Olga Moreno derrota a Melyssa en la noria salvaje y dedica el collar de líder a David Flores

Tras ganar la primera parte de la prueba de líder , Olga y Melyssa se clasificaron para el juego final. Muy nerviosas, las supervivientes se han colocado en la noria. La mujer de Antonio David y la extronista han superado los seis minutos colgadas de rueda, llevándose la ovación y el aplauso de sus compañeros. La ex de Tom Brusse ha sido la primera en caer, por lo que Olga se convertido en la nueva líder de 'Supervivientes 2021'.

Olga se abre en canal y habla de Rocío y David Flores

Olga explicaba que desde que los hijos de su marido eran pequeños había estado con ellos, así que ha forjado un gran vínculo. "Los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mi. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar", decía.