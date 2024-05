Alejandra Rubio responde a la exnovia de Carlo Costanzia, que concederá una entrevista en '¡De viernes!': "Si estamos juntos, será por algo"

Jeimy Báez responde en '¡De viernes!' a su exnovio, Carlo Costanzia

"Yo me reconozco en Alejandra porque yo también lo he defendido así", dice Jeimy Báez

La versión de Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia: su ruptura y su discusión cuando ya estaba con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia se sentó en '¡De viernes!', abordó las acusaciones de su exnovia, Jeimy Báez, y este 17 de mayo será ella quien responda desde el mismo plató de televisión. 'Así es la vida' nos mostraba unas declaraciones previas en las que la joven hacía alusión a Alejandra Rubio, actual pareja de Carlo, y la colaboradora respondía desde el plató de 'Así es la vida'.

Jeimy Báez, de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Yo creo que no están enamorados"

Jeimy cuenta que se enteró de la relación de su exnovio y la hija de Terelu Campos "por las fotos" que se publicaron de ellos en las revistas, se quedó "flipando" y es que ya contó que poco antes Carlo se puso en contacto con ella diciéndole que quería crecer a su lado.

Ahora, Carlo y Alejandra parecen felices y enamorados, como así se dejaron ver en la momentánea aparición de Alejandra en el programa en el que su novio concedió una entrevista y Jeimy se siente identificada con ella: "Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito, yo me reconozco en Alejandra porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada".

Eso sí, se pregunta qué hemos visto por parte de él hacia ella y concluía: "Yo creo que no están enamorados, por lo meno él no".

La reacción de Alejandra Rubio

"No voy a decir nada, no voy a entrar en una guerra con esta persona que no me interesa para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo, mi vida, mis cosas y se acabó, no quiero tener nada que ver con esta persona", replicaba Alejandra en 'Así es la vida'.

Eso sí, reivindicaba que no necesita que nadie le advierta, le aconseje o le diga lo que tiene que hacer: "Vamos, si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy".

Además, si se equivoca prefiere hacerlo en primera persona: "Si alguna vez me la llevo, me la levaré", decía. Por el momento, la colaboradora se encuentra bien, está "feliz" y pasaba al ataque tras escuchar a Jeimy: "Yo no comparto lo de sentarse en un plató a hacer daño a la gente, no va en mi personalidad ni soy así, no voy a entrar en guerra con ninguna mujer, no va conmigo".

Por último, negaba que haya sido Carlo, con su entrevista, quien haya dado alas a Jeimy: "No ha dicho nada, pero yo me podía esperar esto".

Lo que Carlo Costanzia dijo de su exnovia en '¡De viernes!'