Lucía Pariente comienza a resquebrajar el grupo mayoritario enfrentándose a Emmy Russ









telecinco.es

Ya dijo Lucía Pariente que se llevaría por delante a Emmy Russ, lo que no sabíamos era cuándo y cómo lo iba a hacer. Sus duras palabras al nominar a la princesita tuvieron continuidad al acabar la gala. Cómo sería la perorata de la mayor del grupo mayoritario contra la más joven que Adara salió de la ducha pidiendo que lo dejase ya. No se enfrentaba Lucía contra la princesita tan solo, lo estaba haciendo contra el grupo mayoritario. Acusó a sus compañeros de consentir todo a Emmy, apuntando de forma directa a Luis Rollán, a quien advirtió de su intención de “nominar a tu protegida”. No le sentó nada bien la denominación a Luis.

Lucía ha decidido enfrentarse a Emmy, pero ya digo que no es solamente eso. Se revela contra lo injusto que están siendo todos consintiendo todo a esta concursante, tanto en lo relativo a las tareas de la casa como en las pruebas. Ella la primera, por eso al finalizar la gala buscaba a Cristina y Luca para pedirles perdón por haber sido injusta, no valorando igual actitudes similares en distintas personas. La diferencia era que unos estaban en su mismo grupo y otros no, aunque esta es una matización mía.

Nadie ha reconocido mejor que Luis la realidad sobre el grupo grande y su actuación coordinada demostrando ser efectivamente un grupo, a pesar de que lo nieguen. Al nominar, este concursante le daba su punto solitario a Cynthia expresando su convicción de que no saldría nominada. “Las chicas no la van a nominar”, añadía. No puede haber mejor demostración de que saben previamente las nominaciones de los otros componentes del grupo. Luis se equivocó dando sus tres puntos a Emmy y convirtiéndose así en su verdugo. La alemana pidió ser nominada, pero no porque quiera abandonar la casa. Luis pedía al nominar la intervención de Jorge Javier para convencer a una Emmy que ya estaba convencida. Lo que ella quería era tan solo la cuota de protagonismo que da recibir algunos votos.

En ningún caso preveía Emmy que recibiría un buen zurrón de puntos de sus propios compañeros de grupo. Ella quería alguna nominación, pero no tantas, y mucho menos salir a la palestra. Lo que no saben Luis y ella es que no necesitaba los 14 puntos recibidos para quedar nominada, sino muchos menos. Le hubiera bastado con tan solo 5, es decir, los 3 de Luis y otros 2. En ese caso estaría nominada junto a Lucía, empatadas a puntos ambas. Luis es responsable, en buena medida, de la nominación de Emmy, a pesar de parecer su representante en la casa. Lo que no podían prever ni ellos ni nadie es que todos los puntos vendrían del grupo grande. Mucho menos que sería Lucía la más crítica, llegándose a mostrar cierto hartazgo ante la pasividad de la princesita y lo consentida que ha llegado a estar. Lucía se va a encargar de evitar que esto siga siendo así. El estatu quo del grupo mayoritario no volverá a ser el mismo. Lucía comenzó anoche a resquebrajarlo.

Otro motivo por el que el grupo grande vivió anoche un auténtico tsunami es que Canales hiciera trampa en la prueba de inmunidad, convirtiendo a Cynthia en su cómplice. Que el torero fuera el promotor de la idea de intercambiar su bola con la de su compañera no exculpa a esta. Cynthia es culpable igualmente por dejarse llevar y no discutir una acción irregular de la que ambos eran plenamente conscientes. Si no lo hubieran sido el intercambio de las bolas se vería natural. Sin embargo, lo que muestran las imágenes es que se esconden y disimulan al hacerlo. Está claro que sabían lo que hacían (también Cynthia), y con ese intercambio estaban alterando por completo el desarrollo posterior de las nominaciones.

Lo menos traumático era castigar la trampa de Canales y Cynthia con una sanción consistente en nominar disciplinariamente a ambos concursantes. Porque lo completamente justo hubiera sido anular las nominaciones y repetirlas de nuevo, igual que se hizo cuando Belén Esteban incumplió las normas del programa durante una nominación en su GH VIP. Las nominaciones se tendrían que haber repetido, y también la prueba de inmunidad. Al final, esa acción irregular provocó que Canales pasase de inmune a nominado disciplinariamente y la nómina de nominados creciese de los cuatro iniciales hasta los seis definitivos.

