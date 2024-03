Estalla la guerra entre Bárbara Rey la pareja de Ángel Cristo Jr: "No le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie. Ellos son los que han sacado la carta"

La guerra entre exvedette y la novia de Ángel Cristo Jr. viene tras la lectura de la carta que hizo Carlos Sobera en 'Tierra de nadie'. Ana Herminia no pudo aguantar más toda la situación y comentó entre llantos: "Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Creo que me está costando estar aquí. Yo no quería que Ángel fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto".