Negacionistas sin secretos

Hay negacionistas en la casa, no es ningún secreto. Lucía es negacionista cuando le dice a Luca que no volverá a hablar con él hasta el final del concurso. Naturalmente, al día siguiente ya lo incumplió. El hecho tan supuestamente grave que había provocado la decisión de Lucía es el malentendido en una respuesta del italiano sobre el pan que había hecho esa misma tarde. Así resumido no parece tan importante, pero visto y comentado por sus protagonistas mucho menos. Lucía también es negacionista cuando asegura que ella no falta nunca a nadie. Esto parece una broma, pero ella lo dice muy en serio.

El nivel de ofensas de Lucía en las dos semanas que han pasado desde el comienzo del encierro es inigualable. Ningún otro concursante se puede acercar a ella. Su catálogo de ofensas y la infinidad de variedades que maneja alcanza dimensiones estratosféricas. Si algún día quiero faltar a alguien acudiré a Lucía. Podría poner un gabinete dedicado a ello. Ya imagino el anuncio breve en el diario: “Gabinete de ofensas Lucía Pariente. Ofende de verdad e insulta con originalidad. Presupuestos sin compromiso”. Le regalo la idea por si le interesa a su salida del reality.

No soy nadie para hacer diagnósticos clínicos. Tan solo me dedico a contar lo que veo y opinar sobre ello intentando no ser muy gañán. Pero Lucía tiene algunas cosas en común con el perfil de un sociópata. Los sociópatas son individuos egocéntricos que no tienen sentido de responsabilidad personal. Impulsivos y manipuladores, usualmente son incapaces de sostener relaciones afectivas con los demás y no tienen remordimiento alguno de sus actos. Un sociópata suele ser agresivo pasivo, hostil y en ocasiones tener conductas violentas. Además de estas características, los sociópatas son excelentes actores, y siempre dan la impresión de tener todo bajo su control.

Lucía lo negaría, pero yo veo en su personalidad cosas en común con lo descrito. El pasado martes me pareció que tanto ella como Jesús Gemelier utilizaban el mismo recurso tramposo y manipulador. Lucía ofendía a Miguel y Cristina, pero su reacción posterior, enormemente preocupada por la preocupación que podría estar teniendo su hija, hacía pensar que eran aquellos quienes le habían ofendido a ella. Miguel tan solo afirmó que se fue por la puerta de atrás en su segunda estancia en Supervivientes. Según Lucía está equivocado, y puede tener razón. Pero no es en absoluto comparable con las lindezas que ella suelta por la boca a la mínima. Por su parte, Jesús hizo algo parecido. Les mostraron en la gala el vídeo del momento en que desde la cocina se preocupaba porque su hermano Dani metiese la pata hablando con Cristina y Miguel. Este quiso saber porque le preocupaba que hablase con ellos, y Jesús considera por eso que le ha dado una puñalada trapera. ¿No sería acaso al revés?

Ya adelante ayer que tenía ganas de hablar de esto. Llevo días acumulando notas sobre la actitud temerosa de los Gemeliers. Para entender el temor de Jesús en el momento del vídeo hay que haber apreciado que es un temor continuo y permanente, independiente de con quien estuviera Dani hablando. Es lógico que Frigenti se diera por ofendido según lo visto porque todavía no había hecho el razonamiento que le vi hacer ayer. “Están actuando con miedo”, decía Miguel refiriéndose a los Gemeliers. Ahí está la clave de la cuestión. A raíz de esto, Jesús ha estado negando y, aun más importante, renegando de Frigenti. Esto también es ser negacionista. Tanto es así que ha llegado a decir la siguiente frase: “Para mí ha muerto”. Me sorprende por su dureza.

Jesús se ha armado de excusas después de lo sucedido, aunque no tengo duda de que hubiera renegado de Miguel más pronto que tarde. El temor con el que los hermanos han afrontado el concurso les lleva a intentar no posicionarse o, como mal menor, que si lo hacen no se note. Huyen del conflicto, como afirmaba ayer Miguel, pero no siempre ni con todos. En Emmy han debido ver un flanco débil y no han tenido reparo en ponerse visiblemente en su contra. Ahora que tienen otro enemigo parecen empezar a soltar el pie del acelerador en su posición contra la alemana.

