'Súbito', Luca Onestini









telecinco.es

Y, súbito (de repente) apareció Luca. Sí, ya sé que lleva ahí desde hace más de mes y medio, y que está siendo uno de los grandes protagonistas de esta edición. Es una tristeza que teniendo concursantes tan anodinos como Canales o Sandra hayan tenido que salir Miguel o Lucía, dos pesos pesados sobre los que ha recaído casi toda la acción durante todo este tiempo. Pero Luca es algo más. Está viviendo la experiencia junto a un grupo de gente afín, hablando siempre con tanta claridad como mesura. Es el hombre tranquilo, aunque hayan intentado sembrar la duda sobre sus formas. En las discusiones envidio su capacidad para argumentar sin alterarse, manteniendo siempre una sonrisa en su boca, sin levantar la voz ni apenas alterar el tono. Luca Onestini dice lo que piensa abiertamente, con franqueza y a calzón quitado. Pero lo hace siempre sin dejar de ser amable. Por eso no despierta casi rechazo entre la audiencia.

Poco a poco demostró Luca ser una persona leal y con principios, incapaz de perjudicar a nadie de manera voluntaria. Confieso que le descubría hace semanas, la misma noche que fue expulsado Miguel Frigenti. Este se despidió desde el plató con buenas palabras para todos, demostrando una clase pocas veces vista. Pero sus palabras impactaron especialmente en dos personas: Cristina y, ¿cómo no? Luca. Miguel estuvo pegado a Cristina desde la primera noche. Con Luca se llevó siempre bien, pero no tuvo una relación tan estrecha. Sin embargo, la emoción de Luca en su despedida, las lágrimas que brotaron de sus ojos repentinamente, me dieron la indeleble clave de que se trata de un tipo especial, permeable y dispuesto a dejar que otras personas dejen huella en él.

Dice Luca que es sensible (lo vimos anoche y lo comentaré un poco más adelante), de lo cual no tengo duda. Además de eso, tiene el don de la palabra, lo cual no era fácil de descubrir al no dominar nuestra lengua. Admirable me parece que hable tan bien castellano sin haber cursado estudios al respecto. Es también permeable respecto a la lengua, y una esponja a la hora de ir aprendiendo sus secretos. Luca tiene una facilidad pasmosa para decir la palabra perfecta en el momento adecuado. No se ha dado el caso de que le hayan pillado sin saber qué decir o dudando de la oportunidad de sus palabras. Anoche mismo explicaba con un dicho italiano su satisfacción por haber podido compartir la fondue con Cristina. Dice así: “La felicidad no es felicidad si no se puede compartir”. Y añadía: “Yo la felicidad la he compartido con una persona que es especial para mí”. A pesar de esto que digo, no se trata de un embaucador que utilice las palabras para enmascarar la realidad ni ocultar sus sentimientos. Todo lo contrario, con la palabra deshace nudos y abre vías al entendimiento.

¿Es Luca el concursante perfecto? No me atrevería a decir tanto, pero si no lo es parece algo así. Ser humano hace que pueda cometer errores y eso le impide ser perfecto. Desde luego, si de aquí al final del concurso no cae en ningún error importante no solo empezaré a creer que es un cíborg, también pensaré que tiene muchas posibilidades de convertirse en ganador. Y digo esto traicionando mi costumbre de no hablar tan pronto de quien puede o no ganar el reality. A pesar de los esfuerzos que algunos puedan hacer, Luca no tiene enemigos en esa casa. Emmy intentó ponerle en un aprieto, pero la realidad y su perfecta reacción no lo permitieron. Él es mucho más que una carpeta. Estoy convencido de que no hubiera necesitado enamorar a una compañera para robar un poquito el corazón a la audiencia.

