El desgarrador testimonio de María del Monte e Inmaculada Casal en el juzgado: “Me maniataron y estrujaron la cabeza”

“Abre la caja fuerte en tres minutos o matamos a alguien ”, ha relatado María del Monte ante la justicia ante unas horas. A las palabras de la cantante se suman las de su mujer, aún más desgarradoras: “ Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujan cada veinte segundos la cabeza contra la almohada”, ha pronunciado Inmaculada Casal.

La hija de la periodista también se encontraba en la vivienda durante el robo y ha relatado ante la justicia cómo lo vivió: “Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese. Como no pude hacerlo me llevaron al sótano”.