El afán por llamar la atención acaba con el concurso de Marta López

Tanto esfuerzo por dar contenido al programa no hacía presagiar otro final para Marta. Ella tenía que conseguir convertirse en protagonista de una gala a la que llegaba nominada por primera vez. Tras salvarse Tom llegó al duelo con Omar. Una batalla a la que Marta se enfrentaría con un concursante bastante anodino, a quien su dedicación al deporte acuático hacía suponer que haría un buen papel en las pruebas y no ha parado de decepcionar en ese aspecto. No hubiera sido rival para Marta en otras condiciones, pero su afán por llamar la atención ha tenido como consecuencia que se convirtiera anoche en la segunda expulsada de esta edición.

Marta ha disparado a diestro y siniestro desde el principio. Solo se ha salvado Olga, porque entre el resto no ha dejado títere con cabeza. Ha tenido hasta para los más afines, como es el caso de Alejandro. No ha logrado conquistar a la audiencia esa Marta justiciera y marisabidilla, más preocupada por controlar el trabajo de los demás que por ocuparse de algo realmente útil para el grupo. Se acerca al grupo para censurar que estén tirados bajo la sombra de una palmera mientras Tom y Alejandro intentan ganar el reto de la pesca propuesto por el pirata Morgan sin darse cuenta de que tampoco ella está haciendo algo útil. No podría considerar así a controlar la ocupación de los demás. Es como ese compañero de clase que te critica porque siempre te encuentra en el bar en lugar de estar en clase sin darse cuenta de que si te ha visto allí sería porque él también estaba.

Se lamentaba Marta tras conocer que era la segunda expulsada: “Está claro que a la gente no le caigo bien o no les he gustado”. No deberíamos hacer que Marta cambiase de idea porque así tendrá más ocasión de analizar las razones por las cuales no ha gustado. Si la persuadimos de otra idea podría dejar de hacerlo. Creo que a la audiencia no le ha gustado esta Marta a la que se le han visto las costuras. Que se haya esforzado por dar contenido y animar el cotarro es algo a agradecer por todos, muy en particular el propio programa y hasta por mí mismo, con toda la modestia lo digo. Gracias a ella no me han faltado argumentos para escribir cada día. Pero se ha esforzado tanto que nos hemos dado cuenta de ello, y la audiencia no tolera cierto grado de distanciamiento respecto a la realidad más pura.

Demasiada artificiosidad forzada enfrentándose a Melyssa, Valeria y casi todos los demás. Y atención que cuando va a censurarles por estar tumbados mientras dos concursantes cumplen por obligación un reto entre los agraviados no están solo Melyssa, Gianmarco u Omar, sino que está también Carlos. Ya dije que no era la estrategia más inteligente enfrentarse a casi todos, al menos si su objetivo era continuar. Así lo reiteró anoche, por lo que no debo ponerlo en duda. Creo que le pierde su deseo de ser la principal protagonista. Tampoco ayudó a Marta ser más mayor y menos popular entre los jóvenes, posiblemente el público que más esté votando. Pero no confundamos tener muchos seguidores, lo cual no vale absolutamente para nada, con ser muy querido. Melyssa lo es más que Marta en el momento actual. Y en la votación definitiva se enfrentaba a Lola y Palito, dos concursantes que nos están robando el corazón a cachitos.

Melyssa no pudo anoche revalidar un título que ha ostentado ya en dos ocasiones. Me refiero al collar de líder, que rodeará el cuello de Olga esta semana. La prueba de la ‘Noria salvaje’ fue tan salvaje como recordábamos aunque se tomasen lógicas medidas de seguridad para garantizar la integridad de ambas concursantes. Por tanto, se recubrieron con una tela negra los palos que sirven de sujeción y el central, del mismo modo que se les proporcionaron manguitos a las dos y mallas a Olga, puesto que Melyssa ya las llevaba y pasó toda la gala con ellas. Por lo demás, la prueba era de idéntica dureza extrema que cuando se enfrentaron a ella Sofía y Logan en 2018. Ganó Olga, por lo cual merece ser felicitada, aunque lo hiciera al borde de lo permisible una vez más.

Es obvio que si Olga hubiera incumplido con claridad las normas de esta prueba la dirección del programa hubiera intervenido. No siendo así está claro que todo fue legal, pero de nuevo Olga tuvo un comportamiento dudoso en más de una ocasión. No se debían acercar al palo central y si lo hacían se paraba la prueba para recolocarse alejándose del mismo. Pues bien, Olga no solo se acercó, sino que se sujetó en más de una ocasión a ese palo central para evitar caerse. Mientras Melyssa se sujetó siempre al palo superior con las manos y al inferior con las piernas, Olga sacaba ventaja de sujetarse también al palo vertical.

