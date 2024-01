Olvido Hormigos se enfrenta a su pasado, 12 años después: "Es difícil de superar, aún me siento culpable"

La semana pasada, Olvido Hormigos concedió una entrevista a ‘¡De viernes!’ en la que hablaba de su duro pasado. La exconcejala saltó a los medios de comunicación cuando se filtró un vídeo íntimo y erótico. Esto hizo que estuviera varios años en televisión: “Ahora lo veo todo y digo que hay cosas que no lo haría nunca. Me arrepiento y avergüenzo mucho. Me duele mucho el daño que les hice a mi familia”.