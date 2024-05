Carlo Costanzia aclara la situación legal de Pietro y Rocco tras ser detenidos: “Quisieron abusar de la novia de mi hermano”

Carlo se sienta en ‘¡De viernes!’ para aclarar cuál es la situación legal de sus hermanos : “Partimos de unas supuestas acusaciones que vienen de a ctas que no deberían ser públicas ”, apunta.

Carlo explica que la novia de su hermano no quiso contárselo en el momento y matiza que tiene algunos diagnósticos médicos por los que acude desde hace años a especialistas: “Mi hermano no está en esta fiesta. La pareja de mi hermano no quería decirle nada porque mi hermano es una persona que tiene un pronto bastante irresponsable. Tiene diagnosticadas una serie de cosas que en momentos de rabia o de irascibilidad, pierde completamente la cabeza”.