Tenemos el mejor plan para después del verano: ¡disfruta con el campeonato Beyblade!

El verano es sinónimo de horas en la playa, en la piscina, excursiones y viajes. Pero estos tres meses acaban llegando a su fin. Por suerte, hay una forma inmejorable de sobrellevar el fin de las vacaciones. No hay mejor plan después del verano que el gran Campeonato Nacional de Beyblade España 2019, cuya gran final se celebra el 21 de septiembre, en horario de 16:00 a 19:00h en el Museo del Ferrocarril, en Madrid.

La convocatoria ha sido un auténtico éxito, y aunque las plazas de los torneos están cubiertas, puedes acudir al evento cuando se realice en tu ciudad, y conseguir tu plaza, cubriendo alguna baja. Podrás ser uno de los finalistas y llegar a la Gran Final. Para participar, debes ser mayor de 8 años y menor de 13, y podrás venir acompañado de quien quieras, de tu madre, de tu padre o de cualquier adulto. Es importante que el día del evento te presentes con tu propia peonza oficial, aunque puedes llegar a usar otras tres en cada combate. Acuérdate de leer las bases legales de la página web para poder participar de forma correcta, no cometer errores y sobre todo para… ¡Divertirte!

Si finalmente no te clasificas… ¡No te preocupes! Puedes acudir al mayor evento del año y disfrutar de una tarde increíble llena de sorpresas y del festival. Piensa que el Campeonato Beyblade no es solo una competición trepidante para buscar al mejor de España. Todo tiene lugar durante el Boing Fest Madrid 2019, un evento que no te puedes perder, con conciertos y actividades de todo tipo para los más pequeños, pero también para los más grandes.