Jaime Ostos Jr desvela lo que no le perdona a Mari Ángeles Grajal: "Me mandó una foto de mi padre entrando en el crematorio"

"A mí esa señora (Mari Ángeles Grajal) no me llamó por teléfono para contarme lo que había pasado, me enteré por un amigo de Costa Rica qu e había visto la noticia en la televisión y me llamó para contármelo, no es cierto que ni esa señora ni mi hermano me llamaran".

"Yo no pude ir a la misa funeral de mi padre porque había un temporal en Estados Unidos y no había vuelos, pero un amigo me mandó un vídeo de la misa, sin embargo, esta señora lo que me mandó fue una foto de mi padre entrando en el crematorio (...) Eso me sienta como una patada ahí mismo, me dolió mucho, yo hablé con mi padre por teléfono dos días antes, incluso estuvimos hablando de vernos (...) Él ya no estaba para tanto viaje y tanto trote, después del Covid se había quedado mal, mi padre pesaba 40 kilos, pero aunque estuviera muriéndose te decía que se encontraba fantástico pese a no estarlo".