Cynthia y Canales daban versiones diferentes de lo sucedido, ambas increíbles. Este decía que no quiso ser el primero porque iba a tirar la tarta a Adara y le parecía mal siendo una mujer tan joven. Sin embargo, su primera tarta fue a parar a Emmy (más joven todavía), la segunda a la propia Cynthia y la tercera a Lucía. Tres mujeres, por cierto. No sé lo que debió pensar para preferir el segundo puesto en lugar del primero, pero está claro que nada parecido a lo que explicó anoche. Durante el juego de inmunidad, Jesús pedía a viva voz que hiciesen inmune a Canales. Julen, Canales y Lucía fueron los tres últimos en jugar. Al tocarle el turno a esta última hizo sus cálculos y se dio cuenta de que lo tenía todo perdido.

En realidad, Lucía decidía el ganador, que sería justo aquel a quien no diese el tartazo. Se decantó por hacer caso a Jesús, lanzándosela a Julen. Este o Canales estarían entre los últimos en jugar, por lo que a Lucía le correspondía sí o sí recibir el último tartazo. Cuando Lucía fue a pedir perdón a Cristina y Luca, este mostraba su extrañeza porque hubiera hecho caso a la indicación de Jesús sobre hacer inmune a Canales. “Dices siempre que tienes los cojones de hacer lo que tú quieres, pero luego lanzas la tarta a Julen porque es lo que se pide en tu grupo”, decía Luca. La lucha entre Luca y Lucía es sencillamente deliciosa. Son dos concursantes de peso, auténticos purasangre de este reality. Cuando ellos juegan los demás deberían callar y disfrutar, como lo hago yo desde mi privilegiada posición de espectador.

No fue la noche de Canales. Más bien, no está siendo su semana. Nombrado por la audiencia “planta” oficial del programa, anoche decidía por su propia cuenta y riesgo quitarse el disfraz en medio de la gala. O yo no escuché bien o Carlos Sobera explicó que debía llevarlo en las galas, además de otra hora al día. “Es que llevaba ya dos horas”, decía Canales respondiendo a la pregunta de un Jorge Javier extrañado al ver que no lo llevaba. Además, pudieron ver en la casa las imágenes de Cristina contando que le puso un comentario a una foto suya en Instagram que posteriormente borró. Y ahí está su error.

Creo que la propia Cristina se arrepintió de haber contado a sus amigos Luca y Adara esto tan intrascendente. Que Canales pusiera el emoticono del “100” a una publicación de la periodista no significa nada. Pero le delata que lo borrase, supongo que ante la falta de respuesta de la autora. Canales sabía que Cristina sería concursante porque se lo dijo su representante, precisamente el mismo de Cristina. Me parece que esto tampoco respeta las normas del programa. Lo hablaban Luis e Isabel esta madrugada. Teniendo ambos amistad no supo nunca uno que el otro sería concursante. No era necesario que Canales explicase por qué respondió a la publicación de Cristina en una red social. Tampoco se entiende que lo hiciera por la razón que dio anoche. Y ya es casualidad que Cynthia y Canales sean acusados más o menos de lo mismo. Ya lo dijo Adara: “Están cortados por el mismo patrón”. Canales sugería luego una confabulación del programa en su contra. “Tenía que salir nominado en cualquier caso”, afirmó. De nuevo echando la culpa al empedrado.

Haciendo repaso de los incumplimientos de las normas del programa me salen unos cuantos. A saber, el irregular intercambio de bolas en la prueba de inmunidad, que Canales conociese por su representante la identidad de una concursante, la petición que hizo Emmy de ser nominada… y no descarto que me esté quedando corto. El caso de Emmy tiene la gravedad añadida de que cuenta con algunos cómplices, precisamente aquellos que la nominaron respondiendo a su petición. Pero estos no fueron todos los que le dieron algún punto. Los Gemeliers, por ejemplo, ignoraban que hubiera pedido ser nominada, de lo cual se enteraron a posteriori.

El postgala demostró algunas cosas importantes. Luca y Cristina siguen reforzando su amistad, cada día más estrecha, siempre leal y sincera. Sin embargo, el grupo mayoritario empieza a resquebrajarse. Esta madrugada había caras muy largas y comentarios contrarios a la actitud de Lucía. Ni siquiera se vio a los Gemeliers defendiéndola. Y Emmy nominada por nueve de sus compañeros, todos ellos de un grupo que empieza a desmoronarse. Veremos si cae en vertical y de forma ordenada, como las buenas fallas; o se termina precipitando y arrasa con todo lo que encuentra a su caída, como pasa con las malas.

