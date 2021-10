Luis Rollán e Isabel Rábago toman la rotonda









telecinco.es

Luis Rollán lleva desde el pasado jueves repitiendo para quien le quiera escuchar que esta vez no ha nominado a Luca ni a Cristina. Además, nunca ha dado puntos a Adara, lo cual llegó a confesárselo a ella misma. Su confesión encierra un objetivo y una pequeña trampa. Es trampa decir que no nominó a Cristina cuando era inmune. En cuanto al objetivo, es algo opinable, pero no me cabe duda ninguna de que le está poniendo un altavoz a su acercamiento al grupo minoritario. Si el grupo grande se ha disuelto ya, el pequeño puede que deje de serlo pronto porque no solo Luis está en plena maniobra de aproximación. También Isabel Rábago parece acercar posturas, especialmente desde la traición de Julen. Digo traición para entendernos.

Luis e Isabel han tomado la rotonda y, de momento, nada parece frenarles camino del trío disidente. En apariencia, Cynthia sería la tercera en protagonizar el giro del que hablo, pero esta concursante es caso aparte porque no encaja en ningún lado. El grupo de la punta del sofá se la tiene jurada por su enfrentamiento con Lucía. Un tonto episodio en el que esta demostró una vez más su inaguantable carácter y aquella reaccionó de manera algo exagerada. Desde que recibió instrucciones sobre cómo debía cambiar su actitud en el concurso, Cynthia exagera su genio sacando un carácter que ni ella misma cree.

Hoy por hoy, tampoco se puede decir que Cynthia sea bienvenida en el grupo de los ‘rotonderos’, eso a pesar de que Isabel es su nueva musa, concursante que orienta sus pasos y a la que sigue todo el rato. La otra madrugada, Luis e Isabel le hacían un traje a Cynthia basado en observaciones que no puedo dejar de compartir. Por ejemplo, ese nuevo genio y el protagonismo que parece pretender en ciertas ocasiones. La discusión con Lucía fue por una bobada. Esta tomaba el café de las mañanas y Cynthia se había puesto a limpiar la encimera. Lucía saltó como solo ella sabe preocupada porque los vídeos pudieran mostrar a alguien limpiando mientras ella no hacía nada.

Tras el episodio de la cocina, Lucía recurrió a algo sucedido un rato antes para justificar su salida de pata de banco contra Cynthia. Esta se había quejado de lo sucio que estaba el baño, y Lucía le pidió que no le calentase la oreja con cosas que afectan a gente que aprecia. No sé si hace falta comentar quienes estaban encargados de esa tarea: Sandra y su niño bonito Julen. El domingo Luis criticaba a Cynthia hablando con Julen en el jardín. “Es que calienta al personal”, decía este concursante, que de niño inocente solo tiene la apariencia. Luis elogiaba a Lucía por ir de frente, todo lo contrario de Cynthia, que tira la piedra y esconde la mano. Luego hablaba con Isabel y, de nuevo, el objetivo era Cynthia, hacia la que ambos mostraban su desconfianza.

Así las cosas, tal vez podamos decir que tres concursantes han tomado la rotonda, aunque solo dos de ellos llevan GPS, mientras que la tercera tiene su poder una brújula que marca mal el norte. Los tres creo que están guiados por lo mismo: persiguen reposicionarse junto a quienes parecen favoritos. Que Cristina y Luca hayan superado sucesivas nominaciones, salvándose en varias ocasiones en martes les da una pista sobre cuáles pueden estar siendo las preferencias de la audiencia. Tarde o temprano, siempre terminan optando por dejar de nominar a los aparentes favoritos para no tirar sus votos. Y en algunas ocasiones, como es el caso que comento, se produce el volantazo y hay concursantes que cambian de lado.

He escuchado decir de Luca, Cristina o Adara que estaban muy seguros ante su nominación, pero nunca ha salido de sus bocas. No lo debería decir Cynthia, que el domingo decía a Julen: “Me podías haber nominado a mí, que no iba a salir porque me he salvado dos veces”. Recordemos que estuvo nominada directamente una vez y otra disciplinariamente por la trampa con Canales en la prueba de inmunidad. Por cierto, Canales también se lo tiene creído, según lo que le escuché comentar con Adara. Decía el torero que algunos todavía no han salido nominados y él preferiría salir a la palestra con compañeros que todavía no se hubieran sometido a la decisión de la audiencia antes de con alguien como él, que ya ha demostrado su apoyo al haberse salvado una vez. Entiendo que al decir eso pretendía disuadir cualquier intento de que Adara le diera puntos, pero se le olvidó añadir que se salvó por la mínima contra Emmy.

Anoche, en los posicionamientos en negativo, Lucía entendía que Cynthia se posicionaría en su contra, del mismo modo que lo creía Adara. Esto provocaría una monumental pelotera entre Cynthia y Lucía. Esta última decía de sí misma que había sido muy generosa al colocarla a su lado. La realidad es muy distinta, más bien es que nadie quiere a Cynthia a su lado. Si hablo de los enfrentamientos que tiene Lucía es porque no sale de uno y se mete en otro. Llevo desde el jueves defendiendo que debe quedarse en la casa porque Isabel es casi insignificante a su lado en cuanto a protagonismo y tramas en el concurso, pero empieza a cansarme su exacerbado deseo de protagonismo. En la semana de su primera nominación, Lucía está en permanente pie de guerra, lo cual es agotador. Tan poca contención cansa, igual que cansa el chistoso del grupo que no sabe parar y está haciendo gracias todo el rato. Empiezo a desconectar cuando Lucía se pone a disparar a diestra y siniestra.

Anoche tenía también Lucía un nuevo enfrentamiento buscado con Cristina. Durante esta bronca confesaba su estrategia al contar que tiene guardadas dos bombas más contra su enemiga número uno. Más que bombas me parecen petardos. Eso siendo generoso, porque lo de anoche no llega a eso siquiera. Me pareció más bien una niñatada. Resulta que Canales vio ayer por la mañana a Cristina con un bolígrafo y se lo chivó a la maestra petarda (la de los petardos, quiero decir) para que lo sacase por la noche durante el programa de prime time. Lo explicó muy bien Luis desde su nueva salida de la rotonda: Cristina se había encontrado el bolígrafo y en cuanto lo fue a usar para ayudarse haciendo la compra semanal le advirtió la voz de que no podía usarlo. Lo puso encima de una cámara y listo.

Es curioso lo de Canales, siempre presumiendo de que si algo no le afecta directamente evita meterse y termina de correveidile con el chisme infantil del bolígrafo. Canales le chiva a la profe que la alumna Cristina tiene un boli. ¡Eso parece un jardín de infancia! La profe dice que Cristina usó el bolígrafo tres veces. Están siempre pendientes, fiscalizándolo todo. También hizo de chivato Dani, el gemelo con piel de lobo. El chisme fue, en este caso, que Luca había añadido a un guiso agua de su botella. Aquí el italiano no tiene excusa y, por la reacción que tuvieron Cristina y él, me lo creo. Es una guarrada importante, pero me parece triste que Dani en lugar de censurárselo in situ prefiriera guardárselo para chivarse después. Como vieja del visillo tiene poco pase porque parece estar fijándose dónde puede ponerle pegas a sus sucesores en la cocina.

Algún apunte más sobre las muchas cosas que han sucedido en estos últimos días: no hay quien se crea el bajonazo de Julen por la nominación de Isabel. Sobre todo, teniendo en cuenta sus nominaciones (le dio 1 punto a Isabel, 2 a Adara, y 9 a Luca). Vamos a ver, si su elegida para acompañar a Luca y Adara (repito que Cristina era inmune) fue Isabel Rábago no hay por dónde coger su pretexto de que se equivocó al subirla a la palestra después.

Y otra cosa que necesito comentar: estoy harto de escuchar eso de que deben decirse las cosas a la cara y de aquellos que presumen de hacerlo. Esto último es siempre mentira, porque unos dirán más cosas a la cara y otros menos, pero nadie lo dice todo. Debo añadir que por suerte. Pero hay una flagrante contradicción en pedir que se digan las cosas a la cara y luego decir que Frigenti es dañino y se equivoca… precisamente por hacerlo. ¿No estamos en que se deben decir las cosas a la cara? ¿Por qué tanta contrariedad luego cuando alguien lo hace? Por otro lado, no entiendo la diferencia entre el Frigenti que deja a los demás las cosas claras y una Lucía que hace lo mismo, corregido y aumentado. O sea, más dañino.

Secretos

El grupo ganador de la prueba olímpica finalizada el domingo tenía el premio de conocer una nueva pista de uno de los secretos. Entraron a la cámara de los secretos Cristina, Luca, Adara, Isabel, Gemeliers y Cynthia. Cristina y Luca ofrecieron al resto revelarles la pista de Lucía (los monos Mizaru, Kikazaru e Iwazaru) a cambio de conocer una pista de Canales. Los demás aceptaron el pacto y la primera pista de Canales se trata de una flor blanca. Dijeron que era una rosa, pero mis conocimientos de botánica no me permiten aseverarlo.

