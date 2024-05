Ana Illas, sobre el discurso de Ángel Cristo en 'Supervivientes': ''Fue machista. No lo puedo justificar, pero sí lo puedo entender''

Tras lo ocurrido, Ángel se convirtió en el protagonista de una gran polémica después de una dura discusión que mantuvo con Aurah en la que ella le recordó que no veía a su hija y él, al no soportar el comentario, hizo un alegato contra las mujeres que ponen denuncias falsas a los hombres.

‘’Fue absolutamente machista porque si tu estas allí ya con el machaque y la que consideras tu amiga te da en el punto que más te duele, por un comentario desafortunado que no justifico que se que se arrepiente y se va a arrepentir toda la vida'', daba su opinión la novia de Ángel.

Además, Ana se ha pronunciado sobre el ‘’discurso machista’’ de Ángel: ‘’No estoy de acuerdo, para nada, no lo justifico, él sabe que se equivocó, se va a arrepentir porque ahí nos mete en la cesta a todas, tiene dos hijas y me tiene a mi’’.

‘’Justificarlo no lo puedo justificar, entenderlo sí lo puedo entender. Ángel tiene un trauma porque firmo un convenio hace cuatro años que no debió firmar nunca, que él no leyó, él se confía y otra persona le empuja a que lo firme y lo firma’’, sentenciaba Ana sobre el convenio que Bárbara Rey le hizo firmar a su hijo con la madre de su hija.