Apenas notaré la ausencia de Fiama en la casa. Poco más puedo decir de su expulsión aparte de que estuvo educada y hasta elegante con Cristina. Hay que saber perder y Fiama lo demostró anoche, aunque lo tenía bien fácil porque, al contrario de lo dicho por ella, ha estado repitiendo en innumerables ocasiones en los últimos tres días que se quería marchar. Tampoco estuvo en lo cierto su madre afirmando que a Fiama le había llegado información de fuera. Adara tan solo le preguntó cómo estaba la relación con quien ha sido su pareja hasta hace bien poco. Ella misma afirmaba anoche que no tenía claro cómo estaba esa relación. No hubo información alguna, solamente una pregunta sobre la que Fiama hizo elucubraciones bastante gratuitas.

Secretos

Luca confirmó su apuesta de que los gemelos heredarán un marquesado y acertó. Por tanto, las cuatro esferas en manos de los cantantes pasaron a las del italiano, que tiene ya siete. Los Gemeliers no pudieron confirmar su apuesta al haberse quedado sin esferas.

Observatorio de nominaciones

Canales debía partir con tres puntos extra en las nominaciones, que no fueron aplicados al ganar la prueba de inmunidad. Por su parte, Fiama se despidió con una herencia envenenada: la nominación directa de Luca. Así las cosas, las nominaciones transcurrieron como sigue:

Luis > Cynthia (1), Cristina (2) y Emmy (3)

Emmy > Julen (1), Cristina (2) y Adara (3)

Luca > Gemeliers (1), Lucía (2) y Sandra (3)

Cristina > Cynthia (1), Lucía (2) y Emmy (3)

Cynthia > Emmy (1), Cristina (2) y Adara (3)

Canales > Emmy (1), Adara (2) y Cristina (3)

Isabel > Cristina (1), Emmy (2) y Adara (3)

Sandra > Adara (1), Emmy (2) y Cristina (3)

Lucía > Emmy (1), Cristina (2) y Adara (3)

Julen > Emmy (1), Adara (2) y Cristina (3)

Adara > Lucía (1), Julen (2) y Cynthia (3)

Gemelier > Cristina (1), Adara (2) y Emmy (3)

Los nominados eran inicialmente Luca (directo), Cristina (18), Adara (17) y Emmy (14). A estos cuatro candidatos se añadirían posteriormente Canales y Cynthia, nominados disciplinariamente por el programa. Por tanto, son seis los nominados de esta semana.

Imposible de creer a todos los concursantes que dijeron “no iba a nominar a Cristina”. Con Luca nominado directamente, no puedo creer que optasen por dar votos a Adara y a dos personas del grupo dominante. La terna formada por Adara, Cristina y Emmy fue elegida por ocho concursantes, todo el grupo mayoritario excepto Emmy, ya que obviamente no se puede nominar a sí misma (Julen fue su tercer nominado). De nuevo, sin necesidad de pacto coincidían en bloque los nominados del grupo.

Creo que el próximo jueves Interflora tendrá el encargo de recoger en la casa de los secretos de Guadalix de la Sierra una flor que deberá transportar hasta Fuencarral.

Moleskine del gato

Luis Rollán decía haberse estremecido escuchando a Emmy contar que no tiene a nadie fuera. Estarán contentas sus amigas. En realidad, no sé bien si Luis cuenta esto porque realmente lo lamenta o forma parte de la campaña para promocionar a su protegida. Hay razones para la duda.

Emmy confesaba en al baño a los Gemeliers esta madrugada que ella podría abandonar sin pagar la multa. “Algunos se creen que no abandono por eso, pero no es verdad”, decía. Aunque la verdad es que no se va porque no quiere.

Dani contó un par de decenas de veces en poco rato la conversación telefónica con su pareja. Por su parte, a Adara le pareció muy extraño que Rodri hablase con ella después de la ruptura entre ambos. Creo que estaba tan sorprendida que no pilló la clara indicación de su ex sobre que debe rechazar todo aquello que está duplicado en la casa. No tengo duda de que se refería a los gemelos.

Me pareció muy ofensivo y malintencionado lo que Jesús sugirió sobre Luca y la conversación que mantuvieron el pasado martes de madrugada. Dice que se acercó demasiado a él y con las manos tras su espalda. “Tuvo una actitud desafiante”, señalaba el Gemelier. Vi ese momento en directo y lo que dice Jesús no se compadece en absoluto con la realidad. Pero lo menos importante es que falte a la verdad, algo intrascendente al lado de la gravedad de lo que quiere sugerir.

Frigenti subió a la casa para disfrazarse de Payasín. Nadie lo reconoció, por lo que no fueron descubiertas nuevas pistas. Lo hizo muy bien Miguel. Diría incluso que tiene mejor puntería que el original. Los tartazos a Lucía y Julen fueron impecables, en todos los sentidos.

Encuesta









El Gato Encerrado