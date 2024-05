Jeimy Báez destapa cómo fue su relación con Carlo Costanzia: "Es un manipulador"

Las ex de Carlo Costanzia aclara qué sucedió el día de su polémica ruptura

Alejandra Rubio irrumpe en plató de '¡De viernes!' para sorprender a Carlo Costanzia

La semana pasada, Carlo Costanzia visitó '¡De viernes!' y, entre otras cosas, habló de su relación con Jeimy. El hijo de Mar Flores quiso dejar claro que estaba decepcionado y que le producía mucha tristeza que su expareja hubiera pisado varios platós de televisión para hablar mal de él y ahora ella responde sentada desde el mismo sofá que él ocupó días atrás.

Jeimy está molesta con Carlo. Sabe que su exnovio no habló mal de ella, "pero la soltó". Define su relación con Carlo como "tóxica" porque "ha sido muy intensa", sobre todo por "los malos momentos". ¿A qué se refiere con eso de "los malos momentos"? Lo explica: "Cuando yo no estaba en Madrid, cerca de él, me enteraba que estaba con otra chica. Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable y que yo estaba allí (en Tarragona) y él aquí", nos cuenta.

Según Jeimy, Carlo "no estaba a full" con ella en la relación y reconoce que le perdonaba las infidelidades: "Venía a los cuatro días contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía". Además, dice que Carlo era "celoso y posesivo": "Si subo una historia me decía 'no pongas eso que van a escribirte' o si quedaba con un amigo en Madrid se enfadaba y me dejaba de hablar". Dice, además, que es un "manipulador", que le "ha manipulado" y luego "se hacía la víctima".

Jeimy habla de la relación de Carlo Costanzia con su madre, Mar Flores