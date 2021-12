Para Luca y Cristina la semana empezó en plena crisis y termina siendo finalistas

“A mí me la bufas (me la soplas)”, le dijo Julen a Cristina el otro día. Casi toda la casa ha considerado a este concursante un buen niño y no seré yo quien cuestione que sea bueno, aunque de niño ya no tiene nada. Lo cierto es que con expresiones como la señalada parece separarse un tanto de ese perfil que nos han pintado de un ser casi angelical. Al menos en las formas ha dejado mucho que desear. Anoche su madre daba las gracias a todos los que le han apoyado con sus votos, pero viendo que el domingo un 92 % eran para él casi que habría podido mencionarlos por sus nombres, uno a uno. Julen es de esos concursantes que se van salvando bien porque no salen a la palestra o porque cuando lo hacen hay otro que urge más ver fuera. Por eso cuando estuvo a tiro y sin otras prioridades salió del tirón.