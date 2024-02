Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, completamente rota: "Nuestra hija lo está pasando muy mal en el colegio"

Alba Muñoz explica cómo se enteró de la detención de Antonio: "Me lo contó nuestra hija, lo vio en las redes sociales"

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, ha decidido hablar por primera vez en televisión tras la inesperada detención de Antonio Tejado por su presunta implicación en el robo a la casa de su tía, la cantante María del Monte. Alba, que estuvo varios años casada con Antonio, ha roto su silencio en el plató de '¡De viernes!' para explicar cómo ha recibido la noticia y para contar en primera persona cómo ha sido y es su relación con el detenido.

Alba, muy emocionada, ha explicado que se enteró de la detención de Antonio a través de su hija, ya que fue la niña quien se enteró a través de las redes sociales de lo que estaba sucediendo. Alba ha contado que su hija lo está pasando muy mal con todo esto:

"Mi hija lo está pasando muy mal, los niños son muy crueles y le dicen cosas en el colegio, ella dice que va a confiar en su padre y yo la respeto".

La relación de Alba y Antonio, un verdadero infierno

Alba y Antonio se casaron en el año 2011 y, tras cinco años de altibajos e infidelidades, decidieron poner punto y final a su relación dejando una hija en común, la pequeña Emma. Los rumores de una relación tóxica fueron constantes en los programas de televisión y ahora Alba Muñoz explica cómo fue vivir junto a Antonio:

"Fue una relación tóxica, al principio fue muy bonito pero después no fue algo sano, me enteré de varias infidelidades y de la peor manera posible porque yo estuve mucho tiempo cegada, creía en él a ciegas (...) En una ocasión tuvo que venir la Guardia Civil a mi casa porque, aunque ya lo habíamos dejado, no se iba de mi casa, se quedaba sentado en el jardín de mi casa (...) Me ha tenido bloqueada varios meses en el teléfono y en las redes sociales".

La figura de Antonio Tejado como padre: ausente

El momento de la entrevista más complicado para Alba ha sido sin duda cuando la andaluza ha hablado de Emma, la hija que tiene en común con Antonio Tejado. Alba ha reconocido que Antonio es un padre completamente ausente que no sabe ni a qué colegio acude la niña:

"¿Por qué tenía que estar yo detrás de él para que viera a mi hija? Yo al principio a ella le mentía porque no quería que sufriera, pero la psicóloga me dijo que eso iba a terminar volviéndose en mi contra y le tuve que decir que su padre no quería saber nada de ella, es un padre ausente, ni siquiera se entera cuando la niña está enferma o ingresada en el hospital, no sabe ni el nombre del colegio de su hija".

Alba habla sobre las adicciones de Antonio Tejado

Alba Muñoz aún se emociona al hablar de los problemas de adicciones que tiene Antonio Tejado. La que fuera mujer del sevillano habla sin rodeos del comportamiento del padre de su hija a causa del consumo de sustancias, algo de lo que en cierto modo se siente responsable: