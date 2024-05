Darling Arrieta se rompe al hablar del alegato de Daniel Sancho : ''No está tranquilo con haber asesinado a mi hermano, aún nos pisotea''

Respecto a lo que Daniel Sancho indicó en el juicio sobre que quería ‘’resarcir’’ a la familia de Edwin, Darling se ha pronunciado: ‘’Dice cosas y realmente son cosas que no salen de su corazón, resarcir, pero sigue insistiendo en que somos una familia peligrosa’’.

Acto seguido, la hermana de Edwin no ha podido evitar romperse al recordar lo que Sancho dijo sobre que eran ‘’una familia peligrosa’’: ‘’Que vengan personas a ultrajar y a pisotear a mi familia, esta persona no está tranquila con haber asesinado a mi hermano, si no que aún sigue pisoteándonos a nosotros’’.