Las pistas de Lucía y Canales me parecen menos claras y evidentes que las de Emmy o Sandra, por poner dos ejemplos. Hay cierta convicción en la casa de que el secreto de Canales es “mi familia no sabe que los estafé”, pero no sé si cuadra ahí la flor blanca.

Para refrescar el estado actual de los secretos vuelvo a poner el cuadro explicativo.

Pues no dice…

Pues no dice Cristina que ella y Luca son “Picassos de la cocina”. Debe ser porque practican la cocina cubista. O sea, que cocinan con un cubo.

Pues no dice Lucía que ni una sola vez ha preguntado a nadie a quién ha nominado. Lo ha hecho repetidas veces. Ejemplo: en cierta ocasión, Luca y Cristina se negaron a responder su pregunta respecto a lo que habían nominado, a lo que Lucía respondió: "Tenía que intentarlo".

Pues no dice Lucía que "todo el que entra en Telecinco le hunde, y me da igual que saquen un vídeo". Un vídeo no sé, pero por aquí anda este gato para contarlo.

Moleskine del gato

Esta noche se salva una de las nominadas, habrá contraalegatos (Alba Carrillo por Lucía, Elena Rodríguez por Adara y Terelu Campos por Isabel), conocerán otra pista de los secretos, verán en la casa la secuencia completa del poder del intercambio en el cubo y comenzará la nueva prueba semanal llamada 'Scaryoke', una especie de karaoke combinado con meter la mano en urnas a ciegas. O algo así.

Así han quedado los porcentajes oficiales ciegos una vez corregido el error de transcripción del domingo: 60,5 %, 35,3 % y 4,2 %. Pues escasísimas variaciones respecto a los conocidos con anterioridad. Sube unas décimas el porcentaje mayor y los otros dos se reparten a la baja esas décimas.

Julen cogió el teléfono ayer y eso significa que era el elegido para protagonizar el juego de los adjetivos. Según él, es afortunado, justo y torpe. No sé si le hubiera gustado ver a Sandra asintiendo al escuchar ese último adjetivo. Sus compañeros fueron amables con él, a excepción de Isabel, que no quiso poner nada en la pizarra. Peor fue la explicación reclamada por Lara Álvarez. “Era para mí el favorito, le atribuí una serie de cosas que pensaba que era y es mi decepción. Era un tipo valiente, justo y leal, con el que podía hablar y hemos compartido muchas conversaciones t se esfumó”.

En los posicionamientos inversos de los que hablé antes, Isabel cree que Canales y Julen se pondrían detrás de ella; Lucía piensa que lo harían Cristina, Luca y Cynthia; mientras que Adara se decantaba por Gemeliers, Julen, Canales y Cynthia. Adara tuvo un bajón después porque Luis, no mencionado por ninguna de las tres nominadas, dijo que no se pondría contra Isabel (su compañera de ‘rotondeo’) en ningún caso, sin ser capaz de elegir entre Lucía y Adara. Fue Julen quien estuvo consolando a Adara y no sus amigos del trío, lo cual no hizo ninguna gracia a Sandra.

Luis falta a la verdad cuando asegura que no nominó a Lucía (le dio un punto). Igual si fuera un poco más coherente hubiera dicho que se pondría detrás de esa concursante. Aunque igual no es cuestión de coherencia, sino de valentía.

Jesús estaba rayado anoche porque en una conexión llegó a ver un plano general del plató en el cual reconoció a su novia. No le gustó nada que estuviera dando la cara por él. ¿Qué temen los Gemeliers?

Casi toda la tarde estuvieron escuchando música a todo trapo en la casa. Antes de eso, Adara llegó a escuchar gritos desde el exterior que decían “Julen mentiroso” y “Cristina ganadora”. Preveo que se vayan a agotar los megáfonos en los bazares chinos de Madrid y alrededores.

Lucía trata a Julen como si fuera un niño pequeño cuando le habla con metáforas de sencilla comprensión. “Esto es como un parque de atracciones que van a desmontar y nos a volver a montar en uno como este”, le decía el otro día para que superase su supuesto bajón. Otra de Lucía a Julen: “Papá Noel sabe todo de ti y te hace un regalo”. Solo le falta cambiarle el pañal y ponerle un baberito nuevo en comidas y cenas.

Cristina parece haber ido la madrugada del domingo al lunes por el camino sugerido ayer por este gato: a veces sobran las palabras. De momento, sabemos que durmió junto a Luca después de haberse mudado a la cama de Emmy. No sé si hubo más, pero algo es algo. Reconozco que la periodista me ha adelantado por la derecha.

Encuesta









El Gato Encerrado