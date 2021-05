Marta López se convierte en la última expulsada de 'Supervivientes 2021': "Me da mucha pena"

Marta López ha perdido el duelo contra Omar Sánchez

La concursante ha sido trasladada a Playa Destierro con Lola y Palito Dominguín

Marta ha sido expulsada definitivamente de 'SV 2021'

Tras la salvación de Tom Brusse, Omar Sánchez y Marta López se jugaban el traslado a Playa Destierro. La audiencia ha decidido que sea el novio de Anabel Pantoja quien siga en la Isla, por lo que la colaboradora de 'Sálvame' se ha visto obligada a abandonar la Palapa.

"Quiero decirle a Olga que aquí hay un premio de 200 mil euros pero el que me llevo yo contigo no tiene valor. Te quiero muchísimo y solo por entrar aquí vale la pena", ha comenzado a decir la superviviente. La tertuliana también ha dado las gracias a Omar y Aljeandro y ha deseado suerte a Valeria y Gianmarco. Con Tom, Marta asegura que "estará bien fuera" y en cuanto a Melyssa, se ha despedido de una manera un tanto fría: "Enhorabuena, has ganado, me alegro, ya puedes disfrutar y pasarlo bien".

Alexia Rivas, también ha querido despedirse de Marta: "No he tenido tiempo de convivir con ella, solo en la preconvivencia, no sé cómo nos hubiéramos llevado. Sé que a ella le hacía mucha ilusión estar aquí, ha sido una gran superviviente y lo ha demostrado. Me da muchísima pena", ha confesado la reportera.

Marta ha puesto rumbo a Playa Destierro y allí se ha reunido con Palito Dominguín y Lola. En esta ocasión, la audiencia tampoco ha apoyado a López, que ha sido expulsada definitivamente del concurso. "Me da mucha pena, tenía mucha ilusión pero tengo que asumir que a la gente no le caigo bien o no le he gustado y es lo que ahí. Es un palo. ¿Tú sabes las ganas que tenía y el empeño que he puesto? Pero no gusto", se ha lamentado la tertuliana.