No contenta con abrazar el palo central con sus piernas en más de una ocasión, Olga casi propina un puntapié a Melyssa. Con un pie casi en la cara de su oponente y el otro claramente en su abdomen, Olga parecía estar haciendo Pressing Catch acrobático. Con esto no quiero restar mérito y dificultad a Olga. De hecho, sujetarse mientras se hace Wrestling es bastante admirable. Mucho me temo que no pensará lo mismo Melyssa, especialmente cuando tenga ocasión de ver las imágenes.

Por otra parte, Melyssa se equivocó soltándose cuando vio a Olga con medio cuerpo en el mar. Debió pensar que su oponente había perdido la prueba y no tardó en acabar con esa tortura. Lo mismo hizo en la preselección del pasado martes, igualmente frente a Olga. Una preselección en la que la ganadora de anoche también bordeó las normas no terminando de estirar del todo las piernas, levemente arqueadas en la articulación de sus rodillas. Olga ganó la prueba y esto es lo importante. Sin duda, fue su gran noche porque antes había ganado también la prueba de recompensa, con gran autoridad, además. Pero esta visto que su forma de jugar es bordeando lo admisible sin llegar a traspasar esa línea con total claridad.

“Es súper duro de verdad, se lo quiero dedicar a mi David, al chico. Sé que estará súper ilusionado porque haya ganado esta prueba y se lo quiero dedicar solamente a él”. Cuando habla de David el chico no se está refiriendo a un familiar de Boabdil sino al hijo de su marido. Que repita siempre lo de “mi David” no parece tan solo una costumbre sino también una manera de meter los dedos en una herida por todos conocida. Lo de las pruebas no es algo incontestable, pero fácilmente se puede interpretar que lo está llevando al límite de lo permisible. Igual que esto tampoco se trata de algo incontestable, pero fácilmente se puede interpretar que está queriendo arrear duro para hacer daño.

Observatorio de nominaciones

Así discurrieron las nominaciones anoche:

Melyssa > Alejandro

Tom > Alejandro

Carlos > Tom

Valeria > Omar

Alejandro > Gianmarco

Gianmarco > Alejandro

Omar > Valeria

Debo advertir que los exencallados (ahora lacayos) estaban todos nominados esta semana. De manera que los supervivientes nominados se sumarían a aquellos cuatro.

Alejandro es el nominado del grupo. Olga, como nueva líder, nomina directamente a Valeria. Por tanto, estos dos se unen a los cuatro lacayos en la extensa lista de nominados, que son los siguientes (por orden alfabético): Agustín, Alejandro, Alexia, Lara, Sylvia y Valeria.

Valeria se salvó de ser asaeteada a votos anoche, pero finalmente fue metida en la lista por Olga. Alejandro fue el más nominado del grupo después de volver a ganar la partida a Tom en la prueba de recompensa. Perdedores que ganan más que algunos supuestos triunfadores. ¿Se puede saber con quién ha empatado Tom?

Con tantos nominados es más difícil acertar, pero creo que peligran Lara (por razones similares a las de Marta, aunque con mucha más moderación), Alejandro (eterno odiado) y Agustín (absoluto desconocido por parte de la audiencia). Por cierto, Alexia se ha perdido la opción de convivir con Marta, aunque hasta ahora ha demostrado que no lo necesita y puede hacer su propio concurso sin depender de nadie.

Moleskine del gato

Antes del destierro de Marta, la menos votada para salvarse esta semana, Jorge Javier preguntaba a Olga sobre esta compañera. Habló de lo importante que era para ella en el concurso y algunas cosas bonitas más. Creo que estuvo a un paso de decir Marta es como una hija para ella.

Es duro el proceso que termina con la expulsión definitiva de un concursante ya que primero se enfrenta a una votación en positivo y luego a una en negativo. Es decir, anoche Marta supo que no fue la más votada para ser salvada frente a Melyssa, Tom y Omar. Peor aún que luego fue la más votada para salir frente a Lola y Palito. Es como una bofetada doble de la que debe costar recuperar el sentido.

Marta escuchó a Melyssa decir que le encantaría comer el panecillo de Doraemon y lo reinterpretó a su manera. “Yo con una persona que dice que le encantaría vivir con Doreamon, lo siento, pero no tengo que hablar mucho más”, dice Marta. Había completado este párrafo con una frase que llevaba la palabra “cateta”, pero mejor lo dejo así.

Y para terminar bien lo de hoy dejo el vídeo de la canción del Europeo de Fútbol que se podrá seguir este verano en Mediaset. Entre mis preferidos del vídeo están Lara Álvarez entre quienes cantan la canción y el gran Pedro Piqueras poniéndole percusión desde su plató de informativos. ¡Me lo voy a ver otra vez!