Luca tuvo una cuota importante de protagonismo en el programa que presentaba anoche Lara Álvarez. Primero porque cogió de nuevo el teléfono del jardín ganándole la partida a Sandra y Adara. Canales estaba más cerca, pero renunció a intentarlo, no sé si temiendo negativas consecuencias o por no pelearse de nuevo con el “desafiante” Luca, según él. Otra vez el teléfono tenía premio y este era poder disfrutar de una fondue de chocolate con la persona que eligiera. Eligió a Cristina, como no podía ser de otro modo, aunque también pensó en Luis por el síndrome de abstinencia que sufre con el cacao. Además, la audiencia decidió que fuera el italiano quien protagonizara el juego de los adjetivos.

Luca se definía con estos tres adjetivos: sensible, divertido y optimista. En principio son positivos los tres, lo cual justificó diciendo que para decir las cosas negativas sobre él ya está el resto de la gente. También dicen que un optimista es un pesimista mal informado, y ser sensible a veces proporciona más sufrimiento que satisfacciones. Entre los adjetivos que le dedicaron sus compañeros de encierro se repitieron “fuerte”, “afortunado” o “divertido”; y también salieron otros como “leal”, “educado” o “generoso”. Cristina no eligió tres adjetivos, sino dieciséis. Tal cual estos: conciliador, capaz, valiente, trabajador, brillante, educado, leal, afortunado, simpático, atractivo, generoso, sensible, sincero, optimista, inteligente y culto. Eso es amor, amigos. Los gemelos aprovechaban luego para negar que hayan acusado a Luca de ser violento y le echaban el muerto a Lucía diciendo que tal vez la cosa viniera de alguien que ya no está allí. Y Cristina le contaba aún más tarde a Luca que los gemelos habían afirmado que Canales, Julen y Sandra no habían sido sinceros calificándole.

Sandra lleva preparando el terreno a su drama personal desde el sábado. Entonces la vi tendida en el sofá del salón, con las manos apretando sus ojos como si quisiera llorar sin conseguirlo. Anoche lloraba al fin aludiendo a los mensajes que le mostraron el domingo. Su triste conclusión es que es dañina para las personas que están a su alrededor y ha sido perjudicial para el concurso de Julen porque algo así decía uno de esos mensajes. Si no me equivoco otro decía lo mismo, pero al contrario. No creo que Sandra haya perjudicado el concurso de Julen ni viceversa. El enemigo de ambos es la cama, lugar en el que pasan la mayor parte del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Sandra se levantaba más tarde de las cuatro de la tarde. Eso sí que es para llorar.

Secretos

El secreto de Luca puede estar en peligro puesto que Julen ha activado el pulsador para hacer su apuesta a ese respecto. Además, anoche los Gemeliers ganaron el derecho a descubrir una nueva pista al ser quienes más ropa metieron en la maleta, superando el peso de las de Isabel y Julen. Se han quedado sin ropa interior de aquí al final del programa, por lo que los gemelos deberán ir en plan comando el tiempo que duren en el concurso. Según ellos hasta la final porque confían en no ser nominados nunca. Eligieron descubrir una pista de Adara y esta fue una fotografía de una pareja abrazada en una cama. Esto les sugiere la relación con el jugador del equipo capitalino o lo del funeral. Este es el único secreto del que sabemos con seguridad a quien pertenece. Los Gemeliers ya tienen esfera, con lo que podría peligrar la de Adara, aunque se puede salvar porque ellos piensan que ese secreto estaba entre los primeros comunicados en la casa y entonces no había entrado todavía esa compañera.

El gato responde

El rifirrafe que han tenido (o están teniendo) Adara y Cristina ha merecido infinidad de mensajes dirigidos a este gato comentarista. Traigo aquí un par de ejemplos que merecen una respuesta. Vamos con el primero:

Como dice esta amiga, merece la pena que esperemos algunos días más para poder comprobar si se trata de un simple mosqueo o la cosa pasa a mayores. Sin pretender usurparle el puesto a Rappel, personalmente creo que esto no va a quedar así. El orgullo de ambas les puede impedir que hagan lo que les reclamaba Luis, algo tan simple como sentarse a hablar las cosas. En apariencia, se trata de un desencuentro salvable. Tan solo ha pasado que se han visto distantes una a la otra y han dejado que la cosa fluya, sin que eso diera un buen resultado. La situación estalló porque Adara expresó a Cristina sus quejas cuando esta y Luis le preguntaron. En ese sentido, he visto más interés y predisposición a arreglar las cosas en Cristina, quien no ha acudido al cubo para hablar mal de su amiga. No se puede decir lo mismo de Adara.

