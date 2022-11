La advertencia de Marcela a Gaviota: "Prepárate para que mi familia te haga la vida imposible"

En 'Café con aroma de mujer' , Sebastián está seguro de que Gaviota es la mujer de su vida y está dispuesto a enfrentarse a su familia para que su amor llegue a buen puerto. Aunque ambos saben que los Vallejo no aprobarán esta historia de amor debido a que ambos pertenecen a clases sociales muy distintas, ellos se han prometido amor eterno.

El empresario no está dispuesto a que su familia se entrometa en su relación con Gaviota y así se lo ha hecho saber tanto a su amada como a su madre, que teme que su hija sufra por esta historia de amor: Nuestra relación va en serio. No sé cómo lo vamos a lograr ni cómo lo vamos a hacer, pero esto no es un capricho mío ni estoy jugando con ella. En su momento, hablaremos con mi familia", le ha dicho antes de marcharse unos días a Bogotá.