La actitud de los Gemeliers con Emmy hace menos creíble su intento declarado por no ponerse de ningún lado. Aunque la preocupación de Jesús no dependiera de con quien estaba hablando Dani, lo cierto es que temían que les pudiese salpicar tener una buena relación con Frigenti. Para ellos se trata de una persona polémica y no están dispuestos a que pueda contaminar su imagen de hermanos ideales, buenos chicos y formales como nadie. Son realistas porque saben que su imagen de artistas no puede sufrir desgaste por participar en un reality. Ni dejarse contaminar por el concursante más polémico en la primera semana de concurso. Es incierto que no quieran posicionarse en ningún lado. Está claro que su lado será siempre el menos polémico. No estarán nunca donde quieran y les guste estar, sino donde les convenga. En realidad es una muestra de cierta incapacidad de adaptación.

La espantada de los Gemeliers tenía que estar justificada y no solo han utilizado para ello el episodio de la lógica reacción de Miguel ante el vídeo que les mostraron en la gala. Diría que bastante delicado, suave y discreto estuvo. Igual no se puede decir lo mismo del otro episodio que ha estado utilizando Jesús como justificación. Resulta que Miguel le ha pedido en un par de ocasiones ir al cubo juntos para que los gemelos cantantes pidiesen a sus muchos seguidores que le salvasen de la expulsión. Ahí se columpió experto en realities porque puede dar a pensar que su buena relación con los gemelos desde el primer día es porque él también teme enfrentarse a la legión de seguidores que atesoran.

Luca y Emmy tuvieron ayer por la tarde una conversación importante relativa a la relación entre ambos. Emmy quería escuchar de boca de Luca algo que le comprometiese y de alguna manera formalizar con él una relación. No se olvidó de Cristina, pretendiendo que italiano dijese a cuál de las dos considera más que una amiga. Pero Luca no se comprometió y tiró balones fuera todo el rato. Tiene la excusa perfecta de haber entrado en la casa poco después de que le dejase su novia, por lo que está todavía recuperándose. Si no hubiera sido así también entendería su reivindicación sobre el derecho propio a elegir con quien pasa su tiempo, con lo cual estaba defendiendo poder llevarse bien con Emmy y con Cristina a la vez.

Emmy afirmaba esta madrugada que está todo roto entre ella y Luca después de haber visto como este le daba un beso a Cristina. Se trata de un pico obligado por uno de los divertidos juegos de la fiesta que tuvieron anoche. Fue, por fin, una fiesta animada en la que prácticamente todos lo pasaron bien y contribuyeron a que fuera especial. Digo casi todos porque Edmundo, mientras tanto, dormía. Si esto no es razón para que sea expulsado esta noche no sé cuál habría de serlo. El programa les propuso que durante la fiesta jugasen a decir el compañero o compañera a quién quitarían el pijama y a quién en ningún caso. Luego, por propia iniciativa, hicieron un disparatado desfile de “modelos”, y jugaron a verdad o atrevimiento. Si Luca se entera del mosqueo de Emmy por su beso a Cristina es posible que se replantease tener nada con ella, pero no por ello dejarán de tener una buena relación. ¿Por qué digo esto? Pues porque Emmy es, especialmente desde ayer, una aliada.

Miguel y Cristina han decidido dar la batalla. Dice Sun Wu en el ‘El arte de la guerra’, ese libro tan inspirador para empresarios y líderes en todo el mundo: “Triunfan aquellos que saben cuando luchar y cuando no”. En este caso, los concursantes mencionados tienen claro que deben hacerlo porque si no van a seguir saliendo a la palestra una semana tras otra con el desgaste que eso supone. Ya dije ayer que Luca se unió a ellos después de su enfrentamiento con Lucía. Aun así, Cristina tiene claro que necesitan más votos porque con 9 puntos no hay garantía de poder sacar a la palestra a un concursante del grupo mayoritario. Necesitan el refuerzo de una o varias personas más, y ayer mismo empezaron las labores de reclutamiento.

Miguel dice que son el “club de los dignificados”, y Luca prefiere “club de los marginados”. Se llamen dignificados, marginados o, como propone este gato, disidentes, ya adelanté ayer que Emmy sería la primera a quien tocarían para aumentar el número de miembros del club. Y así ha sido. Fue Frigenti el encargado de intentar convencer a la alemana y utilizó semejante argumento del empleado por Cristina para captar a Luca. Vendría a resumirse con la frase: “Tú vas a ser el próximo (o la próxima)”. Emmy no se lo pensó mucho y aceptó sindicar sus votos con este club. Ya son cuatro, pero no se han parado ahí.

Canales y Cynthia han sido también tanteados, aunque sin llegar a hablarles de contar con sus votos. Al torero le recomendó Cristina que ande con pies de plomo porque “va a ser uno de los siguientes en caer”, elegido por el grupo mayoritario cuando ellos sean expulsados. Y a Cynthia se acercaron después de un enfado que tuvo con Fiama a cuenta del baile de la prueba. La tensión entre Fiama y Cynthia tiene su origen en la gala del martes. Fiama no entendió la recogida de cable de su compañera respecto a lo dicho de Luca y esto provocó un primer enfrentamiento.

El panorama pinta bien y hace que me empiece a relamer. ¡Por fin están jugando! Que se tomen el juego como tal parece lo lógico y normal, pero no es nada habitual. Si todo le sale bien al creciente nuevo grupo les puede salir muy bien. En ‘El arte de la guerra’, antes citado, se dice que un equipo no debe afrontar la batalla unido, sino que ha de dispersarse. Es mucho más complicado acabar con blancos pequeños que con uno grande. Por eso es importante ocultar en la medida de lo posible que son un grupo y que la mayoría siga pensando en ir a por esos pequeños blancos. Además, hay que tener en cuenta que el grupo mayoritario suele caer en el error de subestimar al contrario, lo cual también juega a favor del éxito de esta estrategia.

Luis Rollán ha accionado el pulsador porque cree haber descubierto el secreto de Cynthia. Me imagino que está relacionado con la pista que consiguió el martes Emmy al superar con su ayuda la misión ovejil. La ayuda de Luis vale compartir la pista (recordemos que era un corazón) con él. Dudo entre los secretos “soy amante de un presentador” y “tuve una relación con un jugador del Real Madrid”, aunque me decanto por este último. Durante la gala de esta noche Luis tendrá su careo con Cynthia y veremos si decide volver a pulsar.

De momento, los Gemeliers tienen 3 esferas, Emmy 2 y casi todos los demás conservan la que consiguieron en un principio, salvo Fiama y Julen que no tienen esfera. En cuanto a los secretos, actualizó el gráfico con la situación actual. Quedan 14 secretos por resolver, de los cuales la mitad ya los conocen en la casa.

Hoy tenemos una fiesta y, como en los pueblos, diría que puede ser fiesta mayor. Tras la expulsión de Bigote o Frigenti asistiremos a una nueva ronda de nominaciones, que será muy especial esta vez. La mitad nominaran a la cara y la otra mitad en el cubo. El teléfono será protagonista de la elección de ambos grupos. Por si esto fuera poco, podremos decidir el concursante que será inmune, aunque no será un privilegio gratuito. Si acepta la inmunidad será a cambio de una contraprestación que afectaría a todos sus compañeros.

En el juego propuesto por el programa para la fiesta de anoche sobre a quién quitarían el pijama y a quién no, Canales lo que se quitaba es la careta eligiendo a Cynthia para dejarla sin pijama porque les “quedaron muchas cosas por hacer”. Algunos se vienen muy arriba en las fiestas.

He empezado hablando de negacionistas y así voy a terminar. Sandra es negacionista de los realities, a pesar de estar en uno. Lo digo porque considera que Cristina y Miguel son frikis por amar este formato. También porque están actuando con estrategia. Como si fuera extraño emplear la estrategia en un juego de estrategia. Es que no me acostumbro a tanta estupidez.