No seamos catastrofistas. Considero improbable que Cristina diga el nombre de Adara nominando este jueves, aunque no me arriesgaría a asegurar que no lo vaya a hacer de aquí hasta el final del concurso. En todo caso, si hubiera una lucha tan temprana y encarnizada entre las dos, vuelvo a repetir que es Adara quien la habría comenzado. Es ella la que ha ido al cubo a quejarse de Cristina de manera airada. Entiendo que ahí dentro se tienen que desahogar de alguna manera y contar las cosas en el cubo es una de las mejores maneras de hacerlo, pero personalmente no airearía mis problemas con alguien afín antes de haber intentado arreglar las cosas de manera personal. Viendo la evolución (demasiado rápida, tal vez) del asunto, apostaría a que antes nomina Adara a Cristina que al contrario.

Moleskine del gato

Los martes por la noche son trepidantes y suelen dejar huella en la casa de los secretos. Hoy será la noche de Luca. Peligra su secreto, le visitará su hermano Gianmarco y hará su línea secreta de la vida. En otro orden de cosas, se salvará uno de los nominados (apuesto a que será Julen) y se pondrán en juego las otras cuatro esferas que todavía buscan dueño del legado de Lucía Pariente. Los concursantes recibirán objetos personales de sus familiares dentro de la presentación de la nueva prueba semanal. Habrá nuevos enfrentamientos en la sala de la verdad y, por último, sonará una vez más el teléfono y quien lo coja podrá plantear a la audiencia una pregunta que solo podrá ser respondida con un ‘sí’ o un ‘no’. Aparte de trepidante, creo que este martes va a ser intenso.

Hasta este jueves vamos a tener doble encuesta porque hoy abrimos una nueva relativa al choque de trenes que se ha producido entre dos de las concursantes con más personalidad, que son Cristina y Adara. Este gato curioso quiere saber de qué parte estás.

En los posicionamientos nadie se puso detrás de Julen, tras Canales estaban Adara, Isabel, Cynthia y Luis; mientras que detrás de Sandra se pusieron Luca, Cristina y los Gemeliers.

Cristina no recuerda haber escrito nunca un tuit referido a Alba Carrillo. Antes de empezar el encierro dedicó algo de tiempo en repasar su timeline para asegurarse de que no había publicado nada sobre realities. Se le escapó el tuit al que se refería Lucía Pariente, mencionado en alguna ocasión anterior por su hija. Este es su texto: “Alba Carrillo es el ejemplo de que para entrevistar no hace falta ni saber hablar. Chicas periodistas, que difícil lo tenemos!”, a lo que sigue el hashtag “#perosepuede” y un emoticono de brazo forzudo. Al texto se le puede acusar de corporativista, pero desde luego un insulto no es. Tal vez por eso le cueste a Cristina recordarlo. Si Alba y Lucía consideran que lo dicho en ese tuit es insultante no sé lo que tendrán que decir de casi todo lo que sale por sus bocas.

Lucía Pariente mandó a Luis Rollán uno de sus mensajes envenenados cuando se despedía desde el plató. “Afina, Luis”, le dijo, lo cual pudo generar un mar de dudas. Luis parece tener claro que, cuando menos, positivo no es. Tampoco cariñoso, ni generoso, ni amable. Lo extraño sería que teniendo semejante remitente el mensaje tuviera algo de bueno. “Por no crear más mal ambiente me he mordido la lengua varias veces esta semana”, afirmaba Luis después de escuchar ese mensaje. Y, delante de los Gemeliers, decía también: “Lo que no se puede hacer es tocarle las palmas todo el día”. Así, como dando un guantazo sin manos a los mayores palmeros de la última en salir de la casa de los secretos.









El Gato Encerrado