelillos”, no como ella. No sé si era más innecesaria la mentira o la ofensa. Olga negoció su recompensa al envidiar la de Melyssa. Al final, en lugar de bienmesabe, jamón, gazpacho y otras tapitas prefirió pan con crema de cacao.

Según la tentación inicial, Melyssa tendría que haber perdido 40 centímetros de pelo para conseguir el pan y la crema de cacao, además de una llamada telefónica a su hermana pequeña. La negociación es clave en esta mesa de las tentaciones, a veces a petición del concursante y otras a propuesta de Lara Álvarez. Sin embargo, anoche fue Jorge Javier quien le quitó el tapón a la tentación de Melyssa implicando a Nela, su madre. Al final, ambas perdieron 20 centímetros de pelo. A Nela se lo cortó el propio presentador en plató, no con menos trasquilones que los de Olga a Melyssa. Con más o menos drama, todos (menos Gianmarco) contribuyeron a que saliera una gala entretenida, a pesar de no haber ni expulsión definitiva ni nominaciones.

Olga recibió el envío de fotos y cartas de personas cercanas y sus familiares. “Hemos intentado criar sin rencor ni odio a Rocío y David”, decía al repasar el contenido de ese envío. También comentó la frase escrita por su marido de la que tanto se habla. Olga afirmaba anoche que no tiene ni idea de a qué se refiere la frase “Te sobra lo que a otras les falta”. Sin embargo, nada más leerla dijo que lo había pillado. Cuando se lo recordó Jorge Javier anoche optó por la negación. “Es cosa de mi marido y mía, no tiene nada que ver con Rocío”, contestaba Olga negando la evidencia. Y remataba así: “Mi marido no tiene maldad para referirse a Rocío Carrasco”. Yo creo que ya vale el choteo.

