Lucía Dominguín responde a si cree que su padre habría intentado seducir a Ana Obregón mientras estaba con su hermano Miguel Bosé: "No es así"

El incómodo momento que vivió Ana Obregón con Luis Miguel Dominguín cuando era novia de Miguel Bosé

En la serie que haba de la vida de Miguel Bosé se muestra un momento en el que el padre del cantante, Luis Miguel Dominguín habría intentado seducir a Ana Obregón, la que era novia de Miguel Bosé en aquel momento.

Durante 'La noche de Bosé', Lucía Dominguín ha respondido a esto muy concisa en lo que cree sobre si esto ocurrió o no: “No estoy de acuerdo, no quiero recordar a mi padre en esa actitud. Te puedo asegurar que mi padre no era de los que acosaba, él estaban sentado y le venían encima. Se le acercaban a él y ya era mayorcito. Lo siento muchísimo por lo que haya contado Miguel, pero no es así. Me niego directamente a creer eso”.

Joaquín Prat, ante la respuesta de la hermana de Miguel Bosé, ha apuntado algo sobre esto: “A Ana le preguntaron por eso y no quiso recordarlo, no quiso hablar del tema, no lo desmintió”. Aunque Lucía ha asegurado seguir pensando lo mismo: “Mi padre, perdona que te diga, por su honra como hombre y todo. Es que no, es una parte dramática que le han puesto”.