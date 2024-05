Carlo Costanzia reacciona a la entrevista de su exnovia en '¡De viernes!': "Cada uno se gana la vida como quiera"

Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, responde al hijo de Mar Flores en '¡De viernes!'

Carlo Costanzia asegura que le da igual lo que su exnovia diga de él

Jeimy Báez desmiente a Carlo Costanzia antes de su entrevista en '¡De viernes!': "¡Qué va!"

Jeimy Báez se sienta en '¡De viernes!' para responder a su exnovio, Carlo Costanzia. El programa daba a conocer sus declaraciones previas y el hijo de Mar Flores reaccionaba evidentemente molesto. Pero además, Carmen Borrego defendía a su sobrina, Alejandra Rubio, de las declaraciones de Jeimy.

La prensa buscaba la reacción de Carlo, que aparecía con gesto serio, tapándose con una capucha y en silencio mientras mantenía la mirada fija la frente.

El hijo de Mar Flores se resistía a contestar a las preguntas del reportero, pero optaba por la ironía cuando le preguntaba por qué a veces habla y a veces no: "Porque tú no me pagas", decía.

Eso sí, asentía cuando le preguntaban si le das igual lo que diga Jeimy en televisión y añadía: "Cada uno se gane la vida como quiera".

Las declaraciones de Jeimy Báez

En las declaraciones previas a su entrevista, Jeimy cuenta que se enteró de la relación de su ex con Alejandra "por las fotos" que se publicaron en las portadas de las revistas.

Es más, dice reconocerse en la actitud que la hija de Terelu Campos ha tomado ahora con su pareja: "Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito, yo me reconozco en Alejandra porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada".

Por otro lado, cuestionaba la actual relación de Carlo y Alejandra: "Yo creo que no están enamorados, por lo menos él no".

Alejandra Rubio respondió a la exnovia de Carlo Costanzia

Evidentemente molesta, Alejandra Rubio reaccionaba a sus palabras en 'Así es la vida', decía que no necesita que alguien le haga ver la realidad y dejaba claro: "Si estamos juntos, será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy".

Además, pedía que, si se tiene que equivocar, la dejen hacerlo a ella sola: "Si alguna vez me la llevo, me la levaré".

Carmen Borrego defiende a su sobrina

En el plató de 'Así es la vida', Carmen Borrego dejaba claro que Alejandra "no tiene ni un pelo de tonta" y se dirigía a Jeimy para decirle: "Solo le voy a decir una cosa, he tenido varias parejas en mi vida, nunca he llamado a la anterior para decirle me voy a echar una novia".

La pulla de Jeimy Báez a Carlo Costanzia antes de su entrevista

Antes de su entrevista en '¡De viernes!', las cámaras de 'Así se la vida' captaban a Jeimy. La joven se iba a trabajar, optaba por el silencio pero, ante las preguntas de Andrea Suñé, negaba las palabras de Carlo, que le acusó de haberle quitado la pulsera telemática que llevaba por la condena que estaba cumpliendo.