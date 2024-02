Alba Muñoz desvela que Antonio Tejado le mandaba mensajes sexuales "sin ser consciente" y reconoce que le han protegido en exceso

Alba Muñoz se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ cuando su exmarido Antonio Tejado es noticia por ser el presunto autor intelectual del robo con violencia a su tía María del Monte y la pareja de esta, Inmaculada Casal. Muñoz destapa algunas de las actuaciones más polémicas de Tejado , como que le mandaba mensajes subidos de tono “sin ser consciente” y también reconoce que tanto su exceso de protección como el del resto de la familia no le han ayudado, sino todo lo contrario.

Ante la pregunta de Patricia Izquierdo de “¿por qué le sigues dejando la puerta entreabierta? ¿Por qué no cortas y que se busque la vida? ” sobre su exmarido Antonio Tejado, Alba Muñoz responde contundente que no puede cortar la comunicación con él porque tienen una hija en común.

“Yo no le doy bola. Intento pararlo, pero al final yo no puedo bloquearlo porque le quito la poca comunicación que hay con su hija”, explica Alba Muñoz en el programa nocturno de Telecinco, minutos después de también reconocer que Tejado “no sabe ni a qué colegio va su hija”.